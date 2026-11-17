Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παρά την αισιοδοξία για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και των χρηματιστηριακών αγορών, οι διαχειριστές κεφαλαίων εμφανίζονται ολοένα πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις τεχνολογικές μετοχές και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα Global Fund Manager Survey της Bank of America (BofA) για τον Νοέμβριο του 2026.

Η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα εξακολουθεί να διατηρεί θετικές προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη και τις χρηματιστηριακές αποδόσεις, ωστόσο η περίοδος της έντονης ευφορίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να υποχωρεί. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας έρευνας Global Fund Manager Survey της Bank of America, που δημοσιεύθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2026, αποτυπώνοντας μια σημαντική μεταβολή στη στάση των διαχειριστών κεφαλαίων απέναντι στον τεχνολογικό κλάδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 3% των συμμετεχόντων προβλέπει ύφεση, ενώ τα διαθέσιμα μετρητά στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια διαμορφώνονται στο ιδιαίτερα χαμηλό 3,6%. Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να θεωρούν τις μετοχές ως την πλέον ελκυστική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων για το 2027. Ωστόσο, η Bank of America διατηρεί βραχυπρόθεσμα επιφυλακτική στάση απέναντι στο επενδυτικό ρίσκο, εκτιμώντας ότι η έρευνα δεν καταγράφει ακόμη αρκετό φόβο στις αγορές ώστε να δημιουργούνται ελκυστικές ευκαιρίες αγορών.

Υποχωρεί η αισιοδοξία για την ανάπτυξη και την τεχνητή νοημοσύνη

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, το βασικό σενάριο των επενδυτών είναι η «ομαλή προσγείωση» της οικονομίας, με ποσοστό 50%, έναντι 42% που εξακολουθεί να προβλέπει συνέχιση της ισχυρής ανάπτυξης χωρίς ουσιαστική επιβράδυνση.

Την ίδια στιγμή, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024, ενώ η αισιοδοξία για την ανάπτυξη του ΑΕΠ και των εταιρικών κερδών φαίνεται να έχει φτάσει στο υψηλότερο σημείο της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή των εκτιμήσεων σχετικά με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη. Μόλις το 16% των διαχειριστών κεφαλαίων επιθυμεί πλέον από τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις κεφαλαιουχικές τους δαπάνες, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο από τον Μάιο του 2020.

Επιπλέον, το 52% των ερωτηθέντων αναμένει ότι οι τεχνολογικοί κολοσσοί που επενδύουν σε μεγάλης κλίμακας υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα περιορίσουν τις σχετικές κεφαλαιουχικές δαπάνες μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζεται και στις τοποθετήσεις των επενδυτών, οι οποίοι προχώρησαν στη μεγαλύτερη μείωση της υπερεπενδεδυμένης θέσης τους στον τεχνολογικό κλάδο από το 2006.

BofA: Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τις αγορές

Παρά τη γενικότερη αισιοδοξία, οι επενδυτές εντοπίζουν σημαντικούς κινδύνους, κυρίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών επενδύσεων και την πιθανότητα εμφάνισης πιστωτικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 38% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι τα ομόλογα των μεγάλων εταιρειών που αναπτύσσουν υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν την πιθανότερη πηγή ενός νέου πιστωτικού επεισοδίου. Ακολουθεί η αγορά ιδιωτικής πίστωσης (private credit), με ποσοστό 30%.

Παράλληλα, οι πιο δημοφιλείς και συγκεντρωμένες επενδυτικές τοποθετήσεις περιλαμβάνουν τις ανοδικές θέσεις στις μετοχές ημιαγωγών διεθνώς, με ποσοστό 39%, τις πτωτικές θέσεις στην Κίνα με 14% και τις ανοδικές τοποθετήσεις στις επτά μεγαλύτερες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες, γνωστές ως Magnificent Seven, με 12%.

Η Bank of America επισημαίνει ότι ένα ενδεχόμενο νέο κύμα αυξήσεων επιτοκίων διεθνώς, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση, αποτελεί βασικό αρνητικό κίνδυνο για τις αγορές.

Αντίθετα, η υποχώρηση των ανησυχιών για πιθανό πιστωτικό επεισόδιο στον τεχνολογικό κλάδο θα μπορούσε να αποτελέσει θετικό καταλύτη.

Στροφή προς την υγεία και περιορισμός της έκθεσης στην τεχνολογία

Σε επίπεδο κατανομής κεφαλαίων, οι διαχειριστές εξακολουθούν να διατηρούν αυξημένη έκθεση στις μετοχές και περιορισμένες θέσεις σε μετρητά. Ωστόσο, έχουν μειώσει την υποεπενδεδυμένη θέση τους στα ομόλογα στο μικρότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025.

