Γκεοργκίεβα για ΑΙ : «Στέκεται σε ένα πόδι» η παγκόσμια οικονομία, προειδοποιεί η επικεφαλής του ΔΝΤ

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Η παγκόσμια οικονομία «στηρίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε τη Δευτέρα η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποιώντας ότι η υπερβολική εξάρτηση από τον τομέα αυτό θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα παγκοσμίως.

Η κυκλική χρηματοδότηση μεταξύ εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξηθεί σε λίγο πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, με περίπου τα δύο τρίτα του ποσού αυτού να χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού, ανέφερε η Γκεοργκίεβα

Η Γκεοργκίεβα επισήμανε ότι μια «ξαφνική πτώση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και η αποχώρηση από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης» θα μπορούσε να αποδυναμώσει την οικονομική ανάπτυξη, μιλώντας στο CNBC στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Ένωσης Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στις Φιλιππίνες.

«Έχουμε μια παγκόσμια οικονομία που στηρίζεται σε ένα πόδι, το πόδι της τεχνητής νοημοσύνης. Αν αυτό το πόδι ταλαντευτεί, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», προειδοποίησε η Γκεοργκίεβα.

Η κυκλική χρηματοδότηση μεταξύ εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης — όπου τα χρήματα που επενδύονται σε μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης τελικά επιστρέφουν στον επενδυτή μέσω παραγγελιών αγοράς — έχει αυξηθεί σε λίγο πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, τα δύο τρίτα των οποίων χρηματοδοτούνται από χρέος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΔΝΤ. «Δεν είναι τεράστιο ποσό, αλλά πρόκειται για ραγδαία αύξηση», δήλωσε η Γεωργίεβα.

Η Nvidia, η οποία έχει δει την αγοραία αξία της να μειώνεται κατά περισσότερο από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια τον τελευταίο μήνα, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των κυκλικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Οι επιπτώσεις από τις εξωσυζυγικές σχέσεις του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών, Τζένσεν Χουάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης του με φερόμενη ως ύποπτη γιοα κατασκοπεία, Κινέζα, οδήγησαν σε μαζικές πωλήσεις παγκόσμιων μετοχών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και έφεραν στο προσκήνιο τον ρόλο της εταιρείας ως βασικού χρηματοδότη της ανάπτυξης της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης.

Ο αναλυτής της UBS, Tim Arcuri, εκτίμησε σε πρόσφατη αναφορά του ότι μια μείωση της χρηματοδότησης προς την Nvidia θα μπορούσε εύκολα να αποσύρει 50 δισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα από το σύστημα, σε μια εποχή που η άνοδος των επιτοκίων έχει ήδη καταστήσει το εταιρικό δανεισμό πιο ακριβό.

Η οικονομία ευάλωτη σε ύφεση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης

Η προειδοποίηση της Γκεοργκίεβα έρχεται σε μια περίοδο που η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης για την παγκόσμια οικονομία, στηρίζοντας το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τον Οκτώβριο την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2026 στο 3,1%, καθώς οι μεγάλες οικονομίες στηρίζονται στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη, η οποία διαφορετικά θα περιοριζόταν λόγω της ενεργειακής κρίσης που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Ο οργανισμός εκτίμησε ότι περίπου το 40% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού θα επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Capital Economics υπολόγισε ότι έως και το 80% της πρόσφατης αύξησης των παγκόσμιων εξαγωγών συγκεντρώθηκε σε προϊόντα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ενθουσιασμός των επενδυτών για την τεχνητή νοημοσύνη αντανακλά προσδοκίες που ξεπερνούν τα αποτελέσματα που έχει αποδείξει μέχρι στιγμής η τεχνολογία, ανέφερε η Γκεοργκίεβα.

«Τείνουμε να προτρέχουμε», καθώς οι αποτιμήσεις ανεβαίνουν, είπε, και ως εκ τούτου καθίστανται αναγκαίες «ορισμένες διορθώσεις».

Το ΔΝΤ είχε προειδοποιήσει τον Οκτώβριο ότι μια βραχυπρόθεσμη απογοήτευση θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια άτακτη διόρθωση σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: στο χειρότερο σενάριο, εάν η τεχνητή νοημοσύνη δεν ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες της αγοράς, οι τιμές των μετοχών στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να υποχωρήσουν κατά 20% το 2026 και η παγκόσμια παραγωγή να καταλήξει 1,1% κάτω από τη βασική εκτίμησή του έως το 2028.

Οι παγκόσμιες μετοχές, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών εταιρειών κατασκευής μικροεπεξεργαστών, έχουν υποστεί μια σφοδρή πτώση τις τελευταίες εβδομάδες, με το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις μετοχές του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης να αντιμετωπίζει μια νέα δοκιμασία αυτή την εβδομάδα, εν όψει των αποτελεσμάτων της Nvidia και της εντυπωσιακής εισαγωγής της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Η Γκεοργκίεβα χαρακτήρισε τη Δευτέρα τις πρόσφατες διακυμάνσεις της αγοράς ως «ομαλές» και απίθανο να εξελιχθούν σε κάτι που θα μπορούσε να υπονομεύσει την παγκόσμια οικονομία, ενώ παράλληλα προέτρεψε σε προσοχή. «Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.»