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Την άμεση επαναφορά του μέτρου ενίσχυσης 15% για την αγορά λιπασμάτων, το οποίο έληξε στις 31 Αυγούστου 2026, ζητά με επιστολή της προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και το ΥπΑΑΤ, η ΕΘΕΑΣ.

Το αυξημένο κόστος παραγωγής εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαδοχικές και αλληλοσυνδεόμενες κρίσεις των τελευταίων ετών έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα και δημιουργώντας συνθήκες έντονης οικονομικής αβεβαιότητας.

Η περιορισμένη ρευστότητα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των λιπασμάτων και τις χαμηλές τιμές διάθεσης πολλών αγροτικών προϊόντων, δυσχεραίνει σημαντικά τη δυνατότητα των αγροτών να προχωρήσουν στις απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες

Παράλληλα, οι παραγωγοί της χώρας μας καλούνται να διαχειριστούν πρόσθετες προκλήσεις, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις επιπτώσεις των ζωονόσων.

ΕΘΕΑΣ: Λήψη στοχευμένων μέτρων

«Η ΕΘΕΑΣ αναγνωρίζει τη σημαντική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη για την ομαλή υποβολή και διαχείριση της ΕΑΕ 2026 και συμβάλλει ενεργά, ώστε οι ενισχύσεις να κατευθύνονται στους παραγωγούς. Ωστόσο, παράλληλα με τις απαραίτητες διοικητικές και θεσμικές παρεμβάσεις, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης στοχευμένων μέτρων για την άμεση οικονομική ανακούφιση των παραγωγών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν το κόστος βασικών εισροών, όπως τα λιπάσματα, οι ζωοτροφές και η ενέργεια, οι τιμές των οποίων είναι άρρηκτα αλληλένδετες», σημειώνεται.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση, όπως αναφέρει η ΕΘΕΑΣ, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα χρονική συγκυρία, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η χειμερινή καλλιεργητική περίοδος και οι παραγωγοί καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες λίπανσης καλλιεργειών, όπως το σιτάρι, το κριθάρι και τα σταυρανθή, αλλά και της ελαιοκαλλιέργειας. Η περιορισμένη ρευστότητα, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος των λιπασμάτων και τις χαμηλές τιμές διάθεσης πολλών αγροτικών προϊόντων, δυσχεραίνει σημαντικά τη δυνατότητα των αγροτών να προχωρήσουν στις απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την επόμενη παραγωγική περίοδο, καθώς η ανεπαρκής ή καθυστερημένη λίπανση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη των καλλιεργειών, με επιπτώσεις τόσο στις αποδόσεις όσο και στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων κατά τη συγκομιδή του 2027. Πρόκειται, επομένως, «για ένα ζήτημα που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην αύξηση του κόστους παραγωγής, αλλά συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τη διατήρηση του αγροτικού εισοδήματος και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας.

Άλλωστε, οι πιέσεις στο κόστος των λιπασμάτων δεν αποτελούν αποκλειστικά ελληνικό φαινόμενο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναδειχθεί η ανάγκη διασφάλισης της επάρκειας και της οικονομικής προσιτότητας των λιπασμάτων, καθώς οι αυξημένες τιμές της ενέργειας, το κόστος των πρώτων υλών και οι διαταραχές στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες εξακολουθούν να επιβαρύνουν την αγροτική παραγωγή. Η αναγνώριση των συγκεκριμένων προκλήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ενισχύει την ανάγκη αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για τη στήριξη των παραγωγών.

Υπό τα δεδομένα αυτά, η ΕΘΕΑΣ ζητά την άμεση επαναφορά (συνέχιση) της ενίσχυσης 15% για τις αγορές λιπασμάτων, με κάλυψη της περιόδου από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως την 31η Μαρτίου 2027, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της στήριξης και να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου.