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Στα προβλήματα που προκύπτουν από την υποχρεωτική ταυτοποίηση των δηλωμένων εκτάσεων αμπελοκαλλιέργειας στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026 με τα στοιχεία του Αμπελουργικού Μητρώου αναφέρεται η ΕΘΕΑΣ σε επιστολή της προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται, σύμφωνα με τον νέο ενημερωτικό οδηγό της ΑΑΔΕ, για την ορθή καταχώριση στοιχείων αμπελοκαλλιέργειας στην ΕΑΕ 2026, ζητείται η πλήρης ταύτιση της ψηφιοποιηθείσας έκτασης αμπελώνων με το Αμπελουργικό Μητρώο του Υπουργείου. Η ανάγκη επικαιροποίησης συμφωνίας και ταυτοποίησης του Αμπελουργικού Μητρώου, έχει τεθεί ανά τα έτη αρκετές φορές, καθώς επηρεάζει την πληρωμή συνδεδεμένης ενίσχυσης σταφίδας.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του μητρώου, το οποίο δεν επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο

Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Ειδικότερα, το πρόβλημα εντοπίζεται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του μητρώου, το οποίο δεν επικαιροποιείται σε πραγματικό χρόνο. Οι αλλαγές – διασταυρωτικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται λόγω μεταβιβάσεων, κληρονομιάς, αλλαγής καλλιέργειας, διορθώσεων, κ.α., απαιτούν μία σύνθετη και χρονοβόρα διαδικασία υποβολής πολλαπλών δικαιολογητικών στην τοπική Διεύθυνση Γεωργίας της εκάστοτε περιοχής, όπου στη συνέχεια διαβιβάζονται ώστε να τροποποιηθούν οι μεταβολές

Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις όπου δημιουργούνται επικαλύψεις μεταξύ παραγωγών, για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις, απαιτείται η κατάθεση σχετικών δικαιολογητικών και από τους δύο παραγωγούς για την επίλυσή τους.

Τι προτείνεται

Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου οι παραγωγοί πραγματοποίησαν όλες τις σχετικές διορθώσεις για την όσο το δυνατό ορθότερη απεικόνιση των αμπελώνων τους στο μητρώο, η έκδοση της Ε. 2045 /04-08-2026, διευκρινίζει ότι: «Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ αποστέλλει στην ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υποβολής της ενιαίας ενίσχυσης, το αρχείο με του εγγεγραμμένους στο Αμπελουργικό Μητρώο προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι χωρικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι με το αρχείο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων, η ΑΑΔΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας».

Επομένως στη νέα πληρωμή συνδεδεμένης σταφίδας, οι διορθώσεις δεν θα ληφθούν υπόψιν, καθώς αφορούν το τρέχον έτος και δεν έχουν αναδρομική ισχύ στο έτος κατά το οποίο εντοπίστηκε το ζήτημα που οι παραγωγοί έμειναν εκτός πληρωμής.

Για τους ανωτέρω λόγους, η ΕΘΕΑΣ προτείνει η υποβολή, ο έλεγχος και η καταβολή των αιτούμενων ενισχύσεων να πραγματοποιούνται βάσει των στοιχείων που δηλώνονται στην ΕΑΕ, χωρίς να είναι αναγκαία προϋπόθεση η πλήρης ταυτοποίησή τους με το Αμπελουργικό Μητρώο, καθώς υπάρχουν διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία, όπως δορυφορικές εικόνες Sentinel όπου μέσω της διαδικασίας Monitoring, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη καλλιέργειας αμπέλου.

«Η επικαιροποίηση του Αμπελουργικού Μητρώου θα πρέπει να πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τη διαδικασία χορήγησης των ενισχύσεων, χωρίς οι παραγωγοί να επιβαρύνονται με τις συνέπειες τεχνικών ασυμφωνιών και καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα», επισημαίνεται.

Τέλος, η ΕΘΕΑΣ ζητά να προβλεφθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των περιπτώσεων παραγωγών που αποκλείστηκαν από την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης κορινθιακής σταφίδας για το 2025, καθώς σε αγροτικές περιοχές που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα, η πλειοψηφία δεν πληρώθηκε βάσει της πραγματικής παραγωγής.