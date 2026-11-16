Enterprise Greece: Στα 6,3 δισ. ευρώ οι εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων το 2025

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Στα 6,3 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2025 οι ελληνικές εξαγωγές χημικών και συναφών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, των καλλυντικών και των πλαστικών, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Enterprise Greece.

Όπως σημειώνεται στην ανάρτηση, η αξία των εξαγωγών της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων το 2025 ήταν αυξημένη κατά 53,8% σε σχέση με το 2019 και κατά 3,9% σε σύγκριση με το 2024.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αντιστοιχούσε περίπου στο 13% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών αγαθών για το 2025.

Σύμφωνα με την Enterprise Greece, πίσω από τα στοιχεία αυτά βρίσκονται ελληνικές επιχειρήσεις που διεκδικούν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές.

Η Enterprise Greece αναφέρει ότι στηρίζει την προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω Εθνικών Συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις και επιχειρηματικών αποστολών, με στόχο τη σύνδεσή τους με αγοραστές από όλο τον κόσμο.

Η ανάρτηση αφορά την κατηγορία SITC 5 “Χημικά και συναφή προϊόντα”, με πηγή των στοιχείων την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).