Μπρατάκος: Νέες προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας και Παναμά με αφετηρία τη ναυτιλία

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Τη δυνατότητα διοργάνωσης κοινού επιχειρηματικού φόρουμ, στην Ελλάδα ή στον Παναμά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των επιμελητηρίων και επιχειρήσεων των δύο χωρών εξέτασαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), κ. Γιάννης Μπρατάκος, με την Πρέσβη και Γενική Πρόξενο της Δημοκρατίας του Παναμά στην Ελλάδα, κα Julie Lymberopulos Karnakis, στο πλαίσιο της ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων και της διερεύνησης νέων ευκαιριών εμπορικής και επενδυτικής συνεργασίας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης κοινών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, τομείς στους οποίους οι δύο χώρες διαθέτουν ισχυρή παράδοση και σημαντική διεθνή παρουσία. Παράλληλα, εξετάστηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στους τομείς της τεχνολογίας, των χρηματοοικονομικών και των επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Τα πλεονεκτήματα του Παναμά

Η κα Lymberopulos Karnakis παρουσίασε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Παναμά ως διεθνούς εμπορικού και διαμετακομιστικού κόμβου, αναφερόμενη στη στρατηγική γεωγραφική του θέση, στη Διώρυγα του Παναμά και στις δυνατότητες που προσφέρει η χώρα για την πρόσβαση στις αγορές της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Παράλληλα, ενημέρωσε τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ για τη διοργάνωση του Διεθνούς Φόρουμ CAF 2027, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2027, στην Πόλη του Παναμά, συγκεντρώνοντας κυβερνητικούς εκπροσώπους, επιχειρηματικούς φορείς και επενδυτές από όλο τον κόσμο.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, υπογράμμισε: «Η Ελλάδα και ο Παναμάς συνδέονται με ισχυρούς ναυτιλιακούς και εμπορικούς δεσμούς, που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μια ευρύτερη επιχειρηματική συνεργασία. Η αξιοποίηση αυτών των σχέσεων, με τη δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων των δύο χωρών, μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες στο εμπόριο, τις επενδύσεις και τις υπηρεσίες. Το ΕΒΕΑ είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, που θα ενισχύσουν την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και θα διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις αγορές της Λατινικής Αμερικής».

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πρόθεσή τους να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να διερευνήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας και Παναμά.