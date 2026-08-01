 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "Chemical Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Business 01.08.2026, 07:00
Σχολιάστε
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Επιμέλεια Μαρία Σιδέρη

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας και θεμελιώδη κλάδο της μεταποίησης, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ευρύτερο πλαίσιο της βιομηχανικής παραγωγής, αποτελεί η χημική βιομηχανία.

Ένας τομέας που παρέχει βασικές εισροές σε ένα ευρύ φάσμα downstream κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της γεωργίας, των κατασκευών, των ηλεκτρονικών, και της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ προμηθεύει προϊόντα απευθείας σε τελικούς χρήστες.

Ο κλάδος παρουσιάζει ευαισθησία στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, ενώ η ζήτηση για χημικά προϊόντα διαμορφώνεται, κυρίως, από τις μακροοικονομικές συνθήκες και το κόστος εισροών που καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των πρώτων υλών.

Πάνω από 1.000 επιχειρήσεις στη χημική βιομηχανία

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Alpha Bank, η ελληνική χημική βιομηχανία περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 2% των μεταποιητικών επιχειρήσεων (2024). Η πλειονότητά τους κατατάσσεται ως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με το 0,8% των επιχειρήσεων να απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα.

H ελληνική χημική βιομηχανία περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 2% των μεταποιητικών επιχειρήσεων

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) του κλάδου αντιστοιχεί στο 4,5% της μεταποιητικής ΑΠΑ στην Ελλάδα (2023), ενώ η παραγωγή του αντιπροσωπεύει το 3,8% της συνολικής αξίας μεταποιητικής παραγωγής, αναδεικνύοντας τη σημασία του κλάδου για την οικονομία.

Η απασχόληση αγγίζει τα 13.500 άτομα (2024), αντιστοιχώντας στο 3,4% του μεταποιητικού εργατικού δυναμικού. Συνολικά, κάθε θέση εργασίας στην παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων συνδέεται με 5,7 θέσεις εργασίας στην οικονομία.

Η χημική βιομηχανία είναι ανομοιογενής και διαφοροποιημένη ως προς τους υποκλάδους, τα προϊόντα παραγωγής, και τα οικονομικά μεγέθη. Τα καταναλωτικά χημικά περιλαμβάνουν την παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, καθώς και αρωμάτων και καλλυντικών, και αποτελούν τον μεγαλύτερο υποκλάδο. Στον τομέα περιλαμβάνονται επίσης τα βασικά χημικά, λιπάσματα, πλαστικά και συνθετικές ύλες σε πρωτογενείς μορφές, τα χρώματα-βερνίκια-μελάνια, λοιπά χημικά, παρασιτοκτόνα κι αγροχημικά και συνθετικές ίνες.

Σε ανοδική πορεία οι πωλήσεις χημικών

Από το 2021, οι πωλήσεις χημικών προϊόντων στην Ελλάδα ακολουθούν ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών (CEFIC), οι πωλήσεις χημικών προϊόντων στην Ελλάδα έφθασαν σχεδόν τα 4,2 δισ. ευρώ το 2024.

Η θετική αυτή τάση επιβεβαιώνεται από τον δείκτη καθαρού κύκλου εργασιών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 3,7% το 2025 και κατά 69% σωρευτικά από το 2015. Επιπλέον, ο δείκτης τιμών παραγωγού του κλάδου ακολούθησε, επίσης, ανοδική πορεία, αυξανόμενος κατά 3,2% το 2025, σε αντίθεση με μια ήπια πτώση στην ΕΕ27.

Όσον αφορά την παραγωγή, τα πρόσφατα στοιχεία του δείκτη παραγωγής όγκου χημικών προϊόντων υποδηλώνουν, επίσης, αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην Ελλάδα. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά σχεδόν 7% σε ετήσια βάση το 2025, με σημαντική σωρευτική άνοδο κατά 45% σε σύγκριση με το 2015.

Αντίθετα, στην ΕΕ27, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά 3,4% το 2025 και κατά 10% σε σχέση με το 2015. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 έναντι αντίστοιχου τετραμήνου 2025) επιβεβαιώνουν περαιτέρω αυτή την απόκλιση, με αύξηση του ελληνικού δείκτη και μικρή μείωση του αντίστοιχου στην ΕΕ27.

