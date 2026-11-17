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Σημαντική ενίσχυση της ορατότητας των εσόδων της THEON International βλέπει η Edison μετά την ανακοίνωση νέων παραγγελιών συστημάτων νυχτερινής όρασης συνολικής αξίας περίπου 370 εκατ. ευρώ στην Ευρώπη. Οι αναλυτές διατηρούν αμετάβλητη την αποτίμησή τους στα 42,1 ευρώ ανά μετοχή, που συνεπάγεται περιθώριο ανόδου σχεδόν 60%, εκτιμώντας ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση στον αμυντικό κλάδο.

Σύμφωνα με την Edison, οι νέες παραγγελίες αφορούν αρκετές χιλιάδες συσκευές νυχτερινής όρασης και περιλαμβάνουν συμβάσεις ύψους περίπου 160 εκατ. ευρώ για συσκευές, ανταλλακτικά και υπηρεσίες υποστήριξης, καθώς και πρόσθετα δικαιώματα προαίρεσης αξίας 210 εκατ. ευρώ.

Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026, ενισχύοντας τόσο τις βραχυπρόθεσμες όσο και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές εσόδων της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή, όπως επισημαίνει η Edison, στηρίζει την πρόσφατη αναβάθμιση του μεσοπρόθεσμου στόχου οργανικής ανάπτυξης της THEON σε τουλάχιστον 20%, από τουλάχιστον 15% προηγουμένως, καθώς και τον στόχο για δείκτη νέων παραγγελιών προς έσοδα (book-to-bill) περίπου 1 για το 2026.

Επιταχύνεται η εισροή νέων παραγγελιών

Οι νέες συμβάσεις ανακοινώθηκαν λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου της THEON, κατά την οποία η διοίκηση επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία παραμένει σε τροχιά επίτευξης των στόχων για το 2026.

Στο εννεάμηνο, οι νέες παραγγελίες ανήλθαν σε 285 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων 382 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη book-to-bill να διαμορφώνεται στο 0,74.

Η Edison εκτιμά ότι, με βάση την πρόβλεψή της για ετήσια έσοδα 607 εκατ. ευρώ το 2026, οι νέες συμβάσεις ενισχύουν σημαντικά την εικόνα του ανεκτέλεστου και τη δυναμική των παραγγελιών.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το δεσμευτικό μέρος των νέων συμβάσεων, ύψους 160 εκατ. ευρώ, καθώς και παραγγελίες περίπου 50 εκατ. ευρώ που εξασφαλίστηκαν ήδη κατά το τέταρτο τρίμηνο, ο δείκτης book-to-bill διαμορφώνεται στο 0,81.

Οι προηγούμενες παραγγελίες του τέταρτου τριμήνου περιλαμβάνουν σύμβαση 45 εκατ. ευρώ για συστήματα νυχτερινής όρασης, που ανακοινώθηκε στις 20 Οκτωβρίου, και παραγγελία 5 εκατ. ευρώ για τη Merio στις 29 Οκτωβρίου.

Η Edison επισημαίνει ότι η ισχυρή εισροή νέων συμβάσεων επιβεβαιώνει τις προσδοκίες της διοίκησης για επιτάχυνση των παραγγελιών κατά τους τελευταίους μήνες του 2026 και το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Επενδύσεις στην παραγωγική δυναμικότητα

Για την υλοποίηση των νέων παραγγελιών, η THEON σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις εναπομένουσες διαθέσιμες ποσότητες λυχνιών ενίσχυσης εικόνας που προβλέπονται στην υφιστάμενη μακροπρόθεσμη συμφωνία της με την EXOSENS.

Παράλληλα, η εταιρεία προγραμματίζει πρόσθετες επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Harder Digital.

Σύμφωνα με την Edison, οι κινήσεις αυτές αντανακλούν την ανάγκη ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης, καθώς η ζήτηση για συστήματα νυχτερινής όρασης παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Η THEON έχει επισημάνει ότι αναμένει περαιτέρω εγκρίσεις παραγγελιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Ωστόσο, ορισμένες εγκρίσεις έχουν μετατεθεί για τις αρχές του επόμενου έτους εξαιτίας της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης.

Η Edison αναγνωρίζει ότι ο χρόνος ανάθεσης και το ύψος των νέων συμβάσεων θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στενά από την αγορά, θεωρεί όμως ότι η αναβάθμιση του μεσοπρόθεσμου στόχου οργανικής ανάπτυξης αποτελεί σαφή ένδειξη της εμπιστοσύνης της διοίκησης στις προοπτικές της εταιρείας.

Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να προέλθει κυρίως από τα φορητά συστήματα που χρησιμοποιούνται από στρατιωτικό προσωπικό και από τις δραστηριότητες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης (ISR).

Έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ το 2027

Η Edison διατηρεί αμετάβλητες τις οικονομικές προβλέψεις της για τη THEON, αναμένοντας σημαντική αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Για το 2026, εκτιμά ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα 607 εκατ. ευρώ, από 443,4 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ τα κανονικοποιημένα κέρδη προ φόρων αναμένεται να αυξηθούν στα 155,8 εκατ. ευρώ, από 105,5 εκατ. ευρώ.

Για το 2027, οι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω άνοδο των εσόδων στα 757,5 εκατ. ευρώ και των κερδών προ φόρων στα 171 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, τα κανονικοποιημένα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται σε 1,52 ευρώ για το 2026 και 1,64 ευρώ για το 2027, έναντι 1,15 ευρώ το 2025.

Οι προβλέψεις για τα μερίσματα διαμορφώνονται στα 0,37 ευρώ ανά μετοχή για το 2026 και στα 0,42 ευρώ για το 2027, έναντι 0,31 ευρώ το 2025.

Με βάση τις εκτιμήσεις της Edison, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 17,7 φορές για το 2026 και 16,4 φορές για το 2027, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 1,4% και 1,6% αντίστοιχα.

Στα 42,1 ευρώ η αποτίμηση

Η Edison διατηρεί την αποτίμησή της για τη THEON στα 42,1 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς να προχωρά σε αναθεώρηση των οικονομικών της προβλέψεων μετά τις νέες παραγγελίες.

Η αποτίμηση βασίζεται σε συνδυασμό δύο μεθόδων με ισόποση στάθμιση, της προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF) και της αποτίμησης με βάση το άθροισμα των επιμέρους δραστηριοτήτων (SOTP).

Το επίπεδο αυτό συνεπάγεται περιθώριο ανόδου σχεδόν 60% για τη μετοχή.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η THEON βρίσκεται σε ισχυρή θέση για να επωφεληθεί από την ανάπτυξη της τελικής αγοράς αμυντικών συστημάτων, διατηρώντας παράλληλα περιθώρια κερδοφορίας που συγκαταλέγονται στα υψηλότερα του κλάδου.

Η πρόσφατη αναβάθμιση του μεσοπρόθεσμου στόχου οργανικής ανάπτυξης ενισχύει, κατά την Edison, αυτή την εκτίμηση.