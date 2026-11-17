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Την Ιταλία τοποθετεί στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής της η Rothschild & Co, καθώς η οικογενειακή τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει σημαντικά τη δραστηριότητά της στη διαχείριση πλούτου και περιουσιακών στοιχείων. Στόχος της είναι να ξεπεράσει τα 200 δισ. ευρώ σε υπό διαχείριση κεφάλαια έως το τέλος της δεκαετίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που δημιουργούνται σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με πρώτη την ιταλική.

«Επενδύουμε πολύ στην Ιταλία», δήλωσε στους Financial Times ο Φρανσουά Περόλ, managing partner της Rothschild & Co, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια μεγάλη χώρα, με σημαντική αγορά διαχείρισης περιουσίας και χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στο επιχειρηματικό μοντέλο του ομίλου.

Η επιλογή της Ιταλίας δεν είναι τυχαία. Η αγορά ιδιωτικής τραπεζικής βρίσκεται σε περίοδο έντονου ανταγωνισμού για την προσέλκυση εύπορων πελατών και εξειδικευμένων στελεχών. Καθοριστικό ρόλο παίζει η άνθηση των επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων, καθώς τα επενδυτικά funds εξαγοράζουν ιταλικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι μικρές και μεσαίες οικογενειακές εταιρείες. Οι πωλήσεις αυτές δημιουργούν νέους εύπορους επιχειρηματίες, οι οποίοι αναζητούν υπηρεσίες διαχείρισης της περιουσίας που αποκτούν.

Το Μιλάνο ως νέα βάση της Rothschild

Στο πλαίσιο της επέκτασης, η Rothschild σχεδιάζει να ανοίξει στις αρχές του επόμενου έτους υποκατάστημα της γαλλικής τράπεζάς της στο Μιλάνο. Η νέα παρουσία θα της επιτρέψει να προσφέρει στους ιδιώτες πελάτες ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών: τραπεζικούς λογαριασμούς, δανεισμό, θεματοφυλακή περιουσιακών στοιχείων, χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και επενδυτικές λύσεις.

Η στρατηγική της βασίζεται και στη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων του ομίλου. Ειδικότερα, η μονάδα εταιρικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οποία αναλαμβάνει συναλλαγές όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές, μπορεί να φέρει την τράπεζα σε επαφή με επιχειρηματίες τη στιγμή που δημιουργείται νέα περιουσία.

Όπως εξήγησε ο Περόλ, όταν η Rothschild συμβουλεύει μια οικογένεια ή έναν επιχειρηματία που σκοπεύει να πουλήσει την επιχείρησή του, επιδιώκει να εμπλέξει από νωρίς τη μονάδα διαχείρισης πλούτου. Έτσι, όταν ολοκληρωθεί η πώληση, η τράπεζα μπορεί να αναλάβει τη διαχείριση μέρους των εσόδων.

Ανταγωνισμός και αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου

Παράλληλα, οι ανακατατάξεις στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες. Οι μάχες για τον έλεγχο τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών και ομίλων διαχείρισης περιουσίας προκαλούν κινητικότητα στην αγορά και ενδέχεται να διευκολύνουν την προσέλκυση έμπειρων τραπεζικών στελεχών από ανταγωνιστές.

Η Rothschild ακολουθεί μια στρατηγική προσαρμοσμένη στις τοπικές αγορές, αντί να προσφέρει ένα ενιαίο επενδυτικό μοντέλο σε όλες τις χώρες. Στην Ιταλία, σύμφωνα με τον Περόλ, οι πελάτες ενδιαφέρονται για επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα, αλλά και για πιο σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα και ιδιωτικές επενδύσεις.

Μια αγορά με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης

Η επέκταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη περίοδο ανάπτυξης της διαχείρισης πλούτου. Η συμβουλευτική εταιρεία Oliver Wyman εκτιμά ότι η παγκόσμια χρηματοοικονομική περιουσία των νοικοκυριών θα αυξηθεί από 341 τρισ. δολάρια στις αρχές του 2026 σε 469 τρισ. δολάρια έως το 2030.

Η Rothschild έχει ήδη σχεδόν τριπλασιάσει τα κεφάλαια που διαχειρίζεται στον συγκεκριμένο τομέα: από 54 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016 σε περίπου 150 δισ. ευρώ στα τέλη Ιουνίου 2026. Η ανάπτυξή της βασίστηκε κυρίως σε ευρωπαϊκές αγορές όπως η Γαλλία, η Βρετανία και η Ελβετία, χωρίς να επιχειρήσει να ανταγωνιστεί άμεσα τους μεγάλους ομίλους στις ΗΠΑ.

Για τον Περόλ, η ευρωπαϊκή αγορά διαχείρισης πλούτου εξακολουθεί να προσφέρει σημαντικά περιθώρια επέκτασης. Η Ιταλία αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά πεδία στα οποία η τράπεζα επιδιώκει να μετατρέψει αυτή τη δυναμική σε νέα πελατεία και μεγαλύτερα υπό διαχείριση κεφάλαια.