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Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκινά έρευνα για το αν ο επικεφαλής της εταιρείας βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής κατασκοπείας

World 09.11.2026, 08:24
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Nvidia: Η κρίση με τον CEO και οι υποψίες κατασκοπείας στην αυτοκρατορία των 4 τρισ. δολαρίων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Σε μία από τις σοβαρότερες κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Nvidia, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε ότι ξεκινά ανεξάρτητη έρευνα για τις αναφορές πως ο διευθύνων σύμβουλος Τζένσεν Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένης κατασκοπευτικής επιχείρησης. Η υπόθεση συνδέεται με την Άλις Χουάνγκ, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της Megaspeed International, εταιρείας με έδρα τη Σιγκαπούρη, η οποία συνεργαζόταν με την Nvidia για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στην Ασία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η Άλις Χουάνγκ, η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στην κινεζική κυβέρνηση κατά την περίοδο της συνεργασίας της με την αμερικανική εταιρεία. Οι υποψίες ενισχύθηκαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα, από τη στενή προσωπική σχέση που διατηρούσε με τον Τζένσεν Χουάνγκ. Η ίδια φέρεται να εξαφανίστηκε για ένα διάστημα στην Κίνα στα τέλη του 2024, όταν οι αρχές άρχισαν να την παρακολουθούν, αναφέρει η Wall Street Journal.

Η Nvidia υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως διέρρευσαν εταιρικά απόρρητα ή πληροφορίες που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια. Το διοικητικό συμβούλιο ανέφερε ότι η έρευνα θα εποπτεύεται από επιτροπή ανεξάρτητων μελών, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων. Η εταιρεία δηλώνει επίσης ότι η υπόθεση δεν πρόκειται να επηρεάσει την ηγεσία της και ότι ο Χουάνγκ θα συνεχίσει κανονικά να ασκεί τα καθήκοντά του.

Πτώση μετοχής

Οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual futures) στο ανταλλακτήριο Hyperliquid, καθώς και οι συναλλαγές μετοχών εκτός κανονικού ωραρίου στο σύστημα Blue Ocean, έδειξαν την τιμή της Nvidia στα 180,30 δολάρια ανά μετοχή — μειωμένη κατά περίπου 3,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Παρασκευής στον Nasdaq, η οποία ήταν 186,64 δολάρια.

«Η αγορά πιθανότατα υποδηλώνει τώρα ότι αυτό δεν ωφελεί καθόλου τη μετοχή, σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλές εικασίες σχετικά με την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων», δήλωσε στο Reuters ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας στη χρηματιστηριακή εταιρεία Pepperstone στη Μελβούρνη.

Ωστόσο, ο Γουέστον ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως ο Χουάνγκ —τον οποίο χαρακτήρισε ως τον «νονό της τεχνητής νοημοσύνης»— θα αντικατασταθεί.

Η προσωπική κρίση και η δημόσια συγγνώμη

Η υπόθεση έχει και έντονη προσωπική διάσταση. Ο Χουάνγκ ζήτησε συγγνώμη από τους εργαζομένους της Nvidia για την απιστία του προς τη σύζυγό του, Λόρι, με την οποία είναι παντρεμένος εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες. Στο μήνυμά του αναγνώρισε ότι δεν υπάρχει δικαιολογία για τις πράξεις του και εξέφρασε την ελπίδα ότι η οικογένειά του θα καταφέρει να επουλώσει τις πληγές και ότι θα κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη της.

Η δημόσια αναφορά στην προσωπική του ζωή ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία ο επικεφαλής της Nvidia βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση. Η εταιρεία, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 4 τρισ. δολαρίων, αποτελεί τον μεγαλύτερο ωφελημένο από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς προμηθεύει την αγορά με τους προηγμένους επεξεργαστές που απαιτούνται για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των νέων μοντέλων.

