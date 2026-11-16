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Δεν προκύπτει, με βάση τα διαθέσιμα τεχνικά δεδομένα, ανάγκη προσωρινής μετεγκατάστασης κατοίκων της Κυψέλης λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων, αναφέρει η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., απαντώντας στη σημερινή επιστολή του δημάρχου Αθηναίων σχετικά με το ζήτημα.

Ελληνικό Μετρό Α.Ε: Σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης

Όπως διευκρινίζει η εταιρεία, τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των κατοίκων και των κτιρίων καθορίζονται βάσει τεκμηριωμένων τεχνικών αξιολογήσεων, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη συγκεκριμένη διαδικασία διερεύνησης και αποκατάστασης των βλαβών.

Σύμφωνα με την Ελληνικό Μετρό, η διαδικασία αυτή συμφωνήθηκε κατά τη σύσκεψη της 16ης Οκτωβρίου 2026 στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στην οποία συμμετείχε και ο δήμαρχος Αθηναίων. Περιλαμβάνει αυτοψίες και διερευνητικές εργασίες για την καταγραφή και αξιολόγηση των ευρημάτων, τον προσδιορισμό και την υλοποίηση άμεσων μέτρων προστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), την ολοκλήρωση των τελικών εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης και την εκτέλεση των οριστικών εργασιών αποκατάστασης.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της προσωρινής μετεγκατάστασης είχε τεθεί ήδη στην ίδια σύσκεψη από εκπροσώπους των κατοίκων. Ωστόσο, όπως αναφέρει, μετά τις διευκρινίσεις των πραγματογνωμόνων του ΤΕΕ, κατέστη σαφές ότι τα διαθέσιμα τεχνικά στοιχεία δεν καταδεικνύουν ανάγκη απομάκρυνσης των ενοίκων λόγω επικινδυνότητας των κτιρίων.

Μάλιστα, σημειώνει ότι η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν έχει διαφοροποιηθεί ούτε από τα νεότερα στοιχεία που προέκυψαν κατά την πρόοδο των αυτοψιών ούτε από τις συμπληρωματικές συστάσεις των πραγματογνωμόνων.

Σε διαρκή συνεργασία με τους πραγματογνώμονες του ΤΕΕ

Παράλληλα, η Ελληνικό Μετρό διευκρινίζει ότι θα λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα για την προσωρινή μετακίνηση των ενοίκων στις περιπτώσεις όπου η φύση των εργασιών αποκατάστασης δεν επιτρέπει την απρόσκοπτη παραμονή τους στα διαμερίσματα.

Επισημαίνει, επίσης, ότι εφόσον σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διαπιστωθεί ανάγκη πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των πολιτών, θα μεριμνήσει για την κατά προτεραιότητα εφαρμογή τους από τον ανάδοχο του έργου.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι η Ελληνικό Μετρό και ο ανάδοχος βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τους πραγματογνώμονες του ΤΕΕ, ενώ οι αναγκαίες παρεμβάσεις προχωρούν σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις τους.

«Η προστασία των κατοίκων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και προϋποθέτει ψυχραιμία, υπευθυνότητα και σεβασμό στις τεκμηριωμένες κρίσεις των αρμόδιων τεχνικών φορέων», καταλήγει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε.