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Ιταλία: Στα 5,4 δισ. ευρώ οι εξαγωγές για την ανδρική μόδα

Οι εξαγωγές ιταλικών ανδρικών ενδυμάτων σημείωσαν αύξηση 0,9% το 7μηνο του 2026

World 11.11.2026, 12:21
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Ιταλία: Στα 5,4 δισ. ευρώ οι εξαγωγές για την ανδρική μόδα
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Ανθεκτική στις αγορές του εξωτερικού αποδεικνύεται η ιταλική ανδρική ένδυση, με τις εξαγωγές να φτάνουν τα 5,4 δισ. ευρώ τους πρώτους επτά μήνες του 2026.

Σύμφωνα με ανάλυση που διενήργησε το Τμήμα Οικονομικών και Στατιστικών Ερευνών της Confindustria Moda για λογαριασμό της Pitti Immagine Uomo, της μεγαλύτερης και σημαντικότερης διεθνούς έκθεση ανδρικής μόδας και lifestyle στον κόσμο, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2026 οι εξαγωγές ιταλικών ανδρικών ενδυμάτων σημείωσαν αύξηση 0,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αντίθετα, οι εισαγωγές κατέγραψαν σημαντική συρρίκνωση, μειώνοντας το ύψος τους στα 3,52 δισ. ευρώ, με μέση ετήσια μείωση 6,5%.

Από γεωγραφική άποψη, οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 1,7%, φτάνοντας συνολικά τα 2,59 δισ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας το 48,2% των συνολικών εξαγωγών. Οι αγορές εκτός ΕΕ παραμένουν η κύρια αγορά του κλάδου, αποφέροντας 2,79 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 51,8% των συνολικών πωλήσεων, αν και η αύξηση εκεί περιορίστηκε στο 0,2%.

Ποιοι προτιμούν την ιταλική ανδρική μόδα

Στην κατάταξη των αγορών προορισμού, όπως αναφέρει το Fashion Network, η Γαλλία αναδείχθηκε πρώτη, απορροφώντας το 14% των συνολικών εξαγωγών, αξίας 753 εκατομμυρίων ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,5%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση με 580 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 10,8% της ξένης ζήτησης και σημειώνει αύξηση 3,4%. Η Γερμανία, στην τρίτη θέση, κατέγραψε μείωση 4,3%, πέφτοντας στα 504 εκατ. ευρώ (9,4% του συνόλου).

Σαφή σημάδια δυναμισμού προέρχονται από την Κίνα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με 387 εκατομμύρια ευρώ και αύξηση 6,7%, ακολουθούμενη από κοντά από την Ισπανία, η οποία σημείωσε άνοδο 5,4% στα 329 εκατ. ευρώ. Η Ελβετία παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή στα 229 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,3%, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως εμπορικού και logistics κόμβου για τις μάρκες πολυτελείας. Αντίθετα, η Ιαπωνία σημείωσε πτώση κατά 1,9% στα 228 εκατ. ευρώ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε πτώση κατά 8,4% στα 220 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ των άλλων βασικών χωρών προορισμού, ξεχώρισε η Πολωνία, η οποία σημείωσε αύξηση κατά 5,3% στα 192 εκατομμύρια ευρώ, το Χονγκ Κονγκ έφτασε τα 187 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση 2,5%) και η Τουρκία τα 99 εκατομμύρια ευρώ (αύξηση 3,7%). Άλλες χώρες, ωστόσο, κατέγραψαν πτώσεις: οι Κάτω Χώρες σημείωσαν πτώση 2,2% στα 178 εκατομμύρια ευρώ, η Νότια Κορέα σημείωσε πτώση 12,1% στα 158 εκατομμύρια ευρώ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σημείωσαν πτώση 6,9% στα 109 εκατομμύρια ευρώ και η Αυστρία σημείωσε πτώση 3% στα 94 εκατομμύρια ευρώ.

Τα best seller

Η ανάλυση ανά κατηγορία προϊόντων αποκαλύπτει αντιθετικές τάσεις. Για παράδειγμα, τα δερμάτινα ενδύματα σημείωσαν άνοδο 25,1%, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Ακολουθούν οι γραβάτες, με άνοδο 2,5%, και τα εξωτερικά ενδύματα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,2%. Τα ανδρικά πουκάμισα, από την άλλη πλευρά, κατέγραψαν αρνητική πορεία, με πτώση 3,7%, ενώ τα πλεκτά ενδύματα σημείωσαν ελαφρά πτώση 0,5%.

«Για τον κλάδο της μόδας, και ειδικότερα για την ιταλική ανδρική ένδυση, το 2026 ξεκινά με φόντο τη συνεχιζόμενη διεθνή αβεβαιότητα, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή ζήτηση και ακόμη ασαφείς προοπτικές ανάκαμψης. Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αστάθεια στις εμπορικές πολιτικές τροφοδοτούν την αβεβαιότητα της αγοράς και καθυστερούν τις αποφάσεις αγοράς των λιανοπωλητών, ενώ το αυξανόμενο κόστος ενέργειας συνεχίζει να ασκεί πίεση στις εταιρείες του κλάδου», καταλήγει η ανάλυση.

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