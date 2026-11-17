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Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, την Τρίτη, η Κίνα θα μειώσει τους δασμούς σε περισσότερα καναδικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων το χοιρινό και τα θαλασσινά. Ο ίδιος έκανε λόγο για «μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και σταθερότητα» στις σχέσεις των δύο χωρών.

Κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ενόψει της συνόδου κορυφής του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σενζέν, ο Κάρνεϊ δήλωσε ότι ο Καναδάς βρίσκεται μπροστά από το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη του στόχου αύξησης των εξαγωγών προς την Κίνα κατά 50% έως το τέλος της δεκαετίας, ανέφερε το Reuters.

Κεντρικός στόχος της οικονομικής στρατηγικής του είναι η μείωση της εξάρτησης του Καναδά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν επιβάλει υψηλούς δασμούς σε πολλά καναδικά προϊόντα.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παρατείνουν και να διευρύνουν μια προκαταρκτική συμφωνία για τη βελτίωση της πρόσβασης Καναδών αγροτών και αλιέων στην κινεζική αγορά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οτάβα, η Κίνα θα μειώσει περαιτέρω τους δασμούς σε εξαγωγές αξίας περίπου 400 εκατ. καναδικών δολαρίων (280 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ), συμπεριλαμβανομένων κατεψυγμένου χοιρινού κρέατος, ψαριών και θαλασσινών.

Σε αντάλλαγμα, ο Καναδάς θα παρατείνει κατά δύο χρόνια τις υφιστάμενες απαλλαγές για ορισμένα κινεζικά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου, οι οποίες επρόκειτο να λήξουν στα τέλη του 2026.

Ο Σι ανέφερε ότι, μετά τη συμφωνία του Ιανουαρίου για την προώθηση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, η συνεργασία των δύο χωρών έχει αποκατασταθεί σε πολλούς τομείς. Παρουσίασε τέσσερις προτεραιότητες: καλύτερη κατανόηση των αναπτυξιακών πορειών των δύο χωρών, διεύρυνση της συνεργασίας σε εμπόριο, ενέργεια, γεωργία και χρηματοοικονομικά, ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και προστασία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος.

«Η ισχυρότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ Κίνας και Καναδά θα ωφελήσει όχι μόνο τις δύο χώρες μας, αλλά και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος.

Κίνα και Καναδάς συγκλίνουν αλλά φόβοι ασφαλείας παραμένουν

Η συνάντηση στο Σενζέν ήταν η τρίτη μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ο Κάρνεϊ ανέλαβε την πρωθυπουργία. Είχαν συναντηθεί και στο περιθώριο της περσινής συνόδου κορυφής του APEC στη Νότια Κορέα.

Παράλληλα, το κινεζικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες χαιρετίζουν τα βήματα των κεντρικών τραπεζών τους για την εφαρμογή συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap) σε τοπικά νομίσματα. Επίσης, τάχθηκαν υπέρ της έκδοσης «ομολόγων Panda» από επιλέξιμους καναδικούς οργανισμούς, δηλαδή ομολόγων σε γουάν που διατίθενται στην κινεζική αγορά.

Η προσέγγιση συνοδεύεται και από κινήσεις στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι κινεζικές BYD, Geely και Chery έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την είσοδό τους στην καναδική αγορά, μετά την απόφαση της Οτάβα να επιτρέψει την ετήσια εισαγωγή 49.000 κινεζικών αυτοκινήτων με δασμό 6,1%. Το όριο προβλέπεται να αυξηθεί σε 70.000 οχήματα μέσα σε πέντε χρόνια.

Η Κίνα έχει ήδη μειώσει τους δασμούς στους καναδικούς σπόρους ελαιοκράμβης (canola), ενώ παρέτεινε για δύο χρόνια τις απαλλαγές για το καναδικό άλευρο ελαιοκράμβης, τους αστακούς, τα καβούρια και τα μπιζέλια. Την ίδια στιγμή, οι εξαγωγές καναδικού αργού πετρελαίου προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά περίπου 37% το 2026, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters βάσει στοιχείων της LSEG.

Ωστόσο, η προσέγγιση με το Πεκίνο προκαλεί αντιδράσεις στον Καναδά. Αναλυτές ασφαλείας και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η στενότερη συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια και τις αξίες της χώρας.

Οι επικριτές επικαλούνται τη φυλάκιση του Τζίμι Λάι, του φιλοδημοκρατικού μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης στο Χονγκ Κονγκ, τις εκτελέσεις τεσσάρων Καναδών πολιτών στην Κίνα πέρυσι, καθώς και ευρήματα των καναδικών υπηρεσιών πληροφοριών για παρέμβαση του Πεκίνου σε τουλάχιστον δύο ομοσπονδιακές εκλογικές αναμετρήσεις. Η Κίνα, από την πλευρά της, αρνείται ότι επιδιώκει να παρέμβει στις εσωτερικές υποθέσεις του Καναδά.