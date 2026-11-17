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Στην ανάπτυξη σύγχρονων προϊόντων φιλοξενίας προχωρά η Zeus, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην ελληνική και ευρωπαϊκή ξενοδοχειακή αγορά. Ο ξενοδοχειακός όμιλος έχει πραγματοποιήσει ήδη τέσσερα νέα ανοίγματα το 2026, ενώ σχεδιάζει την προσθήκη δύο ακόμη ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα το 2027. «Η ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός. Μας ενδιαφέρουν επενδύσεις στις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματική υπεραξία, μέσα από την ποιότητα των υποδομών, τη διαφοροποίηση του προϊόντος και την αποτελεσματική λειτουργία», επισημαίνει στον ΟΤ ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Zeus, Χάρης Σιγανός.

Οι νέες αναπτύξεις θα προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο 19 ξενοδοχειακών μονάδων που διατηρεί η Zeus, με περισσότερα από 4.000 δωμάτια, βίλες, bungalows και serviced apartments. «Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ξενοδοχεία και χώρους φιλοξενίας με ξεχωριστή ταυτότητα, που προσφέρουν ολοκληρωμένες εμπειρίες φιλοξενίας και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των επισκεπτών», σημειώνει ο κ. Σιγανός. Στη φιλοσοφία αυτή, η ανάπτυξη συνδέεται με την επένδυση στους ανθρώπους των ξενοδοχείων, την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους εξέλιξη, ως βασικές προϋποθέσεις ποιοτικής φιλοξενίας.

Το μοντέλο του ZEUS Piraeus Grand

Τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου του ομίλου σε νέα προϊόντα φιλοξενίας αποτυπώνει το ZEUS Piraeus Grand, στην οδό Παπαστράτου 69 στον Πειραιά. Η μονάδα, που ξεκίνησε πρόσφατα τη λειτουργία της, διαθέτει 125 πολυτελή, πλήρως εξοπλισμένα serviced apartments, συνδυάζοντας την αυτονομία μιας κατοικίας με τις υπηρεσίες ενός ξενοδοχείου υψηλών προδιαγραφών.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκροτήματος αποτελεί το rooftop με τη μεγάλη πισίνα, το roof garden και το εστιατόριο–lounge bar, με πανοραμική θέα προς το λιμάνι του Πειραιά, την Αθήνα και την Ακρόπολη. Το συγκρότημα, όπως επισημαίνει ο κ. Σιγανός, απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες και εργαζομένους πολυεθνικών εταιρειών, με ιδιαίτερη έμφαση και στη ναυτιλιακή κοινότητα του Πειραιά.

Οι πρώτες κρατήσεις δείχνουν την ανάγκη της αγοράς για διαμονή μεγαλύτερης διάρκειας σε οργανωμένους χώρους που προσφέρουν ανέσεις και φιλοξενία υψηλού επιπέδου. Παράλληλα, προσφέρει υπηρεσίες υποδοχής, φύλαξης, εστίασης, room service και χώρους co-working. Σύμφωνα με τον κ. Σιγανό, η Zeus εξετάζει αντίστοιχες αναπτύξεις και σε άλλες περιοχές της Αττικής, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις και παρουσιάζουν προοπτικές.

Επιλεκτικές επενδύσεις και νέες προοπτικές

Η επενδυτική στρατηγική του ομίλου επικεντρώνεται σε ακίνητα με δυνατότητες δημιουργίας υπεραξίας, ενώ εξετάζονται ευκαιρίες ακόμη και εκτός της ανοικτής αγοράς. Η Zeus δεν σχεδιάζει συμμετοχή στο Ελληνικό, παρά τη θετική εκτίμηση του κ. Σιγανού για το έργο, καθώς δεν ανταποκρίνεται στο επενδυτικό προφίλ του ομίλου.

«Ο ελληνικός τουρισμός δεν είναι φούσκα»

Αναφερόμενος στον ελληνικό τουρισμό, ο κ. Σιγανός επισημαίνει ότι η χώρα έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της παρά τις διεθνείς κρίσεις. «Οι επιδόσεις των τελευταίων ετών δείχνουν ότι η επιτυχία του ελληνικού τουρισμού δεν είναι συγκυριακή. Δεν είμαστε μια τουριστική φούσκα», τονίζει.

Ωστόσο, υπογραμμίζει την ανάγκη εθνικής στρατηγικής, βελτίωσης των δημόσιων υποδομών, επιτάχυνσης των αδειοδοτήσεων και περιορισμού των φορολογικών επιβαρύνσεων. «Το επόμενο στοίχημα δεν είναι μόνο η αύξηση των αφίξεων, αλλά η διασφάλιση ότι η ανάπτυξη μεταφράζεται σε διατηρήσιμη κερδοφορία και νέες επενδύσεις».

Η Αθήνα έχει ακόμη περιθώρια ανάπτυξης

Σχετικά με τον υπερτουρισμό, ο κ. Σιγανός εκτιμά ότι η Αθήνα διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, εφόσον ενισχυθούν οι υποδομές και η διαχείριση των τουριστικών ροών. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη αποτελεσματικότερων ελέγχων στη βραχυχρόνια μίσθωση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις και οι συνθήκες άνισου ανταγωνισμού. Η Zeus ενίσχυσε το 2026 το χαρτοφυλάκιό της με τέσσερα ανοίγματα: το Zeus Eleva Kassandra Lagoon στη Χαλκιδική, το Zeus Eretria Resort στην Ερέτρια, το Zeus Eleva Miraya στην Κρήτη και το ZEUS Piraeus Grand στον Πειραιά.