Σύμφωνα με την έρευνα, η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου θα έπρεπε να διαμορφωθεί περίπου στο 5,8% προκειμένου οι επενδυτές να προχωρήσουν σε αυξημένες τοποθετήσεις στην αγορά ομολόγων.

Σε κλαδικό επίπεδο, παρατηρείται σημαντική υπερεπένδυση στον τομέα της υγείας και έντονη υποεπένδυση στην ενέργεια. Παράλληλα, καταγράφεται εκτεταμένο κλείσιμο πτωτικών θέσεων στους κλάδους των καταναλωτικών αγαθών διακριτικής ευχέρειας και των βασικών καταναλωτικών αγαθών.

Αντίθετα, η έκθεση στην τεχνολογία περιορίζεται αισθητά. Πάντως, η ιστορική εμπειρία της έρευνας δείχνει ότι οι πιο ελκυστικές ευκαιρίες εισόδου στον τεχνολογικό κλάδο εμφανίζονται συχνά όταν οι επενδυτές περνούν από την υπερεπένδυση στην υποεπένδυση.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι διαχειριστές αξιολογούν τον χρυσό ως υποτιμημένο σε βαθμό-ρεκόρ, σύμφωνα με τις απαντήσεις της έρευνας.

Οι προβλέψεις για το 2027: Μετοχές, χρυσός και ιαπωνικό γεν

Οι συμμετέχοντες στη μηνιαία έρευνα της Bank of America εμφανίζονται αισιόδοξοι για τις προοπτικές των διεθνών χρηματιστηρίων το 2027.

Το 36% εκτιμά ότι οι διεθνείς μετοχές εκτός ΗΠΑ θα αποτελέσουν την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με τις καλύτερες επιδόσεις, ενώ το 24% επιλέγει τις αμερικανικές μετοχές και το 17% τον χρυσό.

Σε επίπεδο χρηματιστηριακών δεικτών, ο Nasdaq και ο MSCI Emerging Markets συγκεντρώνουν από 21% των προτιμήσεων ως οι αγορές με τις καλύτερες αναμενόμενες αποδόσεις.

Όσον αφορά τα νομίσματα, το ιαπωνικό γεν αναδεικνύεται ως η επικρατέστερη επιλογή, συγκεντρώνοντας το 42% των απαντήσεων.

Οι στόχοι των επενδυτών για το τέλος του 2027

Δείκτης / Περιουσιακό στοιχείο Πρόβλεψη

Δείκτης S&P 500 7.926 μονάδες

Χρυσός 4.341 δολάρια/ουγγιά

Απόδοση 10ετούς ομολόγου ΗΠΑ 4,9%

Ισοτιμία ευρώ/δολαρίου 1,12

Πρόκειται για συγκεντρωτικές προσδοκίες των συμμετεχόντων στην έρευνα και όχι για επίσημους στόχους τιμών της Bank of America.

Οι αντίθετες επενδυτικές στρατηγικές που αναδεικνύει η έρευνα

Με βάση τις ακραίες τοποθετήσεις που καταγράφονται στην έρευνα του Νοεμβρίου, η Bank of America αναδεικνύει ορισμένες στρατηγικές που κινούνται αντίθετα από τις επικρατούσες επιλογές της αγοράς.

Σε αυτές περιλαμβάνονται η αυξημένη έκθεση σε μετρητά και χρυσό έναντι των μετοχών, η προτίμηση στον καταναλωτικό κλάδο έναντι της υγείας, οι τοποθετήσεις σε εταιρείες επενδύσεων ακινήτων (REITs) έναντι των τραπεζών, καθώς και η επιλογή του ενεργειακού κλάδου έναντι της βιομηχανίας.

Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι, παρά τις θετικές προσδοκίες για την παγκόσμια οικονομία, η επενδυτική αισιοδοξία αρχίζει να γίνεται πιο επιλεκτική. Η υποχώρηση της ευφορίας γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και η αυξανόμενη προσοχή στους πιστωτικούς κινδύνους υποδηλώνουν ότι οι αγορές εισέρχονται σε μια περίοδο μεγαλύτερης επιφυλακτικότητας, χωρίς ωστόσο να έχει διαμορφωθεί ακόμη το κλίμα απαισιοδοξίας που θα δικαιολογούσε, σύμφωνα με την Bank of America, μια πιο επιθετική ανάληψη επενδυτικού ρίσκου.