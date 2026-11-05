Coca-Cola HBC: Καμιά επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση για αλλαγές στη Multon

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Δεν έχει καμιά επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με τυχόν αλλαγές στις δραστηριότητές της στη Ρωσία, οι οποίες λειτουργούν τοπικά σε αυτόνομη βάση από το 2022, δηλώνει σε ανακοίνωση- απάντηση σε δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου η Coca-Cola HBC.

Επισημαίνει δε ότι ο όμιλος δεν βασίζεται σε έσοδα ή κεφάλαια από τις δραστηριότητές τoυ στη Ρωσία για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του εκτός Ρωσίας ή για την εξυπηρέτηση του χρέους του.

Η ανακοίνωση-απάντηση της Coca-Cola HBC

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της η Coca-Cola HBC τονίζει:

«Η Coca-Cola HBC λαμβάνει υπόψη τις πρόσφατες εικασίες του Τύπου σχετικά με τις δραστηριότητές της στη Ρωσία. Η Coca-Cola HBC δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση από τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με τυχόν αλλαγές στις δραστηριότητές της στη Ρωσία, οι οποίες λειτουργούν τοπικά σε αυτόνομη βάση από το 2022. Η Coca-Cola HBC δεν βασίζεται σε έσοδα ή κεφάλαια από τις δραστηριότητές της στη Ρωσία για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου εκτός Ρωσίας ή για την εξυπηρέτηση του χρέους του Ομίλου.

Η Coca-Cola HBC θα παρέχει περαιτέρω ενημερώσεις, όπως κρίνεται σκόπιμο».

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, η μεγάλη ρωσική οικονομική εφημερίδα «Kommersant» σε ρεπορτάζ της έκανε λόγο για αίτημα της Bochkari LLC, παραγωγός μπύρας και αναψυκτικών με έδρα το Αλτάι με το οποίο ζητά από τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να αναλάβει τη διαχείριση της Multon, που αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής αναψυκτικών στη Ρωσία και η οποία ανήκει στην Coca – Cola HBC.

Η «προσέγγιση», σύμφωνα με την Kommersant, έγινε στα μέσα Οκτωβρίου, με την Bochkari LLC να απευθύνει στο Κρεμλίνο πρόταση να επιβάλει εξωτερική διαχείριση στην Multon JSC και την Multon Partners LLC, διορίζοντας την ίδια την εταιρεία ως προσωρινό διευθυντή.