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Τον χαρακτήρα των εργασιών που εκτελούνται στο κτίριο της Κυψέλης, κάτω από το οποίο βρίσκεται σήμερα η ασπίδα του μετροπόντικα της Γραμμής 4, εξήγησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ενίσχυση του εδάφους κάτω από τα πέδιλα των υποστυλωμάτων της στοάς του κτιρίου, η οποία έγινε ύστερα από σύσταση των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και κρίθηκε επείγουσα.

Ταχιάος: Ο ανάδοχος θα λάβει τα μέτρα που προβλέπει η σύμβαση

«Δεν είναι εργασία αποκατάστασης, δεν είναι καν ολοκληρωμένη εργασία υποστήριξης. Είναι ένα πρώτο μέτρο που λαμβάνεται», είπε, διευκρινίζοντας ότι δεν αλλάζει τίποτα από όσα συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση με τους κατοίκους στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews και ερωτηθείς αν απαιτείται μετεγκατάσταση των ενοίκων, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρέπεμψε στην επιστολή της Ελληνικό Μετρό προς τον Δήμαρχο Αθηναίων. «Αν υπάρξει τέτοια ανάγκη, είναι προφανές ότι θα ζητηθεί από τον ανάδοχο να πάρει όλα τα μέτρα, όπως προβλέπει η σύμβαση. Αυτό είναι ξεκάθαρο», δήλωσε.

Υπενθύμισε ότι την ευθύνη του έργου έχει η ανάδοχος κοινοπραξία, η οποία παρακολουθείται από την Ελληνικό Μετρό, και ότι κάθε κτίριο αποτελεί διαφορετική περίπτωση και αντιμετωπίζεται ως τέτοια. «Θέλουμε οι άνθρωποι να μείνουν στα σπίτια τους με ασφάλεια. Και αν χρειαστεί να μετακινηθούν, να μετακινηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», πρόσθεσε.

Εν αναμονή της γνωμοδότησης

Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι οι εργασίες είναι σύντομες και δεν δημιουργούν κανέναν κίνδυνο για το κτίριο. Αντίθετα, όπως εξήγησε, ενισχύουν μια παλαιά κατασκευή, θεμελιωμένη με κανονισμούς προηγούμενων δεκαετιών. «Μάλλον καλό κάνει αυτό το οποίο γίνεται, παρά δημιουργεί επιφυλάξεις», σημείωσε. Οι ολοκληρωμένες εργασίες υποστήριξης, εφόσον χρειαστούν, θα καθοριστούν μετά τη γνωμοδότηση του διεθνούς εμπειρογνώμονα Λόρδου Robert Mair, η οποία αναμένεται σε λιγότερο από είκοσι ημέρες.

Η πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τον υφυπουργό, είναι να ενισχυθούν όλα τα κτίρια που βρίσκονται σήμερα πάνω από τον μετροπόντικα, ώστε το μηχάνημα να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο και αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι αποκαταστάσεις. Η επανεκκίνηση δεν θα γίνει πριν παρουσιαστεί η μεθοδολογία, όπως έχει δεσμευθεί το υπουργείο.

Για τις αποκαταστάσεις, ο κ. Ταχιάος περιέγραψε τη διαδικασία που έχει ζητηθεί. Οι βλάβες καταγράφονται με τη σύμφωνη γνώμη των εκπροσώπων των ιδιοκτητών, των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της αναδόχου κοινοπραξίας, η οποία θα εκτελέσει τις αποκαταστάσεις. Πάνω στην κοινή αυτή καταγραφή θα εκπονηθούν οι μελέτες, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και τις οδηγίες που ισχύουν για τις αποκαταστάσεις κτιρίων, και οι εργασίες θα γίνουν με τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών.

Το έργο εκτελείται με συγκεκριμένους κανόνες

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελληνικό Μετρό. «Είναι μια εταιρεία του Δημοσίου, της οποίας οι μηχανικοί είναι ταγμένοι να προασπίζονται το δημόσιο συμφέρον και να κάνουν τεχνικά το καλύτερο δυνατό. Είναι η μόνη στην Ελλάδα με εμπειρία στη διάνοιξη σηράγγων. Πρέπει να την εμπιστευθούμε», είπε. Σημείωσε ότι ο ίδιος έχει επισκεφθεί τη συγκεκριμένη πολυκατοικία και γνωρίζει τις ζημιές της, ενώ τόσο η Ελληνικό Μετρό όσο και ο ανάδοχος βρίσκονται σε άμεση επαφή με τους ενοίκους.

Σχετικά με τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων για ανάγκη μετεγκατάστασης, ο κ. Ταχιάος ήταν σαφής. «Δεν θέλω να δώσω πολιτικά χαρακτηριστικά σε αυτή την υπόθεση. Είναι ένα τεχνικό έργο εξαιρετικά κρίσιμο για την Αθήνα και εκεί δεν χωράνε ούτε αντιδικίες άνευ αντικειμένου ούτε πολιτικά παιχνίδια», είπε. Πρόσθεσε ότι οι δημόσιες αρχές καλό είναι να συνεννοούνται μεταξύ τους απευθείας και όχι με έγγραφα που δημοσιοποιούνται πριν φτάσουν στον αποδέκτη τους.

«Οι άνθρωποι έχουν κάθε λόγο να έχουν αγωνία, όταν έχουν δει ρωγμές στα σπίτια τους. Το έργο εκτελείται με συγκεκριμένους κανόνες. Πρέπει να κρατήσουμε το θέμα στο αμιγώς τεχνικό επίπεδο», κατέληξε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.