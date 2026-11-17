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Το αλουμίνιο αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση, καθώς η έλλειψη διαθέσιμου μετάλλου για άμεση παράδοση αναγκάζει τους εμπόρους να αναζητούν προμήθειες και να πληρώνουν υψηλότερα ποσά για βραχυπρόθεσμα συμβόλαια. Η στενότητα αποτυπώνεται στις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME), όπου οι τιμές για άμεση παράδοση έχουν απομακρυνθεί σημαντικά από εκείνες των συμβολαίων τριών μηνών, αναφέρει το Bloomberg.

Η διαφορά μεταξύ των συμβολαίων άμεσης παράδοσης και των συμβολαίων τριών μηνών ξεπέρασε τη Δευτέρα τα 250 δολάρια ανά τόνο. Πρόκειται για ένδειξη ότι οι αγοραστές δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν μέταλλο για τις άμεσες ανάγκες τους. Παράλληλα, η διαφορά τιμής μεταξύ συμβολαίων που λήγουν σήμερα και εκείνων της επόμενης ημέρας, γνωστή ως tom/next spread, ξεπέρασε τα 15 δολάρια ανά τόνο. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Τρίτη 17 Νοεμβρίου αποτελεί την τελευταία ημέρα κατά την οποία οι επενδυτές με ανοικτές θέσεις πώλησης στο συμβόλαιο Νοεμβρίου μπορούν να τις μεταφέρουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο Νίκολας Σνόουντον, επικεφαλής έρευνας μετάλλων και εξορύξεων στη Mercuria Energy Group, προειδοποίησε σε βιομηχανικό συνέδριο στη Σαγκάη ότι η στενότητα στα βραχυπρόθεσμα συμβόλαια ενδέχεται να επανεμφανιστεί τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Όπως επισήμανε στο Bloomberg, η αγορά διαθέτει πολύ περιορισμένα αποθέματα ασφαλείας, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη σε απότομες μεταβολές της ζήτησης ή της προσφοράς.

Σε χαμηλό 36 ετών τα αποθέματα σε αλουμίνιο

Τα αποθέματα αλουμινίου που είναι καταχωρισμένα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράδοση συμβολαίων στο LME έχουν μειωθεί περισσότερο από 50% από την αρχή του έτους. Βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990, περιορίζοντας τη δυνατότητα άμεσης κάλυψης των αναγκών των αγοραστών.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί μια ιδιόμορφη αντίφαση: ενώ η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, το διαθέσιμο μέταλλο στις αποθήκες του χρηματιστηρίου παραμένει περιορισμένο. Μέρος της νέας παραγωγής δεν θα είναι εξαρχής επιλέξιμο για παράδοση μέσω του LME, με αποτέλεσμα η αύξηση της προσφοράς να μην μεταφραστεί αυτομάτως σε ανακούφιση της συγκεκριμένης αγοράς.

Πλεόνασμα στην προοπτική, στενότητα στο παρόν

Σύμφωνα με τον Σνόουντον, η παγκόσμια προσφορά αλουμινίου αναμένεται να καταγράψει το 2027 τη μεγαλύτερη ετήσια αύξησή της εδώ και τρεις δεκαετίες, με την παραγωγή να ενισχύεται περίπου κατά 6%. Αντίθετα, η ζήτηση προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 2%. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι η ευρύτερη αγορά μπορεί να περάσει σε κατάσταση πλεονάσματος την επόμενη χρονιά.

Ωστόσο, η προοπτική μεγαλύτερης παραγωγής δεν εξαλείφει τον άμεσο κίνδυνο. Η γεωγραφική κατανομή της νέας προσφοράς, οι δυνατότητες μεταφοράς και η επιλεξιμότητα του μετάλλου για παράδοση στο LME θα καθορίσουν πόσο γρήγορα θα φτάσει στις αγορές που το χρειάζονται. Μέχρι τότε, οι χαμηλές χρηματιστηριακές αποθήκες και η έντονη ζήτηση για άμεση παράδοση ενδέχεται να διατηρήσουν την αγορά ευάλωτη σε νέες ανατιμήσεις.