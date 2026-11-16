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Το ψηφιακό ατύχημα της Microsoft και τα διδάγματα για την Ελλάδα

Τι πρέπει να προσέξει η Ελλάδα μετά τη διακοπή των υπηρεσιών της Microsoft

Experts 16.11.2026, 07:00
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Το ψηφιακό ατύχημα της Microsoft και τα διδάγματα για την Ελλάδα
Μιχάλης Κρητικός

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Η πρόσφατη παγκόσμια διακοπή υπηρεσιών της Microsoft αποτέλεσε μια ισχυρή υπενθύμιση του πόσο ευάλωτες έχουν γίνει οι σύγχρονες κοινωνίες εξαιτίας της εξάρτησής τους από τις ψηφιακές υποδομές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, παρά τα σημαντικά οφέλη του, δημιουργεί νέες μορφές συστημικής ευπάθειας. Κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες βασίζονται πλέον στην τεχνολογία για βασικές λειτουργίες. Όταν κρίσιμες υπηρεσίες τίθενται εκτός λειτουργίας, οι συνέπειες ξεπερνούν τον τεχνολογικό τομέα, επηρεάζοντας την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ένα δεύτερο δίδαγμα αφορά την υπερσυγκέντρωση ψηφιακών υπηρεσιών σε λίγους μεγάλους παρόχους. Το cloud computing προσφέρει πλεονεκτήματα, όπως χαμηλότερο κόστος και ευελιξία. Ωστόσο, όταν πολλοί οργανισμοί εξαρτώνται από τον ίδιο πάροχο, μια τεχνική αστοχία μπορεί να εξελιχθεί σε συστημικό κίνδυνο. Παράλληλα, η εξάρτηση από συγκεκριμένα οικοσυστήματα λογισμικού δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, καθώς η μετάβαση σε εναλλακτικές λύσεις μπορεί να απαιτεί σημαντικό κόστος και τεχνική προσαρμογή.

Για την Ελλάδα, τα παραπάνω ζητήματα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης. Ωστόσο, η επόμενη φάση δεν πρέπει να επικεντρωθεί μόνο στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά και στην προστασία των υποδομών που υποστηρίζουν τη λειτουργία του κράτους. Η ευαλωτότητα της Ελλάδας δεν είναι θεωρητική. Σύμφωνα με τον δείκτη NCSI, η χώρα συγκεντρώνει 56% στον επιμέρους δείκτη διαχείρισης κυβερνοκρίσεων. Επιπλέον, δεν εντοπίζεται ένας ενιαίος, επικαιροποιημένος και δημόσια προσβάσιμος δείκτης που να αποτυπώνει συνολικά την εξάρτηση του ελληνικού Δημοσίου από τους επιμέρους τεχνολογικούς παρόχους. Τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αποσπασματικά και αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, γεγονός που δυσχεραίνει την αξιολόγηση της συγκέντρωσης κινδύνου και τον σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών ψηφιακής ανθεκτικότητας.

Απαιτείται, επομένως, συστηματική χαρτογράφηση των πληροφοριακών συστημάτων, των παρόχων και των κρίσιμων εξαρτήσεων κάθε δημόσιου φορέα, με τακτική δημοσιοποίηση επικαιροποιημένων δεδομένων. Παράλληλα, χρειάζονται διαλειτουργικότητα, περιορισμός της αποκλειστικής εξάρτησης από έναν προμηθευτή, ασφαλή αντίγραφα δεδομένων και σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η φορολογική διοίκηση και η πολιτική προστασία, με πρόβλεψη δυνατότητας μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών σε εναλλακτικές υποδομές, καθώς και εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης των πολιτών σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής.

Υπάρχουν, μάλιστα, ευρωπαϊκά παραδείγματα από τα οποία η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα. Η Γαλλία έχει υιοθετήσει ειδική στρατηγική για τη χρήση υπηρεσιών cloud από το Δημόσιο («Cloud au Centre»), δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των ευαίσθητων κρατικών δεδομένων μέσω κρατικών υποδομών ή πιστοποιημένων παρόχων που πληρούν αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας (SecNumCloud).

Τελικά, το περιστατικό της Microsoft υπενθυμίζει ότι η επιτυχία του ψηφιακού μετασχηματισμού δεν κρίνεται μόνο από το πόσες υπηρεσίες μεταφέρονται στο διαδίκτυο, αλλά και από το κατά πόσο μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όταν η τεχνολογία αποτυγχάνει. Για την Ελλάδα, ζητούμενο είναι ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ψηφιακό κράτος, το οποίο διαθέτει όχι μόνο προηγμένες υπηρεσίες, αλλά και την ικανότητα να αντιμετωπίζει κρίσεις χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του.

O Δρ. Μιχάλης Kρητικός είναι Κύριος Ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και Επίκουρος Καθηγητής σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Μετάβασης στη Σχολή Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών.

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