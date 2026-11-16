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Το σούπερ μάρκετ θα ξέρει τι θέλεις πριν το ζητήσεις

Ο Νίκος Πράπας της Nestlé μιλά για τη συνύπαρξη brands και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τις πιο προσωποποιημένες προσφορές και τη συνεργασία λιανεμπόρων και προμηθευτών.

Business 16.11.2026, 07:00
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Το σούπερ μάρκετ θα ξέρει τι θέλεις πριν το ζητήσεις
Επιμέλεια Γιώργος Μανέττας

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Στο ράφι του σούπερ μάρκετ του 2030 τα brands και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα δίνουν μάχη για να επικρατήσει το ένα μοντέλο εις βάρος του άλλου. Θα συνυπάρχουν, απαντώντας σε διαφορετικές ανάγκες, με κοινό ζητούμενο να προσφέρουν ουσιαστική αξία στον καταναλωτή. Αυτό αναφέρει ο Νίκος Πράπας, Head of Corporate Sales για Ελλάδα, Κύπρο και Αλβανία στη Nestlé και προέδρου του ΔΣ της ECR Hellas Industry/Suppliers, στην έρευνα της EY «Grocery retail sector outlook 2026» σχολιάζοντας τον ρόλο των επώνυμων προϊόντων σε περίπου τέσσερα χρόνια από σήμερα.

Σε μια αγορά όπου ο καταναλωτής έχει περισσότερες επιλογές και περισσότερη πληροφόρηση, οι μάρκες καλούνται να χτίσουν εμπιστοσύνη και να προσφέρουν πραγματική αξία

Ο κ. Πράπας δεν θεωρεί την άνοδο της ιδιωτικής ετικέτας απειλή για τα επώνυμα προϊόντα, αλλά μια πρόκληση ώστε οι μάρκες να αποδεικνύουν καθημερινά γιατί αξίζουν την επιλογή του καταναλωτή. Η παρουσία τους, σημειώνει, διευρύνει τις επιλογές στο ράφι και πιέζει τις επώνυμες μάρκες να κάνουν πιο σαφή τη διαφορά τους, είτε μέσα από την ποιότητα είτε μέσα από νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με τον κ. Πράπα (φωτογραφία), αντί για οριζόντιες προσφορές που απευθύνονται σε όλους, θα διαμορφωθεί ένα πιο έξυπνο και προσωποποιημένο μοντέλο

Σούπερ μάρκετ: Η αξία πίσω από το brand

«Τα brands δεν περιορίζονται στο να προσφέρουν ένα προϊόν», σημειώνει. Επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην καινοτομία, στη βιωσιμότητα, στην ποιότητα και στην ασφάλεια ενώ συχνά δημιουργούν νέες κατηγορίες και καταναλωτικές συνήθειες, συμβάλλοντας στην εξέλιξη ολόκληρου του οικοσυστήματος του λιανεμπορίου.

Η τεχνολογία και τα δεδομένα, υπογραμμίζει, επιτρέπουν ήδη στις επιχειρήσεις να κατανοούν καλύτερα τον καταναλωτή, να προβλέπουν τη ζήτηση και να βελτιώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα

Το ζητούμενο, ωστόσο, σύμφωνα με το στέλεχος της Nestle δεν είναι μόνο η καινοτομία. Σε μια αγορά όπου ο καταναλωτής έχει περισσότερες επιλογές και περισσότερη πληροφόρηση, οι μάρκες καλούνται να χτίσουν εμπιστοσύνη και να προσφέρουν πραγματική αξία. «Δεν πιστεύω ότι το ένα μοντέλο θα επικρατήσει έναντι του άλλου. Θα συνυπάρχουν και θα συμπληρώνουν το ένα το άλλο», λέει, περιγράφοντας τη σχέση μεταξύ brands και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η εμπιστοσύνη και η συνέπεια, επομένως, παραμένουν βασικά στοιχεία της σχέσης ανάμεσα στη μάρκα και σε κάθε καταναλωτή.

