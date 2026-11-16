Μπρατάκος: Κίνδυνος να δημιουργηθεί ΤΝ δύο ταχυτήτων στην επιχειρηματικότητα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δε θα αποτελέσει παράγοντα διεύρυνσης των ανισοτήτων μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, κατά τη συμμετοχή του στο GenAI Summit 2026, σε συζήτηση με θέμα την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού.

Μπρατάκος: Απόσταση ΤΝ και ετοιμότητας ΜμΕ

Ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι, παρά το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η τεχνητή νοημοσύνη, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική απόσταση μεταξύ των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας και της πραγματικής ετοιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να την αξιοποιήσουν.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι έτοιμες να υιοθετήσουν σύντομα εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχουν την τεχνογνωσία, δεν έχουν τα χρήματα και, προφανώς, βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που διαθέτουν περισσότερους πόρους και περισσότερες δυνατότητες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί τεχνητή νοημοσύνη δύο ταχυτήτων. Η μία των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και η άλλη, σχεδόν ανύπαρκτη, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν την πλειονότητα», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα μπορούσε να διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ τους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης.

Προετοιμασμένη μετάβαση

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ ανέδειξε την ανάγκη μιας προσεκτικής και ουσιαστικά προετοιμασμένης μετάβασης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σημείωσε, πριν από την ευρεία υιοθέτηση νέων εφαρμογών, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές δυνατότητές τους και να προσδιοριστούν οι συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα επιμελητήρια, λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της αγοράς και των φορέων που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι να αξιοποιήσουμε τον συντονιστικό μας ρόλο. Να συνεργαστούμε με τους κατάλληλους φορείς, που θα αναλύσουν ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς, με εκείνους που θα αναπτύξουν τις εφαρμογές και με όσους θα αναλάβουν να τις επικοινωνήσουν στις επιχειρήσεις», σημείωσε, περιγράφοντας ένα ενδεικτικό μοντέλο συνεργασίας για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πρόκληση για την επιχειρηματικότητα

Μέσα από έναν τέτοιο συντονιστικό ρόλο, τα επιμελητήρια μπορούν να συμβάλουν στη γεφύρωση της απόστασης μεταξύ των τεχνολογικών εξελίξεων και των πραγματικών δυνατοτήτων των μικρότερων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους σε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Η παρέμβαση του κ. Μπρατάκου ανέδειξε, έτσι, μια κρίσιμη πρόκληση για την επόμενη ημέρα της επιχειρηματικότητας: να αποφευχθεί η δημιουργία ενός νέου τεχνολογικού χάσματος, το οποίο θα ενίσχυε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, αφήνοντας τις μικρότερες ακόμη πιο πίσω.