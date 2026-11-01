Κάρνεϊ: «Εποικοδομητική» συζήτηση με Τραμπ σχετικά με το εμπόριο

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Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε την Κυριακή ότι είχε μια καλή συζήτηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με το μέλλον του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες έχουν εμπλακεί σε εμπορικό πόλεμο.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια εμπορική συμφωνία με τον Καναδά θα επιτευχθεί σύντομα, αλλά ο Καναδάς είχε προηγουμένως αναφερθεί σε περιορισμένη πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Ο Κάρνεϊ ανέφερε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X ότι η ανταλλαγή απόψεων «βασίζεται στις πρόσφατες εποικοδομητικές συζητήσεις σχετικά με τα βασικά σημεία μιας αμοιβαία επωφελούς εμπορικής συμφωνίας», η οποία θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, θα βελτιώσει την οικονομική προσιτότητα και θα σέβεται πλήρως τις γλώσσες, τον πολιτισμό και την κυριαρχία του Καναδά.

«Οι ομάδες μας θα εργαστούν τις επόμενες εβδομάδες για να επιτύχουν αυτό το αποτέλεσμα», δήλωσε ο καναδός πρωθυπουργός.

Μαίνεται ο πόλεμος των δασμών

Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει δασμούς ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων ο ένας στον άλλον τους τελευταίους μήνες. Η επιβολή δασμών στον Καναδά έχει αναδειχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα αντιπαράθεσης σε ορισμένες βόρειες παραμεθόριες πολιτείες των ΗΠΑ, όπως το Μίσιγκαν και το Μέιν, εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ την Τρίτη.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια εμπορική συμφωνία με τον Καναδά θα επιτευχθεί σύντομα, αλλά ο Καναδάς είχε προηγουμένως αναφερθεί σε περιορισμένη πρόοδο στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, παρά τις προσπάθειες για τη χαλάρωση των δασμών στον χάλυβα και τα αυτοκίνητα.