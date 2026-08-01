Χημική βιομηχανία: Σε ανοδική πορεία ο θεμελιώδης κλάδος της μεταποίησης

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Ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας και θεμελιώδη κλάδο της μεταποίησης, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ευρύτερο πλαίσιο της βιομηχανικής παραγωγής, αποτελεί η χημική βιομηχανία.

Ένας τομέας που παρέχει βασικές εισροές σε ένα ευρύ φάσμα downstream κλάδων, συμπεριλαμβανομένης της φαρμακευτικής βιομηχανίας, της γεωργίας, των κατασκευών, των ηλεκτρονικών, και της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ προμηθεύει προϊόντα απευθείας σε τελικούς χρήστες.

Ο κλάδος παρουσιάζει ευαισθησία στις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, ενώ η ζήτηση για χημικά προϊόντα διαμορφώνεται, κυρίως, από τις μακροοικονομικές συνθήκες και το κόστος εισροών που καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των πρώτων υλών.

Πάνω από 1.000 επιχειρήσεις στη χημική βιομηχανία

Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Alpha Bank, η ελληνική χημική βιομηχανία περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 2% των μεταποιητικών επιχειρήσεων (2024). Η πλειονότητά τους κατατάσσεται ως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με το 0,8% των επιχειρήσεων να απασχολεί περισσότερα από 250 άτομα.

H ελληνική χημική βιομηχανία περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 επιχειρήσεις, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 2% των μεταποιητικών επιχειρήσεων

Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) του κλάδου αντιστοιχεί στο 4,5% της μεταποιητικής ΑΠΑ στην Ελλάδα (2023), ενώ η παραγωγή του αντιπροσωπεύει το 3,8% της συνολικής αξίας μεταποιητικής παραγωγής, αναδεικνύοντας τη σημασία του κλάδου για την οικονομία.

Η απασχόληση αγγίζει τα 13.500 άτομα (2024), αντιστοιχώντας στο 3,4% του μεταποιητικού εργατικού δυναμικού. Συνολικά, κάθε θέση εργασίας στην παραγωγή και διανομή χημικών προϊόντων συνδέεται με 5,7 θέσεις εργασίας στην οικονομία.

Η χημική βιομηχανία είναι ανομοιογενής και διαφοροποιημένη ως προς τους υποκλάδους, τα προϊόντα παραγωγής, και τα οικονομικά μεγέθη. Τα καταναλωτικά χημικά περιλαμβάνουν την παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, καθώς και αρωμάτων και καλλυντικών, και αποτελούν τον μεγαλύτερο υποκλάδο. Στον τομέα περιλαμβάνονται επίσης τα βασικά χημικά, λιπάσματα, πλαστικά και συνθετικές ύλες σε πρωτογενείς μορφές, τα χρώματα-βερνίκια-μελάνια, λοιπά χημικά, παρασιτοκτόνα κι αγροχημικά και συνθετικές ίνες.

Σε ανοδική πορεία οι πωλήσεις χημικών

Από το 2021, οι πωλήσεις χημικών προϊόντων στην Ελλάδα ακολουθούν ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών (CEFIC), οι πωλήσεις χημικών προϊόντων στην Ελλάδα έφθασαν σχεδόν τα 4,2 δισ. ευρώ το 2024.

Η θετική αυτή τάση επιβεβαιώνεται από τον δείκτη καθαρού κύκλου εργασιών, ο οποίος αυξήθηκε κατά 3,7% το 2025 και κατά 69% σωρευτικά από το 2015. Επιπλέον, ο δείκτης τιμών παραγωγού του κλάδου ακολούθησε, επίσης, ανοδική πορεία, αυξανόμενος κατά 3,2% το 2025, σε αντίθεση με μια ήπια πτώση στην ΕΕ27.

Όσον αφορά την παραγωγή, τα πρόσφατα στοιχεία του δείκτη παραγωγής όγκου χημικών προϊόντων υποδηλώνουν, επίσης, αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην Ελλάδα. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά σχεδόν 7% σε ετήσια βάση το 2025, με σημαντική σωρευτική άνοδο κατά 45% σε σύγκριση με το 2015.

Αντίθετα, στην ΕΕ27, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά 3,4% το 2025 και κατά 10% σε σχέση με το 2015. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 έναντι αντίστοιχου τετραμήνου 2025) επιβεβαιώνουν περαιτέρω αυτή την απόκλιση, με αύξηση του ελληνικού δείκτη και μικρή μείωση του αντίστοιχου στην ΕΕ27.