Nestle

Ο κ. Πράπας δεν θεωρεί την άνοδο της ιδιωτικής ετικέτας απειλή για τα επώνυμα προϊόντα, αλλά μια πρόκληση ώστε οι μάρκες να αποδεικνύουν καθημερινά γιατί αξίζουν την επιλογή του καταναλωτή

Από την προσφορά στην ουσιαστική αξία

Σχολιάζοντας το μοντέλο των προωθητικών ενεργειών και πόσο αυτό δημιουργεί αξία για σούπερ μάρκετ και καταναλωτές, ο κ. Πράπας αφού επισημαίνει ότι έχουν στηρίξει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης οικονομικής πίεσης τονίζει ότι ο τρόπος που σχεδιάζονται θα αλλάξει. Σύμφωνα με τον ίδιο, αντί για οριζόντιες προσφορές που απευθύνονται σε όλους, θα διαμορφωθεί ένα πιο έξυπνο και προσωποποιημένο μοντέλο.

Καταλυτικός αναμένεται και ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία όπως επισημαίνει το στέλεχος της Nestle θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες κάθε καταναλωτή και να προτείνουν λύσεις που έχουν πραγματικό νόημα για εκείνον. «Θα περάσουμε από τη φθηνότερη αγορά στην καλύτερη συνολική αξία», τονίζει, προσθέτοντας πως ο καταναλωτής θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τη διαφορά στην πράξη, όχι μόνο να βλέπει περισσότερες εκπτώσεις στο ράφι.

σούπερ μάρκετ

Η τεχνολογία και τα δεδομένα, υπογραμμίζει, επιτρέπουν ήδη στις επιχειρήσεις να κατανοούν καλύτερα τον καταναλωτή, να προβλέπουν τη ζήτηση και να βελτιώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα

Λιανέμποροι και προμηθευτές ως συνεργάτες

Ο κ. Πράπας θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια στη βελτίωση της σχέσης λιανεμπόρων και προμηθευτών. Μάλιστα, εάν είχε την ευκαιρία να σχεδιάσει από την αρχή αυτή την σχέση θα εστίαζε σε τρία πράγματα: περισσότερη γνώση, μακροχρόνια συνεργασία και κοινή καινοτομία.

Η επιτυχία μιας συνεργασίας πρέπει να αποτιμάται με βάση την ανάπτυξη της κατηγορίας, την ικανοποίηση του καταναλωτή, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Η τεχνολογία και τα δεδομένα, υπογραμμίζει, επιτρέπουν ήδη στις επιχειρήσεις να κατανοούν καλύτερα τον καταναλωτή, να προβλέπουν τη ζήτηση και να βελτιώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα. «Χρειάζεται, όμως, να πάμε ένα βήμα παραπέρα και να μετατρέψουμε αυτή τη γνώση σε κοινό εργαλείο δημιουργίας αξίας», τονίζει. Για τον ίδιο, η επιτυχία μιας συνεργασίας πρέπει να αποτιμάται με βάση την ανάπτυξη της κατηγορίας, την ικανοποίηση του καταναλωτή, τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

«Η εμπειρία μου με έχει πείσει ότι οι καλύτερες λύσεις προκύπτουν όταν λιανέμποροι και προμηθευτές λειτουργούν ως πραγματικοί στρατηγικοί συνεργάτες». Από την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης έως τα νέα μοντέλα υπηρεσιών και τις βιώσιμες πρακτικές, η κοινή κατεύθυνση, όπως λέει, πρέπει να είναι η δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τον καταναλωτή.

Σούπερ μάρκετ

Το λιανεμπόριο του 2030 θα στηρίζεται στα δεδομένα και στη συνεργασία

Το στέλεχος της Nestle μιλώντας για το ελληνικό λιανεμπόριο του 2030 εκτιμά ότι θα είναι πιο ψηφιακό, βιώσιμο, προσωποποιημένο και συνεργατικό. «Η πραγματική πρόοδος δεν θα έρθει από την τεχνολογία από μόνη της, αλλά από τον τρόπο με τον οποίο θα τη χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε καλύτερες συνεργασίες, πιο καινοτόμα brands και, τελικά, καλύτερες εμπειρίες για τον καταναλωτή».

Όπως εξηγεί, συχνά αντιμετωπίζουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια τεχνολογική εξέλιξη. «Για μένα, όμως, η μεγαλύτερη αλλαγή θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μάθουμε να συνεργαζόμαστε γύρω από αυτή». Οι καλύτερες προβλέψεις ζήτησης, η πιο προσωποποιημένη εμπειρία, η μείωση της σπατάλης, η καλύτερη διαθεσιμότητα προϊόντων και η ταχύτερη καινοτομία θα βασίζονται όλο και περισσότερο στην κοινή αξιοποίηση δεδομένων και γνώσης.

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