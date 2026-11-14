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Τζένσεν Χουάνγκ: Η Σίλικον Βάλεϊ σχεδιάζει την επιστροφή του

O Tζένσεν Χουάνγκ διαθέτει καθαρή περιουσία περίπου 145 δισ. δολαρίων, ένα οικοσύστημα επαφών σε υψηλά κλιμάκια και μια άψογη επιχειρηματική φήμη στον κλάδο

Tεχνητή νοημοσύνη 14.11.2026, 22:23
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Τζένσεν Χουάνγκ: Η Σίλικον Βάλεϊ σχεδιάζει την επιστροφή του
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

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Μια μέρα μετά την παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ από την Nvidia, η Σίλικον Βάλεϊ ήδη προσδοκά την επιστροφή του. Ως στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεχόταν τακτικά τηλεφωνήματα — ακόμη και δημοσίως — από τον αμερικανό πρόεδρο, ο Χουάνγκ εξελίχθηκε σε μία από τις πιο εξέχουσες και επιδραστικές φωνές στην Ουάσινγκτον για τον τεχνολογικό κλάδο, ο οποίος έχει ως βάση του κυρίως την Καλιφόρνια, αφήνοντας ένα κενό με την αποχώρησή του από μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες του κόσμου, η οποία έχει καταστεί η ραχοκοκαλιά της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο ιδρυτής της Anduril, Palmer Luckey, και ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity AI, Aravind Srinivas, έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Xουάνγκ ενώ ο CEO της SpaceXSI, Ίλον Μασκ, έφτασε μάλιστα στο σημείο να προτείνει την πρόσληψή του

Ωστόσο, ενώ οι σκληροπυρηνικοί της εθνικής ασφάλειας και οι σκεπτικιστές της τεχνολογίας στην Ουάσινγκτον ετοιμάζονται να τον παραπέμψουν ενώπιον του Κογκρέσου για να εξετάσουν περαιτέρω τη σχέση του με μια φερόμενη πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, οι ηγέτες της Σίλικον Βάλεϊ θρηνούν την ταχεία αποχώρησή του και εξετάζουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να επιστρέψει, σύμφωνα με το Politico.

Ο ιδρυτής του κολοσσού της αμυντικής τεχνολογίας Anduril, Palmer Luckey, και ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity AI, Aravind Srinivas, έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Xουάνγκ ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceXSI, Ίλον Μασκ, έφτασε μάλιστα στο σημείο να προτείνει την πρόσληψή του.

Πέντε ακόμη πρόσωπα από τον κλάδο της τεχνολογίας δήλωσαν επίσης στο Politico ότι αναμένουν ο Xoυάνγκ να επιστρέψει τελικά με εντυπωσιακό τρόπο σε ηγετική θέση στη Σίλικον Βάλεϊ.

Άλλα τρία άτομα δεν ήταν τόσο σίγουρα, αλλά ανέφεραν ότι δεν θα εκπλαγούν αν αυτό συμβεί.

«Είναι αναπόφευκτο, με όλη την αξία που έχει δημιουργήσει και τον ρόλο του που είναι ευρέως αποδεκτός ως ο “νονός” της τεχνητής νοημοσύνης, να έχει μια δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε ανώνυμα ένα στέλεχος μιας εξέχουσας startup της Καλιφόρνιας. «Και ότι πλήθος hyperscalers και startup επιχειρήσεων βρίσκονται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους για να επικοινωνήσουν μαζί του και να τον προσλάβουν, ανεξάρτητα από τυχόν παραβάσεις».

Τα οικονομικά προσόντα του Tζένσεν Χουάνγκ

Παρά την απώλεια της υψηλής θέσης του στην Nvidia, ο Χουάνγκ εξακολουθεί να διαθέτει καθαρή περιουσία περίπου 145 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ένα οικοσύστημα επαφών σε υψηλά κλιμάκια και μια άψογη επιχειρηματική φήμη στον κλάδο, όπως σημείωσαν ορισμένοι.

«Αυτού του είδους η επιρροή δεν εξαφανίζεται απλά από τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε ο Τζόζεφ Χόεφερ, διευθυντής τεχνητής νοημοσύνης στην εταιρεία άσκησης πιέσεων Monument Advocacy. «Δεν θα ταύτιζα την απώλεια της θέσης του με την απώλεια της ικανότητάς του να επηρεάζει το μέλλον».

Ένας εκπρόσωπος του Χουάνγκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τα μελλοντικά του σχέδια.

