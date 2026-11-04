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Ταχιάος: Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη – Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover

Οι μελέτες για την επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ το Flyover πρόκειται να παραδοθεί στις 16 Μαΐου 2027 είπε ο Ν. Ταχιάος

Μεταφορές 04.11.2026, 19:15
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Ταχιάος: Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό στη Θεσσαλονίκη – Στις 16 Μαΐου 2027 η παράδοση του Flyover
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Την εικόνα του Μετρό Θεσσαλονίκης και των επόμενων επεκτάσεών του στην πόλη έδωσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Όπως ανέφερε, οι μελέτες για την επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη έχουν προχωρήσει σημαντικά, ενώ το Flyover πρόκειται να παραδοθεί στις 16 Μαΐου 2027.

Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης έχει δείξει πολύ υψηλή διαθεσιμότητα από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του, με ακρίβεια άφιξης των δρομολογίων 99,93%.

Εξήγησε ότι τα δρομολόγια προσαρμόζονται στην κίνηση κάθε ώρας, με μικρότερη συχνότητα εκτός αιχμής, ώστε να περιορίζονται η κατανάλωση ρεύματος και η φθορά των συρμών, της γραμμής και των συστημάτων. «Πάντοτε η προσφορά πρέπει να ακολουθεί τη ζήτηση», είπε.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε σαφές ότι όλοι οι σταθμοί της βορειοδυτικής επέκτασης έχουν σχεδιαστεί και ότι προχωρά προς ολοκλήρωση η μελέτη κόστους – οφέλους.

Υπενθύμισε ότι η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης και η χωροθέτηση των σταθμών έχουν παρουσιαστεί δημόσια εδώ και περίπου δύο χρόνια.

Ο σχεδιασμός προβλέπει δύο γραμμές. Η μία κινείται κάτω από την οδό Λαγκαδά και ανεβαίνει προς Σταυρούπολη και Ευκαρπία. Η άλλη πηγαίνει προς το Κορδελιό, μέσω Αμπελοκήπων, Μενεμένης και Ευόσμου. Στην πορεία της, μία από αυτές περνά ξανά από το κέντρο, με έναν σταθμό στην Αριστοτέλους, και ανεβαίνει προς Τούμπα και Χαριλάου.

Για τον Εύοσμο, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες, ως δήμος με πολύ κόσμο, δημογραφική άνοδο και σημαντικές ανάγκες. «Σίγουρα ο Εύοσμος είναι μέσα στα ραντάρ», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι και η γραμμή της Σταυρούπολης έχει σημασία και δεν θα μείνει πίσω.

«Όλα ξεκινούν από τη διασφάλιση της χρηματοδότησης»

Η αλληλουχία των έργων υλοποίησης της επέκτασης δεν έχει ακόμη κλείσει και, όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, θα εξαρτηθεί από το ύψος της χρηματοδότησης που θα εξασφαλιστεί από το νέο ΕΣΠΑ, σε μια διαπραγμάτευση που θέλει τον χρόνο της. Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει προς το παρόν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Σε όλα τα έργα χρειάζεται ένας βασικός παράγων. Ο βασικός παράγων είναι η χρηματοδότηση. Όλα ξεκινούν από τη διασφάλιση της χρηματοδότησης», ανέφερε.

Η επέκταση προς το αεροδρόμιο παραμένει ως προοπτική στη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι η ζήτηση που έχει μετρηθεί δεν δικαιολογεί να προταχθεί το έργο. «Αν προταχθεί, θα προχωρήσει ανταγωνιστικά προς τις γραμμές εκείνες οι οποίες έχουν πραγματικά σημασία και είναι αυτές που εξυπηρετούν τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη», σημείωσε.

Στην Καλαμαριά, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε ότι υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση για την οδό Πόντου, με συμβατικό χρόνο εννέα μηνών. Πρόκειται, όπως είπε, για δύσκολο έργο, για το οποίο υπάρχει διαρκής επαφή με τον ανάδοχο και διαβούλευση με τον Δήμο Καλαμαριάς, φορέα λειτουργίας του δρόμου, ενώ τα εργοτάξια θα στηθούν πολύ σύντομα.

Η ολοκλήρωση της οδού Πόντου, πρόσθεσε, θα βελτιώσει την πρόσβαση στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και θα επιτρέψει την αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών γύρω από το Μετρό. «Κανένα μετρό δεν γεμίζει με το καλημέρα», ανέφερε, εξηγώντας ότι η επιβατική κίνηση ανεβαίνει σταδιακά και ότι χρειάζεται χρόνος για να αλλάξει το μοτίβο των μετακινήσεων, με μετεπιβίβαση από το λεωφορείο στο Μετρό. Για το ενιαίο εισιτήριο, σημείωσε ότι συζητείται πολύ σοβαρά με τον ΟΣΕΘ, για να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.

Σε ό,τι αφορά το ωράριο, ο κ. Ταχιάος δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογηθεί η λειτουργία του Μετρό σε 24ωρη βάση την Παρασκευή και το Σάββατο βράδυ. Διευκρίνισε ότι το δίκτυο δεν μπορεί να λειτουργεί μόνιμα όλο το 24ωρο σε καθημερινή βάση, καθώς η συντήρηση δεν μπορεί να γίνει με ηλεκτροδοτημένες γραμμές και συρμούς που κινούνται, ενώ οι περίπου πέντε ώρες του ημερήσιου κλεισίματος είναι οριακά απαραίτητες.

Για το χρονοδιάγραμμα και το κόστος των μελλοντικών επεκτάσεων, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι η κατασκευή μετρό είναι μια περίπλοκη υπόθεση και ότι το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται και από το πόσο ώριμα θα τη διαχειριστεί μια πόλη. Υπενθύμισε ότι οι καθυστερήσεις και οι αποζημιώσεις της βασικής γραμμής συνδέθηκαν με την πολιτική διαμάχη για την τύχη του σταθμού Βενιζέλου, από το 2012 έως το 2019.

Για το Flyover, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος ήταν κατηγορηματικός: «Το Flyover αυτή τη στιγμή πρόκειται να παραδοθεί στις 16 Μαΐου του 2027. Δεν έχουμε μετακινηθεί από αυτό ούτε πόντο και είναι κάτι για το οποίο δουλεύουμε με πολύ μεγάλη ένταση».

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