Υψηλή παραγωγικότητα εργασίας

Η ελληνική χημική βιομηχανία χαρακτηρίζεται επίσης για την υψηλή παραγωγικότητα εργασίας. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (2026), η παραγωγικότητα στον κλάδο έφθασε τις €107,3 χιλιάδες ανά εργαζόμενο το 2024, αντιστοιχώντας σε 2,7 φορές του εθνικού μέσου όρου. Επιπλέον, αυτή η ισχυρή επίδοση παραγωγικότητας ενισχύεται και από τη θέση του κλάδου εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η δραστηριοποίηση εντός της ΕΕ επιτρέπει στις ελληνικές εταιρείες να αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό «brand», ευρέως αναγνωρισμένο ως σύμβολο ποιότητας και ασφάλειας, παρέχοντάς τους σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές.

Οι επιπτώσεις από τους γεωπολιτικούς κινδύνους

Το σημερινό γεωπολιτικό τοπίο και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει την αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και πετροχημικών, επηρεάζοντας τη ζήτηση και την προσφορά. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό προμηθευτή αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και βασικών χημικών πρώτων υλών. Κατά συνέπεια, ακόμη και βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην παραγωγή ή τη μεταφορά μπορούν να επηρεάσουν τις συνθήκες εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Oι επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού, αποτελεσματικά πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και στρατηγική προμηθειών, είναι καλύτερα προετοιμασμένες απέναντι στην αβεβαιότητα

Για τη χημική βιομηχανία, όπως αναφέρει η μελέτη, ο γεωπολιτικός κίνδυνος που απορρέει από τον πόλεμο ενισχύει μια συστημική κρίση, ενώ οι επιπτώσεις του εκτείνονται στην ενέργεια, τις πρώτες ύλες, τη διακύμανση των τιμών, την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και τις καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Βασικά χημικά προϊόντα, όπως τα πετροχημικά και τα λιπάσματα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ως προς τη διαθεσιμότητα και την τιμολόγηση, καθώς το υψηλότερο κόστος ενέργειας και πρώτων υλών ωθεί ανοδικά το κόστος παραγωγής τους.

Παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις με διαφοροποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού, αποτελεσματικά πλαίσια διαχείρισης κινδύνων και στρατηγική προμηθειών, είναι καλύτερα προετοιμασμένες απέναντι στην αβεβαιότητα.

Οι εξαγωγές για τη χημική βιομηχανία

Στην Ελλάδα, η αξία των εξαγωγών της χημικής βιομηχανίας αυξήθηκε κατά 7,2% το 2025, φθάνοντας τα €2,8 δισ., σημειώνοντας σημαντική άνοδο (+115%) σε σύγκριση με το 2015 και αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 6% των συνολικών εξαγωγών. Οι εισαγωγές χημικών προϊόντων μειώθηκαν οριακά το 2025, έχουν όμως αυξηθεί από το 2015.

Το πρώτο τετράμηνο του 2026 (Ιαν.–Απρ.), οι ελληνικές εξαγωγές χημικών ενισχύθηκαν τόσο έναντι του προηγούμενου τετραμήνου (5%) όσο και έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου (1%), ενώ οι εισαγωγές υποχώρησαν, περιορίζοντας το εμπορικό έλλειμμα κατά 13% σε ετήσια βάση.

Η ΕΕ27 αποτελεί τον κύριο εμπορικό εταίρο της Ελλάδας, αντιπροσωπεύοντας το 66% των συνολικών εξαγωγών χημικών και το 75% των εισαγωγών. Οι 10 κορυφαίοι προορισμοί εξαγωγών το 2025 ήταν η Βουλγαρία (10%), η Κύπρος (9%), η Ρουμανία (8%), η Ιταλία (7,5%), η Γαλλία (7,5%), η Τουρκία (4,5%), η Γερμανία (4,5%), η Ισπανία (3,5%), η Πολωνία (3,5%) και η Αλβανία (3,5%).

