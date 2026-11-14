Black Friday: Τι περιμένει η αγορά και τι θέλουν οι καταναλωτές

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Μπροστά σε ένα αναιμικό pre-Black Friday διάστημα βρίσκεται η αγορά, παρά το γεγονός πως οι μεγαλύτερες αλυσίδες έδωσαν το σήμα για εκπτώσεις και προσφορές.

Την ίδια στιγμή οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο πρόθυμοι από πέρυσι να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους τις ημέρες της Black Friday αλλά και της Cyber Monday.

Πίσω από τη Black Friday

Για ένα event «που έχει περισσότερο πλέον χαρακτήρα μάρκετινγκ και λιγότερο εμπορικό», μίλησε στον ΟΤ ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών.

«Και λόγω της φύσης της αγοράς μας αλλά και του καθεστώτος όπου επιτρέπονται οι προσφορές και οι εκπτώσεις καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, η εικόνα της Black Friday δεν θα αποκτήσει ποτέ τα γνωρίσματα της αμερικανικής διοργάνωσης, με τις ουρές έξω από τα κλειστά καταστήματα», σημείωσε.

«Εξάλλου, τα καταστήματα δεν κρατάνε πολύ μεγάλα στοκ για την Black Friday, αλλά τόσα ώστε να συμμετέχουν στην καταναλωτική αυτή γιορτή. Αλλά μέχρι εκεί», επισήμανε ο κ. Σαββίδης.

Ξεκίνησαν οι μεγάλοι παίκτες

Σε θέση μάχης οι μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας και ηλεκτρικών ειδών ενόψει Black Friday και Cyber Monday, που αποτελούν σαφέστατα δύο σημαντικά εκπτωτικά ορόσημα της χρονιάς, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν στην περαιτέρω ενίσχυση του τζίρου καθώς διανύουν το τελευταίο – και καθοριστικό εν πολλοίς – τρίμηνο του έτους.

Αν και η Black Friday είναι την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου οι αλυσίδες Public, Πλαίσιο, Κωτσόβολος αλλά και Γερμανός, ξεκίνησαν από τις 12 Νοεμβρίου τις καμπάνιες τους με προσφορές, εκπτώσεις και deals με τους καταναλωτές αρχικά από τα ηλεκτρονικά τους καταστήματα και εν συνεχεία στα φυσικά.

Τι θέλουν οι καταναλωτές

Αυξημένη, για ακόμη μία χρονιά, εμφανίζεται η πρόθεση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday, που φέτος πραγματοποιούνται στις 27 Νοεμβρίου και 30 Νοεμβρίου, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, δύο στους τρεις καταναλωτές (67%, από 63% πέρσι και 50% το 2024) σκοπεύουν να κάνουν αγορές τις ημέρες των Black Friday και Cyber Monday, ποσοστό που φτάνει το 72% στις ηλικίες 18-29 και 76% στις ηλικίες 30-39.

Σύμφωνα με το πρώτο μέρος της έρευνς «EY Future Consumer Index Ελλάδα 2026» μεταξύ όσων σκοπεύουν να κάνουν αγορές, οι μισοί θα πραγματοποιήσουν δαπάνες που ήταν ήδη στο πρόγραμμά τους: 26% δήλωσαν ότι θα τις έκαναν ούτως ή άλλως αργότερα και 25% ότι ανέβαλαν τις συγκεκριμένες αγορές, ώστε να τις κάνουν τη συγκεκριμένη περίοδο. Μόνο ένας στους πέντε (19%) – και ένας στους τέσσερις στις νεότερες ηλικίες (25%) – θα πραγματοποιήσουν πρόσθετες αγορές που δεν είχαν προγραμματίσει, λόγω των προσφορών.

Ομοίως, η έρευνα «The Black Friday 360°» της NielsenIQ για τον ΣΕΛΠΕ μιλά για πρόθεση δαπάνης προβλέπεται πως θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2025, με τη μέση τιμή να αγγίζει τα 258 ευρώ. Και παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια που πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα, το 70% φαίνεται διατεθειμένο να δαπανήσει ένα ποσό για την αγορά προϊόντων ή και υπηρεσιών που υπό άλλες συνθήκες πωλούνται πολύ ακριβότερα.