Υψηλή παραγωγικότητα εργασίας

Η ελληνική χημική βιομηχανία χαρακτηρίζεται επίσης για την υψηλή παραγωγικότητα εργασίας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (2026), η παραγωγικότητα στον κλάδο έφθασε τις €107,3 χιλιάδες ανά εργαζόμενο το 2024, αντιστοιχώντας σε 2,7 φορές του εθνικού μέσου όρου. Επιπλέον, αυτή η ισχυρή επίδοση παραγωγικότητας ενισχύεται και από τη θέση του κλάδου εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η δραστηριοποίηση εντός της ΕΕ επιτρέπει στις ελληνικές εταιρείες να αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό «brand», ευρέως αναγνωρισμένο ως σύμβολο ποιότητας και ασφάλειας, παρέχοντάς τους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές.

Οι επιπτώσεις από τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Το σημερινό γεωπολιτικό τοπίο και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και πετροχημικών, επηρεάζοντας τη ζήτηση και την προσφορά. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό προμηθευτή αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και βασικών χημικών πρώτων υλών. Κατά συνέπεια, ακόμη και βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην παραγωγή ή τη μεταφορά μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Oι επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού, αποτελεσματικά πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και στρατηγική προμηθειών, είναι καλύτερα προετοιμασμένες απέναντι στην αβεβαιότητα

Για τη χημική βιομηχανία, όπως αναφέρει η μελέτη, ο γεωπολιτικός κίνδυνος που απορρέει από τον πόλεμο ενισχύει μια συστημική κρίση, ενώ οι επιπτώσεις του εκτείνονται στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τη διακύμανση των τιμών, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και τις καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Βασικά χημικά προϊόντα, όπως τα πετροχημικά και τα λιπάσματα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ως προς τη διαθεσιμότητα και την τιμολόγηση, καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών ωθεί ανοδικά το κόστος παραγωγής τους.

Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού, αποτελεσματικά πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και στρατηγική προμηθειών, είναι καλύτερα προετοιμασμένες απέναντι στην αβεβαιότητα.

Οι εξαγωγές για τη χημική βιομηχανία

Στην Ελλάδα, η αξία των εξαγωγών της χημικής βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα €2,8 δισ., σημειώνοντας σημαντική άνοδο (+115%) σε σύγκριση με το 2015 και αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 6% των συνολικών εξαγωγών. Οι εισαγωγές χημικών προϊόντων μειώθηκαν οριακά το 2025, έχουν όμως αυξηθεί από το 2015.

Το πρώτο τετράμηνο του 2026 (Ιαν.–Απρ.), οι ελληνικές εξαγωγές χημικών ενισχύθηκαν τόσο έναντι του προηγούμενου τετραμήνου (5%) όσο και έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου (1%), ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν, περιορίζοντας το εμπορικό έλλειμμα κατά 13% σε ετήσια βάση.

Η ΕΕ27 αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, αντιπροσωπεύοντας το 66% των συνολικών εξαγωγών χημικών και το 75% των εισαγωγών. Οι 10 κορυφαίοι προορισμοί εξαγωγών το 2025 ήταν η Βουλγαρία (10%), η Κύπρος (9%), η Ρουμανία (8%), η Ιταλία (7,5%), η Γαλλία (7,5%), η Τουρκία (4,5%), η Γερμανία (4,5%), η Ισπανία (3,5%), η Πολωνία (3,5%) και η Αλβανία (3,5%).

Ως εκ τούτου, η ελληνική χημική βιομηχανία εμφανίζει χαμηλότερη άμεση έκθεση σε σχέση με την ΕΕ27 στους αμερικανικούς εμπορικούς δασμούς, καθώς οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μερίδιο των συνολικών της εξαγωγών (2,5%). Επιπλέον, η άμεση επίπτωση από το κινεζικό dumping φθηνότερων χημικών προϊόντων είναι επίσης μικρότερη συγκριτικά με την ΕΕ27, καθώς το μερίδιο εισαγωγών από την Κίνα ανέρχεται στο 3,7%.

Ο κυρίαρχος εγχώριος εξαγωγικός υποκλάδος είναι τα βασικά χημικά, τα λιπάσματα και τα πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές, αποτελώντας το 43% των συνολικών εξαγωγών της χημικής βιομηχανίας. Τα καταναλωτικά χημικά αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντικό μερίδιο (28%), με τα αρώματα και τα καλλυντικά να αντιστοιχούν στο 18% των συνολικών εξαγωγών.