Τρεις από τους ανθρώπους που μίλησαν στο Politico ανέφεραν ότι θα ήταν ευκολότερο για τον Χουάνγκ να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση αξιοποιώντας το πλούσιο κεφάλαιό του, παρά να ενταχθεί σε μια ήδη καθιερωμένη εταιρεία.

Η σύνδεση με τις κατηγορίες για κατασκοπεία «θα έκανε πολύ πιο δύσκολο για οποιαδήποτε εισηγμένη εταιρεία να τον προσλάβει σε ηγετική θέση», δήλωσε ο Σκοτ Γκέρμπερ, εταίρος στη συμβουλευτική εταιρεία τεχνολογικής στρατηγικής Vrge.

Άλλοι έχουν αρχίσει να εκμεταλλεύονται τις αμφιβολίες σχετικά με τις αρχικές αναφορές για τη σχέση του Χουάνγκ με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο, υπονομεύοντας ενδεχομένως οποιαδήποτε υποστήριξη για την απομάκρυνσή του. Ο βουλευτής Τζιμ Χάιμς (Δημοκρατικός από το Κονέκτικατ), ο οποίος πιθανότατα θα αναλάβει την προεδρία της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στο Politico αυτή την εβδομάδα ότι δεν είναι σίγουρος αν η ερωμένη του Χουάνγκ παρείχε εν γνώσει της πληροφορίες στην Κίνα, βάσει ενημερώσεων από αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ο Ντέιβιντ Σακς, πρώην «τσάρος» της τεχνητής νοημοσύνης του Τραμπ και εξέχων επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων στον δεξιό τεχνολογικό χώρο, επισήμανε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ορισμένοι στην αμερικανική κοινότητα πληροφοριών τρέφουν παρόμοιες αμφιβολίες. «Η αφήγηση περί κατασκοπείας καταρρέει ήδη», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

Η ανάκτηση της επιρροής στην Ουάσινγκτον, ωστόσο, ενδέχεται να είναι ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι στη Σίλικον Βάλεϊ. Ο Χουάνγκ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της χαλάρωσης των περιορισμών στις εξαγωγές προς την Κίνα προηγμένων ημιαγωγών — απαραίτητων για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η θέση αυτή αμφισβητείται από βουλευτές στο Κογκρέσο, με αφορμή μια αρχική αναφορά των Financial Times σύμφωνα με την οποία οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες πίστευαν ότι ο Χουάνγκ είχε σχέση με κατάσκοπο.

Θα χρειαστεί χρόνος

«Η θέση του στον κλάδο μπορεί να ανακτηθεί με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε ο Φίλιπ Ράινερ, διευθύνων σύμβουλος του think tank Institute for Security and Technology στην Καλιφόρνια και πρώην ανώτερος διευθυντής στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. «Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας στην Ουάσιγκτον όσον αφορά την πολιτική έναντι της Κίνας αποτελεί εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση».

Παρόλα αυτά, μεγάλο μέρος του κύρους που είχε χτίσει συνδέονταν συγκεκριμένα με τον Λευκό Οίκο του Τραμπ, πράγμα που σημαίνει ότι θα είχε ούτως ή άλλως ημερομηνία λήξης, πριν από τις εκλογές του 2028, όπως σημείωσαν άλλοι.

«Μεγάλο μέρος της πολιτικής του επιρροής συνδέονταν με τη σχέση του με την τρέχουσα κυβέρνηση, και θα είναι δύσκολο να ξαναχτιστεί αυτό το είδος πρόσβασης μόλις αλλάξει το πολιτικό τοπίο», δήλωσε ο Νου Γουέξλερ, διευθυντής της Four Corners Public Affairs, ο οποίος παρέχει συμβουλές σε εταιρείες τεχνολογίας σχετικά με την επικοινωνία πολιτικών θεμάτων.

Αυτή η ευαίσθητη θέση αυξάνει το διακύβευμα για την επικείμενη ακρόαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικά με το σκάνδαλο, στην οποία ο Huang έχει συμφωνήσει να καταθέσει.

«Αν καταφέρει να εμφανιστεί ενώπιον του Κογκρέσου και να αναλάβει την ευθύνη για τα λάθη του, αλλά και να τα εξηγήσει, παραμένοντας παράλληλα μια αξιόπιστη φωνή, αυτό θα συμβάλει σημαντικά στο να ανοίξει ο δρόμος για οτιδήποτε άλλο θα ήθελε να κάνει στην Ουάσινγκτον και στον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε ο Ντάνιελ Κάστρο, πρόεδρος του Information Technology and Innovation Foundation — ενός think tank που χρηματοδοτείται από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας όπως η Amazon και η Microsoft.

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