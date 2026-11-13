Καναδάς VS Stellantis: Πώς ο εμπορικός πόλεμος Τραμπ αναδιαμορφώνει τα σχέδια παραγωγής της Jeep

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Με αγωγή απείλησε ο Καναδάς τον κολοσσό της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis λόγω της προγραμματισμένης πώλησης ενός αδρανοποιημένου εργοστασίου συναρμολόγησης στο Μπράμπτον του Οντάριο, με την καναδική κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι έχουν υπάρξει παραβιάσεις μιας ομοσπονδιακής συμφωνίας χρηματοδότησης, αφού η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε σχέδια μεταφοράς της παραγωγής στις ΗΠΑ εν μέσω του εμπορικού πολέμου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η διαμάχη οξύνθηκε μετά την υπογραφή συμφωνίας από την Stellantis για την πώληση του αδρανοποιημένου εργοστασίου συναρμολόγησης της στο Μπράμπτον στον καναδικό κατασκευαστή αμυντικού εξοπλισμού Roshel

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, η υπουργός Βιομηχανίας Μέλανι Τζολί δήλωσε ότι η κυβέρνηση είχε επιδώσει στην Stellantis επίσημη ειδοποίηση αθέτησης υποχρεώσεων, δίνοντας στην εταιρεία 30 ημέρες για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει νομικές ενέργειες.

«Στείλαμε ειδοποίηση αθέτησης υποχρεώσεων και, βασικά, έχουν 30 ημέρες — αλλιώς, φυσικά, θα τους μηνύσουμε», δήλωσε η Τζόλι στους δημοσιογράφους στο Τορόντο.

Η Τζολί ανέφερε ότι η Stellantis παραβίασε τις συμβατικές της δεσμεύσεις έναντι της καναδικής κυβέρνησης και των εργαζομένων στο Μπράμπτον, ανακοινώνοντας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα συμφωνία για την πώληση του εργοστασίου στον κατασκευαστή θωρακισμένων οχημάτων Roshel. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία είναι πλέον «υπόλογη» για εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια λόγω αυτής της κίνησης.

Κάρνεϊ κατά Stellantis

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ χαρακτήρισε την κατάσταση στο εργοστάσιο του Μπράμπτον ως «απαράδεκτη» και «προδοσία» των εργαζομένων του.

Η αντιπαράθεση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ και ο Καναδάς παραμένουν εμπλεκόμενοι σε μια έντονη εμπορική διαμάχη, με τον Τραμπ να ασκεί επανειλημμένα πίεση στις αυτοκινητοβιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή οχημάτων νότια των συνόρων.

Η Stellantis είχε ακυρώσει τα σχέδια για την κατασκευή του Jeep Compass στο εργοστάσιο του Μπράμπτον και μετέφερε τη μελλοντική παραγωγή σε ένα εργοστάσιο στο Ιλινόις, εν μέσω των αμερικανικών δασμών στα αυτοκίνητα και άλλων πιέσεων της αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis Canada, Tρέβορ Λόνγκλεϊ, φέρεται να δήλωσε την Πέμπτη ότι η εταιρεία θα επιστρέψει 24 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακές επιδοτήσεις, μετά την ανακοίνωση των σχεδίων για την πώληση του εργοστασίου στο Brampton, ένα ποσό που είναι σημαντικά χαμηλότερο από την εκτίμηση της κυβέρνησης για το ποσό που οφείλει η εταιρεία.

«Αναγνωρίζουμε την απογοήτευση και την αβεβαιότητα που περιβάλλει το μέλλον της μονάδας. Αν και η απόφασή μας να πουλήσουμε το εργοστάσιο αποτελεί αλλαγή σε σχέση με τα αρχικά σχέδια για το Μπράμπτον, η συμφωνία που έχουμε προωθήσει με έναν καναδικό κατασκευαστή ανοίγει τον δρόμο για την επαναφορά της μονάδας σε παραγωγική βιομηχανική χρήση», δήλωσε ο Λόνγκλεϊ, σύμφωνα με το CBC News.

Η Stellantis ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να πουλήσει το εργοστάσιο συναρμολόγησης του Μπράμπτον στην Roshel έναντι ποσού που δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Επιπλέον, αναγνώρισε τις υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων της μονάδας και δήλωσε ότι παραμένει πρόθυμη να συνεργαστεί με την Unifor, τη μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση του ιδιωτικού τομέα στον Καναδά, προκειμένου να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για τη στήριξη των εργαζομένων που εκπροσωπούνται από το συνδικάτο.

Η μετοχή της Stellantis έχει σημειώσει απότομη πτώση από την αρχή του έτους, με τις μετοχές της που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Μιλάνου να έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 60% για το 2026 μέχρι στιγμής.