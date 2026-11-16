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Αξιωματούχοι τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φέρονται να συμμετέχουν σε ασκήσεις αντικατασκοπείας μέσω προσομοίωσης ρόλων, με στόχο να κατανοήσουν πόσο εύκολα ευαίσθητες πληροφορίες μπορούν να πέσουν σε λάθος χέρια.

Αυτό ανέφεραν τρία άτομα που έχουν γνώση της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας και μίλησαν στο Politico, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εκπαίδευση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα επίκαιρη συγκυρία.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, διευθύνων σύμβουλος του αμερικανικού κολοσσού κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia, αναγκάστηκε να παραιτηθεί την περασμένη εβδομάδα, έπειτα από καταγγελίες ότι είχε βρεθεί στο στόχαστρο επιχείρησης που φέρεται να συνδεόταν με τις κινεζικές μυστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, στην υπόθεση εμπλεκόταν υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας με το οποίο ο ίδιος διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Πιο κοντά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, οι ανησυχίες για κατασκοπευτική δράση έχουν ενταθεί στις Βρυξέλλες, μετά τις αποκαλύψεις ότι Ούγγροι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών φέρονται να επιχείρησαν να στρατολογήσουν πληροφοριοδότες «εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ».

Αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δήλωσε στο Politico ότι είχε λάβει προειδοποιήσεις για περιπτώσεις παγίδευσης μέσω ερωτικών σχέσεων («honeypot»), όπως αυτή που φέρεται να αφορά την υπόθεση της Nvidia. Πρόκειται για πρακτική κατά την οποία προσωπικές ή ερωτικές σχέσεις αξιοποιούνται με σκοπό την απόσπαση πληροφοριών ή τη δημιουργία ευκαιριών για εκβιασμό.

Η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν να αποφεύγονται προσωπικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να εκθέσουν τους εμπλεκομένους και να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε άτομα που επιδεικνύουν ύποπτα φιλική συμπεριφορά ή δείχνουν υπερβολικό ενδιαφέρον για την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

«Άκρως απόρρητη αποστολή»

Σε εκπαιδευτικό υλικό που είδε το Politico, ένα 45λεπτο παιχνίδι με την ονομασία «Cyber Escape Game» καλεί ομάδες έως και πέντε αξιωματούχων να αναλάβουν μια «άκρως απόρρητη αποστολή», μπαίνοντας στη θέση ενός κατασκόπου. Στόχος τους είναι να εισβάλουν σε ένα ιδιωτικό γραφείο και να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το πρόσωπο που έχουν θέσει στο στόχαστρό τους.

«Μη χάσετε την ευκαιρία να γίνετε κατάσκοποι μέσα στο ίδιο σας το γραφείο!», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση.

Στη συνέχεια, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που εντόπισαν στο γραφείο, οι συμμετέχοντες καλούνται να συνθέσουν τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στους διαδικτυακούς λογαριασμούς και στα προσωπικά δεδομένα του στόχου τους.

«Μας ζητήθηκε να αναζητήσουμε πληροφορίες μέσα σε ένα γραφείο», δήλωσε αξιωματούχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχε στην εκπαίδευση. «Στόχος ήταν να συνειδητοποιήσουμε πόσα πράγματα μπορούμε να ανακαλύψουμε συνδυάζοντας πληροφορίες που βρίσκουμε στο διαδίκτυο με στοιχεία που εντοπίζουμε σε ένα γραφείο ή ακόμη και σε ένα καλάθι αχρήστων».

Αν και το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν είναι καινούργιο, η ύπαρξή του δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι σήμερα. Σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών (DG DIGIT), η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία των ψηφιακών υπηρεσιών της Επιτροπής.

Το πρόγραμμα παρουσιάζεται στην εσωτερική πλατφόρμα διαχείρισης της μάθησης ως διαθέσιμο για το σύνολο του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των συμβασιούχων και των ασκούμενων.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θυμήθηκε μια διαφορετική άσκηση αντικατασκοπείας, κατά την οποία οι συμμετέχοντες καλούνταν να εντοπίσουν ύποπτα αντικείμενα διάσπαρτα σε έναν χώρο, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθησή τους.

Παράλληλα, υπηρεσίες πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και η Βελγική Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας, πραγματοποιούν ενημερωτικές συναντήσεις για θέματα αντικατασκοπείας με ευρωβουλευτές και άλλους αξιωματούχους της ΕΕ.

Στόχος είναι να τους ευαισθητοποιήσουν απέναντι στις απειλές που προέρχονται από ξένες μυστικές υπηρεσίες και να τους ενημερώσουν για το πώς μπορούν να αποφύγουν να γίνουν στόχοι κατασκοπευτικών επιχειρήσεων.