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Οι πελάτες της Bank of America, της JP Morgan Chase, της Wells Fargo και άλλων μεγάλων τραπεζών αναφέρουν προβλήματα πρόσβασης σε ορισμένες υπηρεσίες τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, πολλοί πελάτες ανέφεραν ότι αδυνατούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία και τις πληροφορίες των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Το BBC αναφέρει, επικαλούμενο τον ιστότοπο Downdetector, ο οποίος παρακολουθεί εάν οι υπηρεσίες παρουσιάζουν προβλήματα με βάση αναφορές από χρήστες, ότι περίπου 4.500 άτομα ανέφεραν διακοπές λειτουργίας που επηρέασαν τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές της Chase.

Ο DownDetector κατέγραψε αναφορές για προβλήματα και στις υπηρεσίες της Zelle και της Capital One.

Αντίθετα, οι αναφορές για δυσλειτουργίες στις Citibank και TD Bank παρουσίασαν αισθητά μικρότερη αύξηση.

JPMorgan: Μεγαλύτερη καθυστέρηση από τη συνηθισμένη

Η JPMorgan Chase & Co. ανακοίνωσε ότι ορισμένες συναλλαγές πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη καθυστέρηση από τη συνηθισμένη, καθώς η τράπεζα αντιμετωπίζει ένα «τεχνικό πρόβλημα» στα συστήματά της.

Σύμφωνα με γραπτή δήλωση που απέστειλε η τράπεζα τη Δευτέρα, οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν κανονικά πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα χρήματά τους. Παράλληλα, η τράπεζα καταβάλλει προσπάθειες για την αποκατάσταση του προβλήματος το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, η δυσλειτουργία δεν συνδέεται με ζήτημα κυβερνοασφάλειας.

Η μετοχή της JPMorgan υποχώρησε κατά 2,3%, στα 338,24 δολάρια, στις 13:33 (τοπική ώρα Νέας Υόρκης).

Μετά την πτώση αυτή, τα συνολικά κέρδη της μετοχής από την αρχή του έτους περιορίστηκαν σε περίπου 5%.

Η Chase Bank αντιμετωπίζει «τεχνικό πρόβλημα»

Το BBC αναφέρει ότι η τράπεζα αντιμετωπίζει ένα τεχνικό σφάλμα.

Ένας εκπρόσωπος της Chase Bank, η οποία είναι θυγατρική της JP Morgan Chase, χαρακτήρισε τη διακοπή ως «τεχνικό πρόβλημα» σε δήλωσή του στο BBC.

«Ορισμένες συναλλαγές χρειάζονται περισσότερο χρόνο από το συνηθισμένο για να ολοκληρωθούν, αλλά οι πελάτες εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς και τα κεφάλαιά τους», λένε.

«Εργαζόμαστε για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα το συντομότερο δυνατό».

Στο μεταξύ, πελάτες της Chase Banking λαμβάνουν το παρακάτω μήνυμα σφάλματος κατά την πρόσβαση στους λογαριασμούς τους στην εφαρμογή για κινητά της τράπεζας.

«Ορισμένες υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτές. Δοκιμάστε ξανά αργότερα», αναφέρει το μήνυμα.

Επηρεάστηκε και η πλατφόρμα πληρωμών Zelle

Η πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών Zelle φαίνεται επίσης να επηρεάζεται.

Ορισμένοι χρήστες έλαβαν το παρακάτω μήνυμα, το οποίο εξηγεί ότι η Zelle δεν λειτουργεί αυτήν τη στιγμή, αλλά ότι η πληρωμή θα αποσταλεί όταν η υπηρεσία επανέλθει.

Η US Bank αναφέρει ότι τα συστήματά της δεν επηρεάζονται άμεσα

Ένας εκπρόσωπος της US Bank λέει στο CBS, τον συνεργάτη του BBC στις ΗΠΑ, σε μια δήλωση ότι τα συστήματά της δεν έχουν επηρεαστεί άμεσα από την διακοπή στον κυβερνοχώρο.

«Ωστόσο, οι πελάτες που επιχειρούν να στείλουν ή να λάβουν πληρωμές Zelle με άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις στις συναλλαγές», λέει ο εκπρόσωπος.

Το «φάντασμα» της Microsoft

Τα παραπάνω προβλήματα έρχονται μετά το «επικό» κρασάρισμα της Microsoft την περασμένη Πέμπτη, όταν εκατομμύρια υπάλληλοι γραφείου σε όλο τον κόσμο έκαναν ένα απρογραμμάτιστο διάλειμμα από τα email.

Το ίδιο συνέβη και με το νέο αγαπημένο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης των προϊσταμένων τους.

Η διακοπή λειτουργίας της Microsoft που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης έθεσε εκτός λειτουργίας το Outlook και άλλες εφαρμογές εργασίας σε όλο τον κόσμο, με το Downdetector να καταγράφει αναφορές από 74 χώρες μέσα σε περίπου μία ώρα.

Η βλάβη επεκτάθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη της Microsoft. Το Copilot δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση στα email, τα αρχεία ή τα ημερολόγια των χρηστών, ενώ παρουσίασαν βλάβη και οι συνδέσεις της Microsoft για το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic.

Η Microsoft αναφέρει ότι πάνω από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις εφαρμογές του Microsoft 365.