To εμπορικό έλλειμμα

Η ελληνική χημική βιομηχανία χαρακτηρίζεται από έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, χαρακτηριστικό το οποίο βοήθησε τον κλάδο να παραμείνει ανθεκτικός σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2009–2019, οι ελληνικές χημικές βιομηχανίες κατάφεραν να στραφούν περισσότερο στις ξένες αγορές για να αντισταθμίσουν τη χαμηλότερη εγχώρια ζήτηση.

Η συνέργεια με εγχώριους upstream κλάδους και η ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων εγχώριων αλυσίδων αξίας, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ελληνική χημική βιομηχανία με εγχωρίως παραγόμενες πρώτες ύλες

Κατά συνέπεια, ο λόγος εξαγωγών προς πωλήσεις ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία, αυξανόμενος από 42% το 2009 σε 68% το 2019. Η τάση αυτή συνεχίστηκε, φθάνοντας στο 74% το 2025, αντικατοπτρίζοντας την συνεχή διεθνοποίηση του εγχώριου κλάδου.

Παρά την άνοδο των εξαγωγών, ο κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπορικό έλλειμμα, αντανακλώντας την εξάρτησή του από εισαγόμενες πρώτες ύλες, γεγονός το οποίο αυξάνει το κόστος παραγωγής, καθιστώντας τον κλάδο πιο ευάλωτο σε διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η συνέργεια με εγχώριους upstream κλάδους και η ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων εγχώριων αλυσίδων αξίας, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ελληνική χημική βιομηχανία με εγχωρίως παραγόμενες πρώτες ύλες, μειώνοντας ως έναν βαθμό την εξάρτηση από τις εισαγωγές και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η μελέτη της Alpha Bank, o κλάδος επωφελείται, επίσης, από τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στο νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης, σε εγγύτητα με τις ταχέως αναπτυσσόμενες αναδυόμενες αγορές.

Η στρατηγική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής προσφέρει πλεονεκτήματα ως προς τη μείωση του χρόνου μεταφοράς και του κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας για πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Ειδικότερα, οι υποδομές διύλισης πετρελαίου, φυσικού αερίου, αλλά και τα λιμάνια της χώρας μπορούν να στηρίξουν την παραγωγική αλυσίδας αξίας της εγχώριας χημικής βιομηχανίας.

Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό μετασχηματισμό έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό μετασχηματισμό έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη βασικών downstream κλάδων, όπως οι κατασκευές, η φαρμακευτική βιομηχανία και η γεωργία, στηριζόμενα σε ένα εξειδικευμένο επιστημονικό εργατικό δυναμικό και ένα αναπτυσσόμενο στρατηγικό πλαίσιο για περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις.

Η Ελλάδα, σημειώνεται, μπορεί να αξιοποιήσει την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση ως ευκαιρία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, και ενισχύοντας τη θέση της ως ελκυστικός προορισμός ξένων άμεσων επενδύσεων στη χημική βιομηχανία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά
Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Shein: Γιατί κόπηκαν τα χαμόγελα παρά την πολυαναμενόμενη IPO
World

Κόπηκαν τα χαμόγελα στη Shein, παρά την IPO

Η Shein φαίνεται να έχασε τη «χρυσή στιγμή» της - Πού οφείλεται η κάμψη πωλήσεων και ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει την αστική ζωή
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι πιο «έξυπνες» πόλεις για το 2026 [λίστα]

Ο Δείκτης Ευφυών Πόλεων του BCG αξιολογεί 61 πόλεις σε 39 χώρες και τον ρόλο της AI στη ζωή των κατοίκων τους

Γρηγόρης Τραγγανίδας
ΔΕΘ: Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ένας γρίφος
Economy

Το νέο δημοσιονομικό δόγμα και ο γρίφος της ΔΕΘ

Τα τρία σενάρια για τη ΔΕΘ και η ρήτρα για την άμυνα

Αλέξανδρος Κλώσσας
Microsoft: Το στοίχημα της AI που απειλεί να στραγγαλίσει την ανάπτυξη
Τεχνολογία

Η AI έφερε την Microsoft στην κορυφή, αλλά τώρα την απειλεί

Με τη μετοχή της Microsoft να πιέζεται και τις βασικές της πλατφόρμες να δοκιμάζονται, ο CEO καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάπτυξη και την εσωτερική αναδιάρθρωση

Γιώργος Πολύζος
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ «ξεπάγωσαν» ένα σχέδιο - καταλύτη για τις διεθνείς μεταφορές

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha
Τράπεζες

Ψάλτης: Πώς ενισχύει την αξία για μετόχους το νέο μοντέλο της Alpha

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε ότι η Alpha Bank διαθέτει τα απαραίτητα διαρθρωτικά πλεονεκτήματα που θα επιταχύνουν την αύξηση της κερδοφορίας της.

