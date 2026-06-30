Nestle: Αποσύρει τις τεχνητές χρωστικές από όλα τα προϊόντα της έως το 2026

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Οι απαιτήσεις των καταναλωτών για πιο «καθαρά» τρόφιμα αναδιαμορφώνουν τη στρατηγική των πολυεθνικών του κλάδου, με τη Nestle να κάνει ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο ελβετικός κολοσσός σχεδιάζει να αφαιρέσει τις τεχνητές χρωστικές από όλα τα προϊόντα του παγκοσμίως έως το τέλος του 2026, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη εταιρεία τροφίμων που θέτει έναν τόσο φιλόδοξο στόχο σε διεθνές επίπεδο. Την πληροφορία αποκάλυψε αποκλειστικά το Reuters.

Nestle: Παγκόσμια δέσμευση για κατάργηση των τεχνητών χρωστικών

Η νέα πρωτοβουλία επεκτείνει μια πολιτική που η Nestle έχει ήδη εφαρμόσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι τεχνητές χρωστικές έχουν ήδη αποσυρθεί από το σύνολο του χαρτοφυλακίου της.

«Μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, ολόκληρο το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο της Nestle θα είναι απαλλαγμένο από τεχνητές χρωστικές», δήλωσε ο επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας, Stefan Palzer, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο Reuters από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Vevey της Ελβετίας.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι βιομηχανίες τροφίμων βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενη πίεση να προσφέρουν πιο υγιεινά προϊόντα, καθώς οι καταναλωτές εξετάζουν πλέον πιο προσεκτικά τις ετικέτες των τροφίμων, ενώ η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων απώλειας βάρους τύπου GLP-1 μεταβάλλει τις διατροφικές συνήθειες.

Πολυετής επένδυση στην έρευνα

Η μετάβαση, ωστόσο, δεν ήταν απλή. Όπως αναφέρει ο Palzer, η αντικατάσταση των συνθετικών χρωστικών με φυσικές εναλλακτικές απαίτησε πολυετή έρευνα και σημαντικές επενδύσεις.

«Δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση», λέει χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η εταιρεία χρειάστηκε να εξετάσει πολλές φυσικές λύσεις, να τις δοκιμάσει στις γραμμές παραγωγής και να αξιολογήσει τη διάρκεια ζωής των προϊόντων πριν προχωρήσει στην ευρεία εφαρμογή τους.

Η επιλογή αυτή βασίστηκε κυρίως στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών. «Το κάναμε γιατί οι καταναλωτές δεν εκτιμούν τα τεχνητά συστατικά. Θέλουν πιο απλές συνταγές», προσθέτει.

Η στροφή ολόκληρης της βιομηχανίας

Η Nestle δεν είναι η μόνη που αλλάζει στρατηγική.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί τροφίμων αλλά και μεγάλες αλυσίδες λιανικής απομακρύνουν από τα προϊόντα τους συστατικά όπως οι συνθετικές χρωστικές FD&C και γλυκαντικές ουσίες όπως το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη.

Παράλληλα, οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι οι εταιρείες συσκευασμένων τροφίμων ενδέχεται να χάσουν μερίδιο αγοράς, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές.

Ως αποτέλεσμα, η Nestle επενδύει ολοένα και περισσότερο σε προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές οι οποίοι ελέγχουν το βάρος τους ή επιδιώκουν λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα.

Οι πιέσεις των ρυθμιστικών αρχών

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύουν την πίεση προς τη βιομηχανία τροφίμων.

Πέρυσι τον Απρίλιο, ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Robert F. Kennedy Jr. και η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ανακοίνωσαν ότι επιδιώκουν την απομάκρυνση συστατικών, μεταξύ των οποίων και τεχνητών χρωστικών, επικαλούμενοι πιθανές συνδέσεις με παθήσεις όπως η ΔΕΠΥ, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, αρκετοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την πλήρη τεκμηρίωση αυτών των συσχετίσεων.