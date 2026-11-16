Αγρότες: Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση στις 26 Νοεμβρίου – «Όχι» περικοπές στην ΚΑΠ

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Στην πρώτη κινητοποίηση στις Βρυξέλλες προχωρούν οι αγρότες της ΕΕ στις 26 Νοεμβρίου, ημέρα που συνεδριάζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, διαμαρτυρόμενοι για τις περικοπές στον προϋπολογισμό της νέας ΚΑΠ 2027-2034.

Την ευρωπαϊκή αγροτική κινητοποίηση ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι των κορυφαίων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων Copa – Cogeca από το Δουβλίνο, όπου εκατοντάδες αγρότες από ολόκληρη την Ιρλανδία συγκεντρώθηκαν έξω από το Συνεδριακό Κέντρο στο Δουβλίνο για να αντιταχθούν στις προτεινόμενες περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντιόντουσαν για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Για περισσότερα από 60 χρόνια, η ΚΑΠ έχει συμβάλει στη διασφάλιση των τροφίμων για 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους

«Όχι» περικοπές στην ΚΑΠ

Η συγκέντρωση, η οποία διοργανώθηκε από τον Ιρλανδικό Σύνδεσμο Αγροτών (IFA) και την Copa-Cogeca, μετέφερε ένα ηχηρό μήνυμα στους ηγέτες της Ευρώπης: «Όχι περικοπές στην ΚΑΠ». Μάλιστα, ενόψει αυτής της Σύνοδου Κορυφής, οι αγρότες μετέφεραν αυτό το μήνυμα, το οποίο έχει αναρτηθεί σε ολόκληρη την Ιρλανδία, από χωράφια και αχυρώνες μέχρι και κτίρια.

Από τους ηγέτες της Copa-Cogeca έως τους εκπροσώπους της IFA που πήραν τον λόγο στη συγκέντρωση, ένα μήνυμα ήταν σαφές: ολόκληρη η ευρωπαϊκή αγροτική κοινότητα στέκεται ενωμένη και πλήρως κινητοποιημένη σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της γεωργίας.

Για περισσότερα από 60 χρόνια, η ΚΑΠ έχει συμβάλει στη διασφάλιση των τροφίμων για 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους, έχει στηρίξει τις αγροτικές κοινότητες σε ολόκληρη την ήπειρο και έχει υποστηρίξει τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ανέφεραν χαρακτηριστικά, δηλώνοντας ότι ο αγροτικός τομέας δεν μπορεί πλέον να αρκείται σε λόγια επαίνου και αναγνώρισης, τη στιγμή που οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ν προς μια ιστορική αποδυνάμωση μιας από τις ναυαρχίδες των πολιτικών της ΕΕ.

«Χρειαζόμαστε μια Κοινή, εξατομικευμένη ΚΑΠ, με έναν προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στον πληθωρισμό σε αυτούς τους πιο αβέβαιους από ποτέ καιρούς, προκειμένου να επιτρέψουμε στον τομέα μας να ατενίσει το μέλλον με αυτοπεποίθηση. Η ΚΑΠ αποτελεί αξία για την Ευρώπη και η Ευρώπη αποτελεί αξία για τους αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς», σημειώνουν.

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες

Καθώς οι διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034 εισέρχονται σε μια αποφασιστική φάση, η αγροτική κοινότητα της Ευρώπης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εντείνει την κινητοποίησή της. Μέσω ενός βίντεο-teaser που παρουσιάστηκε στο Δουβλίνο, η Copa-Cogeca αποκάλυψε ένα μήνυμα συσπείρωσης για την επόμενη φάση της εκστρατείας της: «Η ΚΑΠ ενισχύει την άμυνά μας».

Έτσι, στις 26 Νοεμβρίου, καθώς οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για ένα Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα σηματοδοτήσει μια καθοριστική στιγμή στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας, η Copa-Cogeca θα οργανώσει την πρώτη κινητοποίηση αυτής της νέας φάσης: μια συμβολική πορεία και δράση αιφνιδιασμού μέσα από την Ευρωπαϊκή Συνοικία των Βρυξελλών.

Αυτή η κινητοποίηση βασίζεται σε δύο χρόνια δράσεων και διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη για την υπεράσπιση της ΚΑΠ και του προϋπολογισμού της, από την πρώτη στην ιστορία αίτηση της Copa-Cogeca, η οποία υπογράφηκε από περισσότερους από 8.000 οργανισμούς, μέχρι τους 10.000 αγρότες που κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών τον περασμένο Δεκέμβριο, και, πιο πρόσφατα, τη Διακήρυξη της Στοκχόλμης που εγκρίθηκε τον Οκτώβριο, η οποία απηύθυνε μια ενιαία έκκληση για δράση από τις αγροτικές οργανώσεις της Ευρώπης.