Αγης Μάρκου
Αγορά smartphone: Πτώση άνω του 6% κατά το β τρίμηνο του 2026
Τεχνολογία

Smartphones: Γιατί ακριβαίνουν οι συσκευές, ποιοι κερδίζουν

Πώς η κρίση στα τσιπ μνήμης διαταράσσει την προσφορά, με πρωτοφανή κόστη και περιορισμένη διαθεσιμότητα στην αγορά smartphone

Γιώργος Πολύζος
Περισσότερα από Business
Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης
Business

Η «ακτινογραφία» της χημικής βιομηχανίας - Το... αβαντάζ

Η αξία των εξαγωγών για τη χημική βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ - Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και τα πλεονεκτήματα

Μαρία Σιδέρη
Paliria: Με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού η ανάπτυξη
Τρόφιμα – ποτά

Paliria: Ανάπτυξη με «πυξίδα» τις αγορές του εξωτερικού

Στα 115,2 εκατ. ευρώ ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Paliria to 2025 - Eνισχυμένη κερδοφορία και έμφαση στα έτοιμα γεύματα

Μαρία Σιδέρη
Σήραγγα Βερίγγειου Πορθμού: Ένα ρηξικέλευθο «φαραωνικό» έργο που θα αλλάξει τις διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές

Ένα «φαραωνικό» έργο στο πιο απίθανο μέρος του κόσμου

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ «ξεπάγωσαν» ένα σχέδιο - καταλύτη για τις διεθνείς μεταφορές

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Τράπεζες: Ολοταχώς για υπέρβαση στόχων μετά τα κέρδη των 2,4 δισ. ευρώ στο εξάμηνο
Τράπεζες

Γιατί πάνε για νέο ρεκόρ οι τράπεζες - Οι καταλύτες

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν το πρώτο εξάμηνο του 2026 με καθαρά κέρδη 2,42 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Αστέρας Βουλιαγμένης: Τι ταμείο έκανε το 2025 – Τα επόμενα βήματα
Business

Τι έγραψε η τελική γραμμή για τον «Αστέρα Βουλιαγμένης»

Πώς εξελίσσεται το σχέδιο ανάπτυξης της Αστήρ Παλάς αλλά και το πλάνο αναβάθμισης για την Μαρίνα Βουλιαγμένης

Λάμπρος Καραγεώργος
3αλφα: Πώς τα νέα προϊόντα έφεραν κέρδη
Τρόφιμα – ποτά

3αλφα: Ποια προϊόντα «οδηγούν» την ανάπτυξη

Τι περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της 3αλφα - Οι νέες κατηγορίες προϊόντων αλλά και τα νέα κανάλια διανομής

Μαρία Σιδέρη
Latest News
Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη το πρωί ο πρωθυπουργός
Πολιτική

Στο κέντρο επιχειρήσεων μετέβη ο Μητσοτάκης

Μετά την ενημέρωση ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του και τη στήριξή του στις γυναίκες και τους άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος και των υπόλοιπων σωμάτων αφέλειας και υπηρεσιών που δίνουν τη μάχη με τις φλόγες

Γαλακτοβιομηχανία Καράλης: Αύξηση τζίρου και καθαρών κερδών – Στόχος η επέκταση στην ελληνική αγορά
Business

Άλμα κερδών για την Καράλης - Πώς θα επεκταθεί στην ελληνική αγορά

Στα 67,71 εκατ. ευρώ σκαρφάλωσαν οι πωλήσεις της Καράλης το 2025 - Πού στρέφει η εταιρεία το ενδιαφέρον της και πώς θα εξασφαλίσει μελλοντική κερδοφορία

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Κοινωνικές κατοικίες: Τα στρατόπεδα που θα δοθούν για τη στέγαση των πολιτών
Ακίνητα

