Γκεοργκίεβα: Η επιβράδυνση της ανάπτυξης από την ΑΙ θα προβληματίσει τις κεντρικές τράπεζες

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Οι κεντρικοί τραπεζίτες ανά τον κόσμο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τυχόν επιβράδυνση της ανάπτυξης που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αξιολογούν τα επόμενα βήματά τους στη μάχη κατά του πληθωρισμού, δήλωσε την Παρασκευή η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η Γκεοργκίεβα ανέφερε ότι οι ανησυχίες σχετικά με την εξάρτηση από την επενδυτική έκρηξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι υψηλές αποτιμήσεις, επηρεάζουν τις αγορές σε όλο τον κόσμο.

«Η κατάσταση παρουσιάζει διακυμάνσεις και είναι πιθανό αυτό να συνεχιστεί» ανέφερε μιλώντας σε ακροατήριο στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, προσθέτοντας ότι η μεταβλητότητα θα δυσχεράνει το έργο των κεντρικών τραπεζών, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών έχουν αυξηθεί.

Οι κίνδυνοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Η απότομη πτώση στις μετοχές τεχνολογίας την Πέμπτη σάρωσε τις αγορές εν μέσω φόβων ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ θα αύξανε τον ρυθμιστικό έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα επιβράδυνε την κατασκευή κέντρων δεδομένων, στέλνοντας τους επενδυτές στην ασφάλεια των ομολόγων.

Η πολιτική αναταραχή πλήττει έναν κλάδο τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται ήδη σε ασταθή θέση λόγω των ανησυχιών για την απόδοση των τεράστιων δαπανών σε υποδομές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη, με την κατάρρευση να προκαλεί απαιτήσεις κάλυψης περιθωρίου και να τρομάζει τόσο τους ιδιώτες επενδυτές όσο και τα hedge funds.

Η Γκεοργκίεβα εκτιμά ότι η άνθηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη ενισχύει την ανάπτυξη σε ορισμένες χώρες, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση ενός αρνητικού σοκ στην προσφορά πετρελαίου που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά προσθέτει επίσης στις πληθωριστικές πιέσεις και στις ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τον περασμένο μήνα, το ΔΝΤ επεσήμανε σημαντικούς κινδύνους για την ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίοι απορρέουν μεταξύ άλλων παραγόντων, όπως ένας παρατεταμένος πόλεμος στη Μέση Ανατολή, από το ενδεχόμενο τέλος της επενδυτικής έκρηξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ).

Τότε, προειδοποίησε ότι μια απότομη πτώση των επενδύσεων στην ΤΝ θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατακόρυφη υποχώρηση των τιμών των περιουσιακών στοιχείων, μειώνοντας τελικά το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 1,1% έως το 2028, με την αμερικανική οικονομική παραγωγή να αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1,8%.

Η Γκεοργκίεβα δεν επανέλαβε αυτή τη δυσοίωνη πρόβλεψη, αναγνώρισε ωστόσο την πρόσφατη μεταβλητότητα στις αγορές.

«Εάν υπάρξει επιβράδυνση στην αναπτυξιακή ώθηση που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τις κεντρικές τράπεζες κατά την αξιολόγηση των αναγκαίων μέτρων για την καταπολέμηση του επίμονου πληθωρισμού» δήλωσε η ίδια.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters την Παρασκευή —το οποίο επικαλείται συνεργάτες μελών του Κογκρέσου και εκπροσώπους φορέων—, οι Δημοκρατικοί σχεδιάζουν να προωθήσουν μια σειρά νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που θα αφορούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων (data centers), μόλις αναλάβουν τον έλεγχο του αμερικανικού Κογκρέσου τον Ιανουάριο.

Αυτό θα σηματοδοτούσε μια απότομη μετατόπιση από το Κογκρέσο όπου οι νομοθέτες επικεντρώνονταν σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης και αρνούνταν να ψηφίσουν νομοθεσία που περιορίζει την τεχνολογία.