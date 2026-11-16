Coca-Cola HBC: Στις 23 Νοεμβρίου το ντεμπούτο στο χρηματιστήριο της Ν. Αφρικής

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Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) από την Coca-Cola HBC, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται στις 27 Νοεμβρίου 2026, λίγες ημέρες μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα, 16 Νοεμβρίου, η Coca-Cola HBC, το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) ενέκρινε τη δευτερογενή εισαγωγή των υφιστάμενων κοινών μετοχών της στην κύρια αγορά του, μέσω ταχείας διαδικασίας. Η διαπραγμάτευση των μετοχών αναμένεται να αρχίσει τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, ενώ η ολοκλήρωση της εξαγοράς της CCBA έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Η συναλλαγή θα φέρει υπό την ίδια επιχειρηματική στέγη δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμφιάλωσης προϊόντων Coca-Cola, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή της Coca-Cola παγκοσμίως βάσει όγκου πωλήσεων, με παρουσία σε αγορές που εξυπηρετούν περίπου 1,2 δισεκατομμύρια καταναλωτές.

Η εξαγορά ενισχύει σημαντικά την παρουσία της Coca-Cola HBC στην αφρικανική αγορά, όπου η εταιρεία δραστηριοποιείται ήδη από την έναρξη των δραστηριοτήτων της στη Νιγηρία πριν από 75 χρόνια, ενώ το 2022 επέκτεινε την παρουσία της και στην Αίγυπτο. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνένωση δημιουργεί μια ισχυρότερη βάση για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Παραμένει η διαπραγμάτευση σε Λονδίνο και Αθήνα

Η Coca-Cola HBC διευκρινίζει ότι η δευτερογενής εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ δεν επηρεάζει την υφιστάμενη χρηματιστηριακή της παρουσία. Οι μετοχές της θα συνεχίσουν να διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, καθώς και στη ρυθμιζόμενη αγορά του Euronext Athens.

Η νέα εισαγωγή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της εταιρείας στη Νότια Αφρική και συνολικά στην αφρικανική ήπειρο, την οποία η διοίκηση θεωρεί σημαντικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, παρέχει στους διεθνείς και τοπικούς επενδυτές μία επιπλέον χρηματιστηριακή αγορά μέσω της οποίας θα μπορούν να αποκτήσουν μετοχές της Coca-Cola HBC και να συμμετάσχουν στις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργεί η εξαγορά της CCBA.

Οι εγκρίσεις και η εκκρεμότητα στην Τανζανία

Σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Coca-Cola HBC γνωστοποίησε ότι έχει ήδη εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρχές ανταγωνισμού σε πέντε από τις έξι δικαιοδοσίες.

Η μοναδική εκκρεμότητα αφορά την Τανζανία, όπου αναμένεται η έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Coca-Cola HBC έχει συμφωνήσει με την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments (GFI) να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της εξαγοράς στις 27 Νοεμβρίου, με την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή δεν θα εφαρμοστεί στην Τανζανία μέχρι να χορηγηθεί η σχετική έγκριση.

Νέες μετοχές και μετοχική σύνθεση

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC θα εκδώσει 21.027.676 νέες κοινές μετοχές υπέρ της Gutsche Family Investments, οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν το 5,45% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η έκδοση είχε εγκριθεί από τους μετόχους κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 19ης Ιανουαρίου 2026, στην οποία αποφασίστηκαν και οι απαραίτητες τροποποιήσεις του καταστατικού.

Με βάση τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν μεταβολές στις συμμετοχές των βασικών μετόχων έως την ολοκλήρωση της εξαγοράς, η Kar-Tess Holdings θα κατέχει το 22,14% της Coca-Cola HBC, η The Coca-Cola Company το 20,30% και η Gutsche Family Investments το 5,45%.

Η εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια Λονδίνου, Γιοχάνεσμπουργκ και Αθηνών αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσε η εταιρεία, η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Γιοχάνεσμπουργκ έχει οριστεί για τις 23 Νοεμβρίου, η ολοκλήρωση της εξαγοράς για τις 27 Νοεμβρίου και η εισαγωγή των νέων μετοχών για τις 30 Νοεμβρίου.