Ποια στρατόπεδα θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες

Τα ανενεργά στρατόπεδα θα χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές κατοικίες - Τι λέει στον ΟΤ ο Γ.Γ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής

Ανδρομάχη Παύλου
Πετρέλαιο: «Φλέβα χρυσού» για ExxonMobil ​και Chevron η ενεργειακή κρίση – Σταθερά υψηλές οι τιμές καυσίμων
World

Γιατί ExxonMobil ​και Chevron βλέπουν ράλι στις τιμές πετρελαίου

Ρεκόρ παραγωγής σε πετρέλαιο κατέγραψαν οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί το β' τρίμηνο του 2026 - Γιατί πιέζονται οι τιμές καυσίμων - Η εικόνα στις μετοχές

Φωτιές: Καίγονται σπίτια στο Πόρτο Γερμενό
Κοινωνία

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό - Καίγονται σπίτια

LIVE όλες οι εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό, Ψάθα και Βοιωτία

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips
English Edition

Greece Raises Tax-Free Limit on Electronic Tips

Prime Minister Kyriakos Mitsotakis announced that the annual tax-free threshold for tips paid electronically will rise to €6,000, with higher allowances for seasonal workers and retroactive application from Jan. 1, 2026.

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ
World

Πετρέλαιο: Η κούρσα για να βρεθούν διαδρομές εναλλακτικές στο Ορμούζ

Το Ιράν εξήγε περίπου 1,69 εκατ. βαρέλια την ημέρα κι αναμένεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μακροπρόθεσμα το Ορμούζ

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες
Κλιματική αλλαγή

Στο «κόκκινο» Ρήνος και Δούναβης – Στερεύουν από ξηρασία και καύσωνες

Ο Ρήνος αποτελεί βασική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη – Πλοία ακινητοποιούνται, το κόστος μεταφορών εκτοξεύεται – Συναγερμός και στον Δούναβη.

FIFA: Εγκαταλείπει σχέδιο πώλησης μετοχών της σε επενδυτές – Αντιδράσεις από UEFA
Business of Sport

Γιατί η FIFA αποσύρει πλάνο για την πώληση μετοχών σε ιδιώτες επενδυτές

Στην αύξηση των εσόδων αποσκοπούσε το σχέδιο της FIFA - Τι περιλάμβανε το επενδυτικό σχέδιο και γιατί ο Τζιάνι Ινφαντίνο έγινε στόχος κριτικών

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο χάρτης των πληρωμών έως 7 Αυγούστου
Economy

Ο χάρτης πληρωμών έως 7 Αυγούστου - Ποιοι πάνε ταμείο

Οι ημερομηνίες για τις πληρωμές επιδομάτων ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου
Business of Sport

Μπαρτσελόνα: Deal 8,5 εκατ. για τον 18χρονο Μπισίβου

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την απόκτηση του 18χρονου Βέλγου εξτρέμ, Τζέσε Μπισίβου

Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί
Υγεία

Overload: Τέσσερις λόγοι που η δουλειά μας εξαντλεί

Για να κάνει καλά τη δουλειά του ο εγκέφαλός μας, χρειάζεται χρόνο για συγκέντρωση, διαλείμματα για επαναφόρτιση

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών [Μέρος 5ο]
Experts

Ειδική παράταση της παραγραφής μετά την έκδοση απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Συμπεράσματα και παραδείγματα

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Στεγαστικό: Τον Αύγουστο «κλείνουν» δύο προγράμματα κατοικίας – Στο 95% η απορρόφηση του προϋπολογισμού
Ακίνητα

Τέλος χρόνου για επιδοτήσεις σπιτιών - Ποιους αφορά, τι προσφέρουν

Περισσότερα από 15.000 στεγαστικά δάνεια έχουν ήδη εγκριθεί για το «Σπίτι μου ΙΙ» - Οι κλειστές κατοικίες «κλειδί» για το στεγαστικό - Τι προβλέπεται

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover
Μεταφορές

Θεσσαλονίκη: Κλείνει το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover

Οι εργασίες θα διακόψουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον κόμβο Κ11 από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]
Κοινωνία

«Κόκκινος» συναγερμός για φωτιά σε Αττική και Εύβοια [χάρτες]

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές για ενδεχόμενη φωτιά στην Αττική και στην Εύβοια το Σάββατο, ενόσω μαίνονται ισχυρά μέτωπα στη χώρα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies