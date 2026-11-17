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Υποχώρησε το πετρέλαιο την Τρίτη, καθώς οι προσδοκίες για πλεόνασμα στην προσφορά —λόγω της ανάκαμψης των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή— επισκίασαν τις ανησυχίες για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων στην περιοχή, καθώς και για τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) για το αργό τύπου Brent υποχώρησαν κατά 78 σεντς, ή 0,8%, στα 91,66 δολάρια ανά βαρέλι (στις 06:30 ώρα Ελλάδος), ενώ τα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσαν πτώση 73 σεντς, ή 0,9%, στα 84,99 δολάρια, σύμφωνα με το Reuters.

«Οι τιμές του πετρελαίου προσαρμόζονται προς τα κάτω, καθώς η αγορά αποδέχεται όλο και περισσότερο ότι η προσφορά έχει τελικά καλύψει τη ζήτηση και ενδέχεται πλέον να την ξεπεράσει. Αυτή η μεταβολή στην ισορροπία προσφοράς-ζήτησης αποτελεί τον κύριο παράγοντα που πιέζει τις τιμές σήμερα», δήλωσε στο Reuters ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής στην KCM Trade.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε την Παρασκευή ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα επιστρέψει σε κατάσταση πλεονάσματος κατά το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς οι εξαγωγές από τη Μέση Ανατολή ανακάμπτουν ταχύτερα από την παγκόσμια ζήτηση, παρά τις επιθέσεις στη ναυτιλία.

Οι ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν, καθώς και οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, συνεχίζονται, διατηρώντας την αβεβαιότητα γύρω από μία από τις σημαντικότερες διαδρομές εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως.

Οι ανησυχίες για το πετρέλαιο υποχωρούν, αλλά παραμένουν στο προσκήνιο

«Το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου που απορρέει από τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά προς το παρόν περνά σαφώς σε δεύτερη μοίρα», σημείωσε ο Γουότερερ της KCM Trade.

Οι ανησυχίες της αγοράς αμβλύνονται χάρη σε αναφορές ότι οι ροές πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα της αγοράς πετρελαίου δοκιμάζεται έντονα, καθώς η προσφορά, τα αποθέματα, η διύλιση και η διαθέσιμη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα παραμένουν ευάλωτα, επισημαίνουν αναλυτές της ANZ σε σημείωμά τους.

«Οι ροές προσφοράς είναι επίσης μη βιώσιμες μακροπρόθεσμα. Όλο και μεγαλύτερες ποσότητες αναγκάζονται να διοχετευθούν μέσω εναλλακτικών διαδρομών, οι οποίες είναι εξαιρετικά εκτεθειμένες σε διαταραχές λόγω ιρανικών επιθέσεων ή περιορισμών στην εφοδιαστική αλυσίδα», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι η διακίνηση μέσω Ορμούζ ανέρχεται μόλις στο 49% των επιπέδων που καταγράφονταν πριν από την έναρξη των συγκρούσεων.

Ο ΟΠΕΚ πραγματοποίησε διαδικτυακή συνάντηση τη Δευτέρα για να συζητήσει την επανεξέταση της μέγιστης βιώσιμης παραγωγικής ικανότητας των μελών του — μια διαδικασία-κλειδί που θα συμβάλει στον καθορισμό των ποσοστώσεων παραγωγής του ΟΠΕΚ+ για το 2027 και μετά. Η ευρύτερη ομάδα παραγωγών ΟΠΕΚ+, στην οποία συμμετέχουν σύμμαχες χώρες υπό την ηγεσία της Ρωσίας, αναμένεται να συνεδριάσει στις 29 Νοεμβρίου για να αποφασίσει την πολιτική παραγωγής για το 2027.

Παράλληλα, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν στα 276,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 1982, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ενέργειας. Οι πρόσφατες αυτές εκροές εντάσσονται στο πλαίσιο συμφωνίας των ΗΠΑ για την αποδέσμευση 172 εκατομμυρίων βαρελιών από το εν λόγω απόθεμα.