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Η οικονομική ανεξαρτησία παραμένει δύσκολος στόχος για τους νέους στην Ελλάδα, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής συνδυάζεται με κενά στην προετοιμασία τους για τη διαχείριση των προσωπικών τους οικονομικών. Από την κάλυψη των μηνιαίων υποχρεώσεων έως την αποταμίευση για μια έκτακτη ανάγκη, η μετάβαση στην οικονομική αυτονομία απαιτεί όχι μόνο επαρκές εισόδημα, αλλά και γνώσεις, προγραμματισμό και καθημερινές συνήθειες. Σε αυτό το πλαίσιο, νέα ευρωπαϊκή έρευνα της Revolut καταγράφει τις αντιλήψεις των Ελλήνων για την ετοιμότητα των νέων να αναλάβουν τον έλεγχο των χρημάτων τους και την ηλικία στην οποία η ανεξαρτησία αυτή γίνεται εφικτή.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 20.000 καταναλωτές από όλη την Ευρώπη, αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι στην πορεία προς την οικονομική ανεξαρτησία. Παρόλο που επιδιώκουν να καλύπτουν μόνοι τους τα έξοδα διαβίωσής τους και να αποκτήσουν οικονομική αυτονομία, το 64% των Ελλήνων πιστεύει ότι η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι εφικτή πριν από την ηλικία των 30 ετών.

Όταν ρωτήθηκαν σε ποιους τομείς οικονομικής διαχείρισης οι νέοι χρειάζονται περισσότερη προετοιμασία, οι Έλληνες ανέφεραν κυρίως τον οικονομικό προγραμματισμό για το μέλλον (26%), τη διαχείριση λογαριασμών και μηνιαίων εξόδων (18%) και την αποφυγή παρορμητικών αγορών (14%). Η έλλειψη υγιών οικονομικών συνηθειών από νεαρή ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε οικονομικές δυσκολίες, καθώς ο πληθωρισμός, το αυξανόμενο κόστος ζωής και τα καθημερινά έξοδα ασκούν ολοένα μεγαλύτερη πίεση στους προσωπικούς προϋπολογισμούς. Το 26% των Ελλήνων ανέφερε ότι έχει ξεμείνει από χρήματα πριν από την επόμενη μισθοδοσία, ενώ το 25% δήλωσε ότι δεν διέθετε αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες. Πρόκειται για εμπειρίες που τους δίδαξαν σημαντικά οικονομικά μαθήματα.

Για να βοηθήσει τους νέους να αποταμιεύουν και να αναπτύσσουν υγιείς οικονομικές συνήθειες από τα πρώτα χρόνια της ενήλικης ζωής τους, η Revolut προσφέρει μια σειρά προϊόντων που συνδυάζουν την καθημερινή διαχείριση χρημάτων, τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες, την αποταμίευση και τα προγράμματα επιβράβευσης σε μία ενιαία ψηφιακή εμπειρία:

Διαχειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγαλύτερη σιγουριά: Με το AIR (AI by Revolut), οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους μέσα από συνομιλίες σε φυσική γλώσσα, μετατρέποντας απλές ερωτήσεις σε χρήσιμες οικονομικές πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές.

Εξοικονομήστε έως 3.700 ευρώ τον χρόνο μέσω συνδρομών: Αποκτήστε πρόσβαση σε ένα επιλεγμένο πακέτο συνδρομητικών υπηρεσιών συνολικής αξίας έως 3.700 ευρώ ετησίως¹, που καλύπτουν τομείς όπως τα ταξίδια, οι μετακινήσεις, η υγεία, η ευεξία, η εκπαίδευση, η δημιουργικότητα και η ψυχαγωγία.

Δημιουργήστε ένα οικονομικό απόθεμα ασφαλείας: Χάρη στην αυτοματοποιημένη κατανομή εισοδήματος και την αποταμίευση των «ρέστων» μέσω της στρογγυλοποίησης των συναλλαγών, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν ευκολότερα ένα αποθεματικό για έκτακτες ανάγκες.

Διαχειριστείτε τα οικονομικά σας όπου κι αν βρίσκεστε: Οι μετατροπές συναλλάγματος χωρίς επιπλέον χρεώσεις και η ενσωματωμένη eSIM για ταξίδια ή σπουδές στο εξωτερικό συμβάλλουν στον περιορισμό των απρόβλεπτων χρεώσεων και προσφέρουν μεγαλύτερο έλεγχο των οικονομικών σας.

Αξιοποιήστε περισσότερο τα χρήματά σας: Από τον καθημερινό καφέ έως τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, οι χρήστες κερδίζουν RevPoints από τις καθημερινές τους δαπάνες και μπορούν να τα εξαργυρώνουν για ταξιδιωτικές ανταμοιβές χωρίς επιπλέον κόστος, αξιοποιώντας καλύτερα τον προϋπολογισμό τους.

Απλοποιήστε τη διαχείριση κοινών εξόδων: Από το ενοίκιο και τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας έως το δείπνο και τις βραδινές εξόδους, η δυνατότητα άμεσου διαμοιρασμού των εξόδων διευκολύνει την κατανομή των πληρωμών και την παρακολούθηση του ποιος οφείλει τι.

Ο Βασίλης Αμεράνης, Γενικός Διευθυντής της Revolut Bank UAB στην Ελλάδα, δήλωσε: «Η οικονομική ανεξαρτησία δεν κατακτάται από τη μια μέρα στην άλλη. Χτίζεται μέσα από μικρές, καθημερινές οικονομικές αποφάσεις και συνήθειες. Καθώς το 64% των Ελλήνων θεωρεί ότι η οικονομική ανεξαρτησία δεν είναι εφικτή πριν από την ηλικία των 30 ετών, υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία να προσφέρουμε στους νέους τα εργαλεία που χρειάζονται και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους, ώστε να αναλάβουν νωρίτερα τον έλεγχο των οικονομικών τους. Από την κατανόηση του πού κατευθύνονται τα χρήματά τους και τη δημιουργία ενός αποθεματικού για έκτακτες ανάγκες έως τον διαμοιρασμό εξόδων και τη διαχείριση χρημάτων στο εξωτερικό, η Revolut συγκεντρώνει σε ένα σημείο εργαλεία που καλύπτουν καθημερινές οικονομικές ανάγκες, βοηθώντας τους νέους να θέσουν σήμερα τις βάσεις για μεγαλύτερη οικονομική σιγουριά στο μέλλον».