Τραμπ Σι

Ο Τζένσεν Χουάνγκ και η σύζυγος του Λόρι Χουάνγκ

Η Nvidia ως οικογενειακή υπόθεση

Οι αποκαλύψεις αναδεικνύουν παράλληλα τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Χουάνγκ διοικεί την εταιρεία που ίδρυσε το 1993. Η Nvidia έχει σχετικά μικρό εργατικό δυναμικό σε σύγκριση με άλλους τεχνολογικούς κολοσσούς και μια ασυνήθιστα επίπεδη διοικητική δομή. Ο ίδιος διατηρεί προσωπικό έλεγχο σε μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων, χωρίς να έχει αναδείξει έναν σαφή δεύτερο στην ιεραρχία ή έναν προφανή διάδοχο.

Την ίδια στιγμή, σημαντικούς ρόλους στην εταιρεία έχουν αναλάβει τα δύο παιδιά του, Μάντισον και Σπένσερ Χουάνγκ, καθώς και ο σύζυγος της κόρης του, Νίκο Καπρέζ. Η Μάντισον εργάζεται στον τομέα Omniverse, μια δραστηριότητα που θεωρείται σημαντική για τη διεύρυνση της Nvidia πέρα από την αγορά υλικού. Συμμετέχει επίσης σε επαγγελματικά ταξίδια του πατέρα της και σε μια μικρή ομάδα στελεχών που τον συνοδεύει στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο Σπένσερ εργάζεται στον τομέα της ρομποτικής. Σύμφωνα με την ετήσια εταιρική δήλωση που κατατέθηκε τον Μάιο, οι συνολικές αποδοχές του για το οικονομικό έτος 2026 ανήλθαν σε 1,3 εκατ. δολάρια, ενώ της Μάντισον σε 1,2 εκατ. δολάρια. Ο Καπρέζ, ο οποίος εντάχθηκε στην εταιρεία το 2024, έγινε αντιπρόεδρος τον Ιανουάριο και ασχολείται με τις σχέσεις της Nvidia με ανερχόμενους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και με τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις που προσφέρει η εταιρεία σε πελάτες της.

Η οικογενειακή παρουσία δεν είναι καινούργια. Τα παιδιά μεγάλωσαν παρακολουθώντας εταιρικές εκδηλώσεις και συνέδρια της Nvidia, ενώ ο Χουάνγκ είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να δει κάποια ημέρα ένα από αυτά να αναλαμβάνει την ηγεσία της εταιρείας. Η σύζυγός του, Λόρι, συμμετέχει επίσης στη δημόσια και φιλανθρωπική δραστηριότητά του, προεδρεύοντας του οικογενειακού ιδρύματος, η περιουσία του οποίου εκτιμάται σε 9 δισ. δολάρια.

nvidia

Οι γεωπολιτικές προεκτάσεις

Η έρευνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της θέσης του Χουάνγκ στη συζήτηση για τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα. Ο ίδιος έχει ασκήσει πιέσεις στην αμερικανική κυβέρνηση και σε διεθνείς ηγέτες υπέρ της ευρύτερης διάθεσης επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι περιορισμοί μπορεί να πλήξουν την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ.

Η στάση αυτή έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν ζητήσει εξηγήσεις από τον επικεφαλής της Nvidia, ενώ ο γερουσιαστής Τζον Κόρνιν ζήτησε κοινοβουλευτική έρευνα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Χουάνγκ πρέπει να παραμείνει στη θέση του, επαινώντας τη συμβολή του στην αμερικανική οικονομία.

Η υπόθεση της Megaspeed παραμένει υπό διερεύνηση από αμερικανικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων το υπουργείο Εμπορίου και το υπουργείο Δικαιοσύνης. Η εταιρεία δεν έχει ενταχθεί μέχρι στιγμής στη λίστα οντοτήτων των ΗΠΑ, η οποία θα επέβαλλε αυστηρούς περιορισμούς στις συναλλαγές της με αμερικανικές επιχειρήσεις. Η κινεζική πρεσβεία έχει απορρίψει τις κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Για τη Nvidia, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο από μια προσωπική κρίση του ιδρυτή της. Η έρευνα αγγίζει την εταιρική διακυβέρνηση, την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας των μικροτσίπ και τη γεωπολιτική αντιπαράθεση ΗΠΑ–Κίνας. Σε μια εταιρεία που εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από την προσωπική ηγεσία του Χουάνγκ, η διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, των εργαζομένων και της Ουάσιγκτον αποτελεί πλέον κρίσιμο ζητούμενο.

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