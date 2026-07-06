Nestlé Ελλάς: Κατάρρευση κερδοφορίας το 2025 λόγω εκτίναξης κόστους πρώτων υλών – Τα σχέδια για το 2026

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Αύξηση του κύκλου εργασιών αλλά και σημαντική πίεση στην κερδοφορία κατέγραψε η Nestlé Ελλάς το 2025 λόγω της σημαντικής αύξησης του κόστους πωληθέντων και της ανόδου των διεθνών τιμών σε βασικές πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ο τζίρος ανήλθε στα 460,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας έτσι αύξηση κατά 11% σε σχέση με το 2024. Όμως, η άνοδος αυτή δεν μεταφράστηκε σε ενίσχυση της κερδοφορίας.

Πιο ειδικά, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε κατά 20%, στα 306 εκατ. ευρώ έναντι 254 εκατ. ευρώ το 2024, οδηγώντας έτσι σε μείωση του μικτού κέρδους κατά 5%, ήτοι σε 134 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 142 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Μεγάλη υποχώρηση κατά 32% κατέγραψε έπειτα τόσο το λειτουργικό κέρδος (EBIT), φτάνοντας στα 18,5 εκατ. ευρώ το 2025 έναντι 27,3 εκατ. ευρώ το 2024, όσο και τα κέρδη προ φόρων κατά 36%, τα οποία κατακρημνίστηκαν στα 16,5 εκατ. ευρώ έναντι των 25,7 εκατ. ευρώ το 2024.

Έπειτα, το μικτό περιθώριο μειώθηκε στο 29% έναντι 34% το 2024, γεγονός που αντανακλά την επίδραση του αυξημένου κόστους σε πρώτες ύλες, ενέργεια και συσκευασία στις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η διοίκηση της Nestlé Ελλάς, η πίεση στα περιθώρια συνδέεται κυρίως με τη κατακόρυφη αύξηση των διεθνών τιμών σε κατηγορίες όπως ο καφές και το κακάο, καθώς και με τη διατήρηση αυξημένου κόστους σε ενέργεια και υλικά συσκευασίας.

Το ράλι τιμών στις πρώτες ύλες

Όσον αφορά τον καφέ, οι διεθνείς τιμές κινήθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τόσο ο arabica όσο και ο robusta, που χρησιμοποιείται κατεξοχήν στον στιγμιαίο καφέ, σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος πρώτης ύλης.

Έπειτα, οι τιμές του κακάο εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά μέσα στο 2024, λόγω σημαντικής μείωσης της παγκόσμιας παραγωγής, και παρέμειναν σε αυξημένα επίπεδα το 2025.

Σε αυξημένα επίπεδα παρέμειναν επίσης ενέργεια και υλικά συσκευασίας, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του κόστους προϊόντων.

Σε ευαίσθητη ισορροπία η Nestlé Ελλάς

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, η Nestlé Ελλάς διατήρησε την εμπορική της δυναμική και συνέχισε να εστιάζει στην εξισορρόπηση μεταξύ ανταγωνιστικών τιμών, ποιότητας προϊόντων και διατήρησης της επενδυτικής και παραγωγικής της παρουσίας στην Ελλάδα.

Για το 2026, το περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, αναφέρει η διοίκηση, καθώς το κόστος πρώτων υλών, ενέργειας, συσκευασίας και εργασίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε αυξημένα επίπεδα.

Σε αυτές τις συνθήκες, η εταιρεία εστιάζει στη λειτουργική αποδοτικότητα, στον έλεγχο κόστους, στην καινοτομία, με σκοπό να παραμείνει στις προτιμήσεις των καταναλωτών.