Ως εκ τούτου, η ελληνική χημική βιομηχανία εμφανίζει χαμηλότερη άμεση έκθεση σε σχέση με την ΕΕ27 στους αμερικανικούς εμπορικούς δασμούς, καθώς οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μερίδιο των συνολικών της εξαγωγών (2,5%). Επιπλέον, η άμεση επίπτωση από το κινεζικό dumping φθηνότερων χημικών προϊόντων είναι επίσης μικρότερη συγκριτικά με την ΕΕ27, καθώς το μερίδιο εισαγωγών από την Κίνα ανέρχεται στο 3,7%.

Ο κυρίαρχος εγχώριος εξαγωγικός υποκλάδος είναι τα βασικά χημικά, τα λιπάσματα και τα πλαστικά σε πρωτογενείς μορφές, αποτελώντας το 43% των συνολικών εξαγωγών της χημικής βιομηχανίας. Τα καταναλωτικά χημικά αντιπροσωπεύουν επίσης σημαντικό μερίδιο (28%), με τα αρώματα και τα καλλυντικά να αντιστοιχούν στο 18% των συνολικών εξαγωγών.

To εμπορικό έλλειμμα

Η ελληνική χημική βιομηχανία χαρακτηρίζεται από έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, χαρακτηριστικό το οποίο βοήθησε τον κλάδο να παραμείνει ανθεκτικός σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης 2009–2019, οι ελληνικές χημικές βιομηχανίες κατάφεραν να στραφούν περισσότερο στις ξένες αγορές για να αντισταθμίσουν τη χαμηλότερη εγχώρια ζήτηση.

Η συνέργεια με εγχώριους upstream κλάδους και η ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων εγχώριων αλυσίδων αξίας, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ελληνική χημική βιομηχανία με εγχωρίως παραγόμενες πρώτες ύλες

Κατά συνέπεια, ο λόγος εξαγωγών προς πωλήσεις ακολούθησε σταθερά ανοδική πορεία, αυξανόμενος από 42% το 2009 σε 68% το 2019. Η τάση αυτή συνεχίστηκε, φθάνοντας στο 74% το 2025, αντικατοπτρίζοντας την συνεχή διεθνοποίηση του εγχώριου κλάδου.

Παρά την άνοδο των εξαγωγών, ο κλάδος συνεχίζει να αντιμετωπίζει εμπορικό έλλειμμα, αντανακλώντας την εξάρτησή του από εισαγόμενες πρώτες ύλες, γεγονός το οποίο αυξάνει το κόστος παραγωγής, καθιστώντας τον κλάδο πιο ευάλωτο σε διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η συνέργεια με εγχώριους upstream κλάδους και η ανάπτυξη πιο ολοκληρωμένων εγχώριων αλυσίδων αξίας, θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την ελληνική χημική βιομηχανία με εγχωρίως παραγόμενες πρώτες ύλες, μειώνοντας ως έναν βαθμό την εξάρτηση από τις εισαγωγές και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η μελέτη της Alpha Bank, o κλάδος επωφελείται, επίσης, από τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στο νοτιοανατολικό σύνορο της Ευρώπης, σε εγγύτητα με τις ταχέως αναπτυσσόμενες αναδυόμενες αγορές.

Η στρατηγική θέση της χώρας στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής προσφέρει πλεονεκτήματα ως προς τη μείωση του χρόνου μεταφοράς και του κόστους εφοδιαστικής αλυσίδας για πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα. Ειδικότερα, οι υποδομές διύλισης πετρελαίου, φυσικού αερίου, αλλά και τα λιμάνια της χώρας μπορούν να στηρίξουν την παραγωγική αλυσίδας αξίας της εγχώριας χημικής βιομηχανίας.

Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό μετασχηματισμό έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό μετασχηματισμό έχουν επιτρέψει την ανάπτυξη διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη βασικών downstream κλάδων, όπως οι κατασκευές, η φαρμακευτική βιομηχανία και η γεωργία, στηριζόμενα σε ένα εξειδικευμένο επιστημονικό εργατικό δυναμικό και ένα αναπτυσσόμενο στρατηγικό πλαίσιο για περιβαλλοντικά βιώσιμες λύσεις.

Η Ελλάδα, σημειώνεται, μπορεί να αξιοποιήσει την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση ως ευκαιρία, αξιοποιώντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, και ενισχύοντας τη θέση της ως ελκυστικός προορισμός ξένων άμεσων επενδύσεων στη χημική βιομηχανία.