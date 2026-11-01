 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  NULL
}

Μέλι: Αυξήθηκαν κατά 10,5% οι ελληνικές εξαγωγές το 2025

Το ελληνικό μέλι «έγραψε» εξαγωγές 6.936 τόνων, συνολικής αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων το 2025, έναντι 6.274 τόνων και 28,6 εκατ. δολαρίων το 2024.

AGRO 01.11.2026, 12:50
Σχολιάστε
Μέλι: Αυξήθηκαν κατά 10,5% οι ελληνικές εξαγωγές το 2025
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ανοδική πορεία καταγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές μελιού, με τις πωλήσεις στις διεθνείς αγορές να ξεπερνούν τα 31 εκατ. δολάρια το 2025. Την ίδια στιγμή, η προστασία της ελληνικής προέλευσης και η αντιμετώπιση παραπλανητικών πρακτικών στην αγορά αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για έναν κλάδο που αριθμεί περίπου 20.000 μελισσοκόμους και καλείται να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις επιπτώσεις της κλιματικής μεταβλητότητας και τον ανταγωνισμό από τα εισαγόμενα προϊόντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης UN Comtrade του ΟΗΕ, όπως δημοσιεύονται μέσω της Παγκόσμιας Τράπεζας, οι εξαγωγές φυσικού μελιού από την Ελλάδα ανήλθαν το 2025 σε 6.936 τόνους, συνολικής αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων, έναντι 6.274 τόνων και 28,6 εκατ. δολαρίων το 2024.

Πρόκειται για αύξηση περίπου 10,5% τόσο στις εξαγόμενες ποσότητες όσο και στην αξία τους, με τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βουλγαρία και τον Καναδά να περιλαμβάνονται στους σημαντικότερους προορισμούς του ελληνικού μελιού.

«Το ελληνικό μέλι διαθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά που μπορούν να του εξασφαλίσουν ακόμη ισχυρότερη θέση στις διεθνείς αγορές. Για να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική, όμως, είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε την αυθεντικότητα και την προέλευσή του, διαμορφώνοντας συνθήκες διαφάνειας και δίκαιου ανταγωνισμού» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Η ελληνική μελισσοκομία αποτελεί σημαντική παραγωγική δραστηριότητα για την ύπαιθρο, με παρουσία σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026, το 2024 καταγράφονταν περίπου 20.000 μελισσοκόμοι και 2,2 εκατομμύρια κυψέλες, ενώ η ετήσια παραγωγή μελιού υπολογιζόταν σε 15.000 τόνους.

Πέρα από την παραγωγή μελιού, η δραστηριότητα των μελισσοκόμων συνδέεται άμεσα με την επικονίαση των καλλιεργειών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προσδίδοντας στον κλάδο ιδιαίτερη σημασία για το σύνολο της αγροτικής οικονομίας.

Ωστόσο, η διατήρηση της θέσης του ελληνικού μελιού στην αγορά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις παραγόμενες ποσότητες ή τις εξαγωγικές επιδόσεις. Η δυνατότητα τεκμηρίωσης της προέλευσης και της αυθεντικότητάς του αποτελεί βασικό παράγοντα για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

«Ασπίδα» για τους παραγωγούς το e-honey

Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται η θεσμοθέτηση του ψηφιακού συστήματος «Ισοζύγιο μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων – e-honey», με τον νόμο 5336/2026.

«Με τη θεσμοθέτηση του e-honey κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δημιουργώντας τη βάση για ένα σύγχρονο εργαλείο παρακολούθησης της αγοράς», τόνισε ο κ. Πρωτοψάλτης και πρόσθεσε «η αξία του ελληνικού μελιού πρέπει να αναγνωρίζεται και να επιστρέφει στους ανθρώπους που το παράγουν, ενώ ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να γνωρίζει με μεγαλύτερη βεβαιότητα την προέλευση του προϊόντος που επιλέγει».

Η νέα νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημιουργεί το πλαίσιο για την ψηφιακή παρακολούθηση της παραγωγής, των εισαγωγών, της εμπορίας και της διακίνησης μελιού και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων.

Στο σύστημα προβλέπεται η καταγραφή αποθεμάτων και διακινούμενων ποσοτήτων, καθώς και η διασύνδεση με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο και τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

Παράλληλα, θα αξιοποιούνται δεδομένα ηλεκτρονικών τιμολογίων και ψηφιακών παραστατικών της ΑΑΔΕ, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα παρακολούθησης των ποσοτήτων που εισέρχονται και διακινούνται στην αγορά.

Η δημιουργία του e-honey αποσκοπεί στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στον περιορισμό παραπλανητικών πρακτικών σχετικά με την προέλευση του μελιού. Η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών και τη διασύνδεση των διαθέσιμων δεδομένων.

Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμπίπτει με την εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την επισήμανση της προέλευσης του μελιού, οι οποίοι ισχύουν από τις 14 Ιουνίου 2026.

«Η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου συστήματος, σε συνδυασμό με τους ευρωπαϊκούς κανόνες επισήμανσης και τους ελέγχους στην αγορά, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του μελιού που διακινείται στην Ελλάδα και στη διαμόρφωση καλύτερων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ενός κλάδου με σημαντικές παραγωγικές και εξαγωγικές δυνατότητες», είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μεταξύ άλλων, οι κανόνες προβλέπουν την αναγραφή των χωρών προέλευσης και των αντίστοιχων ποσοστών στα μείγματα μελιού, παρέχοντας στους καταναλωτές περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν που αγοράζουν.

Η προστασία της προέλευσης και οι προοπτικές του κλάδου βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο της επίσκεψης του κ. Πρωτοψάλτη στις εγκαταστάσεις της Αττικής Μελισσοκομικής Εταιρείας – Αλέξανδρος Πίττας, στο Κρυονέρι Αττικής.

Η οικογενειακή επιχείρηση, η ιστορία της οποίας ξεκινά το 1928, συνεργάζεται με περίπου 2.000 Έλληνες μελισσοκόμους και, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε κατά την επίσκεψη, προμηθεύεται, ελέγχει, τυποποιεί και συσκευάζει περισσότερους από 2.000 τόνους μελιού ετησίως.

Ο κ. Πρωτοψάλτης ενημερώθηκε για τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και συζήτησε με τη διοίκηση της εταιρείας για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, την προστασία της προέλευσης και τις δυνατότητες ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Η επίσκεψη ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ μελισσοκόμων και επιχειρήσεων τυποποίησης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική μελισσοκομία επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση, το ζητούμενο για τον κλάδο δεν είναι μόνο η διάθεση μεγαλύτερων ποσοτήτων στο εξωτερικό, αλλά και η διατήρηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού μελιού. Σε αυτή την προσπάθεια, η προστασία της προέλευσης, η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και η διαφάνεια στην αγορά αποκτούν καθοριστική σημασία.

Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι η εξαγωγική ανάπτυξη να συνοδευτεί από ουσιαστικά οφέλη για τους Έλληνες μελισσοκόμους, οι οποίοι καλούνται να διατηρήσουν την παραγωγή τους σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους, κλιματικής αβεβαιότητας και έντονου ανταγωνισμού.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ
BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Economy

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Logistics: «Μπαράζ» επενδύσεων από Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, METRO και Γαλαξία
Business

Πού ρίχνουν εκατομμύρια σε νέες επενδύσεις τα σούπερ μάρκετ
ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Markets

Επενδυτική «σιγή» με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ
Γαλλία: Ενας ιταλικός κολοσσός χτίζει νέο χαλυβουργείο με τη στήριξη του Παρισιού
World

Νέο χαλυβουργείο στη Γαλλία μετά απο μισό αιώνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ακίνητα: Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακες]
Ακίνητα

Τι αγοράζεις με μισό εκατ. στην Αττική - Οι περιοχές [πίνακες]

Πόσο κοστίζει μια νεόδμητη κατοικία - Τα στοιχεία της ReDataset για τα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Κλείσιμο ή αναστολή εργασιών, επιχείρησης και δικαιώματα εργαζομένου
Experts

«Λουκέτα» και δικαιώματα εργαζομένων - Τι ισχύει

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους εργαζόμενους όταν κλείνουν επιχειρήσεις - Η περίπτωση της Pizza Fan

Παλαιολόγος Ι. Λιάζος
Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα στα 190,4 εκατ. ευρώ και νέα εταιρική δομή με τη δημιουργία της ĒNSOFI
Τουρισμός

Costa Navarino: Αυξημένα έσοδα και νέα εταιρική δομή

Η δημιουργία της ĒNSOFI, με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 δισ. ευρώ, σηματοδοτεί τον διαχωρισμό των επενδύσεων στη Μεσσηνία από το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο του ομίλου

Λάμπρος Καραγεώργος
Το Stamp Act του 1765: Η θρυαλλίδα που πυροδότησε την αμερικανική επανάσταση
World

Ο βρετανικός φόρος που πυροδότησε την αμερικάνικη επανάσταση

Το Stamp Act που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 1765 επιδίωκε να ενισχύσει τα βρετανικά δημόσια έσοδα, αλλά εξελίχθηκε σε σύγκρουση για τη φορολογία, την πολιτική εκπροσώπηση και τα δικαιώματα των αποικιών.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κινηματογράφος: Οι 10 ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών
Tέχνη και Ζωή

Οι ταινίες με τις μεγαλύτερες εισπράξεις όλων των εποχών

Η κατάταξη καταδεικνύει την κυριαρχία των μεγάλων κινηματογραφικών franchise, με το σύμπαν της Marvel και τις ταινίες Avatar να καταλαμβάνουν πολλές θέσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η παράξενη αδυναμία της Ευρώπης να αξιοποιήσει τα χρήματά της
Financial Times

Λεφτά υπάρχουν στις ευρωπαϊκές τράπεζες - Γιατί δεν επενδύονται;

Τόσες πολλές αποταμιεύσεις, τόσο λίγη ανάληψη επενδυτικού κινδύνου...

Martin Sandbu
Ακρίβεια: Στέλνει τον λογαριασμό στον προϋπολογισμό του 2027
Macro

Η ακρίβεια στέλνει τον λογαριασμό στον... προϋπολογισμό

Η ΕΚΤ ανεβάζει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, οι επιδοτήσεις καυσίμων παρατείνονται και οι πρώτες ενεργειακές δαπάνες μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο

Αλέξανδρος Κλώσσας
Περισσότερα από AGRO
Σιτηρά: Οι τιμές παραγωγού σε Ρωσία – Ουκρανία καταρρέουν καθώς «κλείνει» η Μαύρη Θάλασσα
AGRO

Νέες διαδρομές για τα σιτηρά Ρωσίας - Ουκρανίας - Καταρρέουν οι τιμές παραγωγού

Πώς η μάχη για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσα έχει καταβαραθρώσει τις τιμές παραγωγού για τα ρωσικά και ουκρανικά σιτηρά στα Τάρταρα

Μέλι: Αυξήθηκαν κατά 10,5% οι ελληνικές εξαγωγές το 2025
AGRO

Αυξάνονται οι εξαγωγές μελιού - Πώς θα διαφυλαχθεί το ελληνικό brand name

Το ελληνικό μέλι «έγραψε» εξαγωγές 6.936 τόνων, συνολικής αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων το 2025, έναντι 6.274 τόνων και 28,6 εκατ. δολαρίων το 2024.

Χατζηδάκης: Ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία για μέτρα στήριξης
Πολιτική

Χατζηδάκης: Ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία για μέτρα στήριξης

Προχωρούμε στο πλαίσιο της αντοχής του προϋπολογισμού και μέχρι του σημείου που δεν θα έχουμε κίτρινες κάρτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αγορές, είπε ο Κωστής Χατζηδάκης

Ενισχύσεις: Με εντατικούς ρυθμούς οι αιτήσεις – Στο τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές
AGRO

Με εντατικούς ρυθμούς οι δηλώσεις ΟΣΔΕ - Στο τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές

Εως τις 31 Οκτωβρίου είχαν καταγραφεί συνολικά 476.852 εξουσιοδοτήσεις, εκ των οποίων ήδη 233.763 είναι οριστικές και 174.422 προσωρινές

Ιχθυοκαλλιέργεια: Πού ταξιδεύουν τα ελληνικά ψάρια [γραφήματα]
AGRO

Πού «ταξιδεύουν» τα ελληνικά ψάρια - Ο ρόλος της Τουρκίας [γραφήματα]

Η ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια διατηρεί το ισχυρό αποτύπωμά της στις διεθνείς αγορές

Ανθή Γεωργίου
Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ στην αντλία το αγροτικό πετρέλαιο - Το QR που μειώνει την τιμή

Δυτική Ελλάδα: Προτάσεις για εκμίσθωση των αποστραγγισμένων γαιών της ΠΕ Ηλείας
AGRO

Εκμίσθωση των αποστραγγισμένων γαιών της ΠΕ Ηλείας

Δίκαιους, διαφανείς και αντικειμενικούς όρους για την εκμίσθωση προτείνει η Δυτική Ελλάδα

Latest News
Χάμπεκ: Λάθος η στάση της Γερμανίας στη σύνδεση ΕΕ-Καναδά
World

Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει ο Ρόμπερτ Χάμπεκ

Απαισιόδοξος για την άνοδο της ακροδεξιάς ο πρώην αντικαγκελάριος Ρόμπερτ Χάμπεκ- Η παγκοσμιοποίηση ανεβάζει το AfD, λέει

BYD: Νέα άνοδος πωλήσεων χάρη στις ισχυρές εξαγωγές
Ηλεκτροκίνηση

Νέα άνοδος πωλήσεων της BYD χάρη στις ισχυρές εξαγωγές

Η αύξηση των κερδών της BYD το τρίτο τρίμηνο επιβραδύνθηκε στο 28% σε ετήσια βάση, υπολείποντας των προβλέψεων

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ
Economy

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν 73,3 εκατ. ευρώ

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα από τις 2 έως τις 6 Νοεμβρίου 2026

Logistics: «Μπαράζ» επενδύσεων από Σκλαβενίτη, ΑΒ, Lidl, METRO και Γαλαξία
Business

Πού ρίχνουν εκατομμύρια σε νέες επενδύσεις τα σούπερ μάρκετ

Ασπρόπυργος, Σίνδος και Ελευσίνα γίνονται το νέο… «Ελ Ντοράντο» των logistics στα σούπερ μάρκετ - Γιατί ο ανταγωνισμός μεταφέρεται από τα καταστήματα στις… αποθήκες

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΗΠΑ: Σε στάση αναμονής οι επενδυτές και διαχειριστές κεφαλαίων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών
Markets

Επενδυτική «σιγή» με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη κρίσιμων ζητημάτων για τη Wall Street

Γαλλία: Ενας ιταλικός κολοσσός χτίζει νέο χαλυβουργείο με τη στήριξη του Παρισιού
World

Νέο χαλυβουργείο στη Γαλλία μετά απο μισό αιώνα

Ο ιταλικός Όμιλος Marcegaglia προχωρά σε επένδυση μετα την αγορά τη χαλυβουργίας Ascometal στο Fos-sur-Mer στη Γαλλία

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal
Κόσμος

Τραμπ: Απορρίφθηκε οριστικά η αγωγή του κατά της Wall Street Journal

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν κατάφερε να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί δυσφήμησης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί
Πολιτική

Δένδιας: Συνάντηση με τον ΥΠΑΜ της Πορτογαλίας στην Αθήνα – Η συμφωνία που θα υπογραφεί

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα υποδεχθεί τη Δευτέρα, τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο

Σιτηρά: Οι τιμές παραγωγού σε Ρωσία – Ουκρανία καταρρέουν καθώς «κλείνει» η Μαύρη Θάλασσα
AGRO

Νέες διαδρομές για τα σιτηρά Ρωσίας - Ουκρανίας - Καταρρέουν οι τιμές παραγωγού

Πώς η μάχη για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσα έχει καταβαραθρώσει τις τιμές παραγωγού για τα ρωσικά και ουκρανικά σιτηρά στα Τάρταρα

Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες της ελληνικής πλευράς για τη νέα ΚΑΠ
AGRO

Καββαδάς: Οι 7 προτεραιότητες για τη νέα ΚΑΠ

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε στη διάρκεια της 6ης συνεδρίασης του Εθνικού Διαλόγου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στη Νάξο

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus
Business

KFC – Taco Bell: Με ζημίες έκλεισε το 2025 για τη μητρική Food PLus

Η Food Plus «τρέχει» ένα δίκτυο 22 καταστημάτων KFC - Η είσοδος των Taco Bell και οι ουρές της Gen Z

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μ. Ανατολή: Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα
Κόσμος

Απειλές για «παρατεταμένο πόλεμο» στη Μ. Ανατολή – Σε επιφυλακή τα Εμιράτα

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι εάν ξεκινήσουν πάλι εχθροπραξίες μπορεί να υπάρξει πολύ πιο παρατεταμένη σύρραξη σε σχέση με την προηγούμενη

Five Metro Line 3 Stations to Close Early Through Thurs.
English Edition

Five Metro Line 3 Stations to Close Early Through Thurs.

A temporary bus service will connect the Katehaki station and Doukissis Plakentias, as rail replacement works disrupt evening services

Μέλι: Αυξήθηκαν κατά 10,5% οι ελληνικές εξαγωγές το 2025
AGRO

Αυξάνονται οι εξαγωγές μελιού - Πώς θα διαφυλαχθεί το ελληνικό brand name

Το ελληνικό μέλι «έγραψε» εξαγωγές 6.936 τόνων, συνολικής αξίας 31,6 εκατ. δολαρίων το 2025, έναντι 6.274 τόνων και 28,6 εκατ. δολαρίων το 2024.

Adidas: Ρεκόρ κερδών το γ’ τρίμηνο – Επιβραδύνονται οι πωλήσεις της στην Ευρώπη
World

Ρεκόρ κερδών για την Adidas - Ο γρίφος της Ευρώπης

Το ρεκόρ κερδών της Adidas θέτει τις «βάσεις για ένα ισορροπημένο μέλλον»

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Φυσικό αέριο: Η Γερμανία δεν έπιασε τον στόχο στην αποθήκευση φυσικού αερίου
Φυσικό αέριο

Νέοι φόβοι για τις τιμές και την επάρκεια φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Οι τιμές στο φυσικό αέριο ξεπέρασαν τα 100 ευρώ - Πώς μπορεί να επηρεάσει τις τιμές η Γερμανία

Μελίνα Ζιάγκου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies