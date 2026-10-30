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Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο

Θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και συνδεσιμότητας μεταξύ Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας, είπε ο κ. Δήμας

Κατασκευές 30.10.2026, 17:50
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Δήμας: Το Μπράλος – Άμφισσα σημαντικό και, τεχνικά, απαιτητικό οδικό έργο
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Αυτοψία στα εργοτάξια κατασκευής του οδικού τμήματος Μπράλος – Άμφισσα, του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, πραγματοποίησε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος παρέστη, επίσης, στη διάνοιξη της σήραγγας Σ2, μίας από τις δύο σήραγγες του έργου.

Αφού παρακολούθησε τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας, μήκους 2.480 μέτρων, κοντά στον οικισμό Βίνιανη, ο κ. Δήμας συνεχάρη την ανάδοχο εταιρεία, τις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη συνεργασία τους με σκοπό την πρόοδο του έργου.

Δήμας: Aπαιτητικό έργο

Μετά την αυτοψία, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Το Μπράλος – Άμφισσα είναι ένα σημαντικό και τεχνικά απαιτητικό οδικό έργο, το οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της συνδεσιμότητας μεταξύ της Κεντρικής και της Δυτικής Ελλάδας.

Η σημασία του είναι ιδιαίτερα μεγάλη για τους νομούς Φθιώτιδας, Φωκίδας και Αιτωλοακαρνανίας, καθώς αποτελεί μέρος του οδικού άξονα που θα συνδέει τη Λαμία με το Αντίρριο, γεφυρώνοντας την ΠΑΘΕ με την Ιόνια Οδό.

Διαπιστώσαμε, σήμερα, την πρόοδο των εργασιών στις σήραγγες, στις γέφυρες και στα υπόλοιπα μέτωπα κατασκευής, ενώ είχαμε την ευκαιρία να παραβρεθούμε στη διάνοιξη της σήραγγας Σ2, που αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά τεχνικά τμήματα του έργου.

Άρα, το χρονοδιάγραμμα τηρείται και, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στο τέλος του 2028 θα παραδοθεί στην κυκλοφορία».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AVAX, κ. Κωνσταντίνος Μιτζάλης, δήλωσε: «Επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία μας σε μεγάλα και σύνθετα τεχνικά έργα, που αφήνουν έντονο το αποτύπωμά τους στην κοινωνία και την οικονομία, συνεχίζουμε την υλοποίηση του έργου Μπράλος – Άμφισσα, ενός σύνθετου οδικού έργου, εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων».

Παρόντες στην αυτοψία ήταν ο υφυπουργός Δικαιοσύνης και Βουλευτής Φωκίδας Ιωάννης Μπουγάς, ο Βουλευτής Φθιώτιδας Γιάννης Οικονόμου, καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες Φωκίδας Πέγκυ Αραβαντινού – Τζε και Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας.

Τα τεχνικά έργα

Το οδικό τμήμα Μπράλος – Άμφισσα, συνολικού μήκους 30,7 χλμ., αποτελεί μέρος του διαγώνιου άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο, ο οποίος εντάσσεται στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο Ε65 και συνδέει τον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ με την Ιόνια Οδό.

Το κυρίως έργο, συνολικού μήκους 24 χλμ., αφορά δύο υποτμήματα: από τον Μπράλο μέχρι την αρχή της παράκαμψης της Γραβιάς και από τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη έως την Άμφισσα. Στο τεχνικό αντικείμενό του περιλαμβάνεται η κατασκευή επτά γεφυρών, έξι ισόπεδων κόμβων και δύο σηράγγων, μήκους 2.150 και περίπου 2.480 μέτρων αντίστοιχα. Πρόκειται για δίδυμες σήραγγες μονής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κλάδο.

Στο συνολικό οδικό τμήμα περιλαμβάνονται, επίσης, η κατασκευασμένη παράκαμψη Γραβιάς, μήκους 2 χλμ., καθώς και το ενδιάμεσο τμήμα από το τέλος της παράκαμψης έως τον ισόπεδο κόμβο Μεταλλείων Βωξίτη, μήκους 4,7 χλμ., το οποίο υλοποιείται με ξεχωριστή εργολαβία.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Μεταφορές 2021–2027», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

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