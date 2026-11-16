Coca-Cola HBC: Εγκρίθηκε η δευτερογενής εισαγωγή στο JSE – Ολοκληρώνεται η εξαγορά της CCBA

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Ενέκρινε το Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE) την ταχεία δευτερογενή εισαγωγή των υφιστάμενων εκδοθεισών κοινών μετοχών της Coca-Cola HBC, μέσω απευθείας εισαγωγής στην Κύρια Αγορά του JSE.

Η Δευτερογενής Εισαγωγή και η έναρξη διαπραγμάτευσης στο JSE θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2026. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) («Ολοκλήρωση της εξαγοράς») αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026.

Η εξαγορά συνενώνει δύο κορυφαίους εμφιαλωτές της Coca-Cola και, μετά την Ολοκλήρωσή της, η Coca-Cola HBC θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος εμφιαλωτής της Coca-Cola παγκοσμίως σε όγκο πωλήσεων, εξυπηρετώντας περίπου 1,2 δισεκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως.

Αξιοποιώντας τις ρίζες της Coca-Cola HBC στη Νιγηρία πριν από 75 χρόνια και την επέκτασή της στην Αίγυπτο το 2022, η συνένωση αυτή διευρύνει ουσιαστικά την παρουσία της Coca-Cola HBC στην Αφρική και δημιουργεί μια ισχυρότερη πλατφόρμα για βιώσιμη και κερδοφόρα ανάπτυξη.

Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δευτερογενή Εισαγωγή

Η Εταιρεία δημοσίευσε ανακοίνωση προ εισαγωγής (PLA) στην Υπηρεσία Χρηματιστηριακών Ειδήσεων (SENS) του JSE αναφορικά με τη Δευτερογενή Εισαγωγή. Η ανακοίνωση PLA είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας στη διεύθυνση https://www.coca-colahellenic.com/en/investor-relations/shareholder-centre/secondary-listing-on-the-johannesburg-stock-exchange.

Η Coca-Cola HBC θα παραμείνει εισηγμένη στον Επίσημο Κατάλογο της Αρχής Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (FCA) και υπό διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου (LSE), καθώς και στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Euronext Athens.

Η Δευτερογενής Εισαγωγή υπογραμμίζει τη δέσμευση της Coca-Cola HBC στη Νότια Αφρική και την αφρικανική ήπειρο, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό μοχλό περαιτέρω ανάπτυξής της. Παράλληλα, παρέχει σε διεθνείς και εγχώριους επενδυτές, ένα επιπλέον χρηματιστήριο για να επενδύσουν σε μετοχές της Coca-Cola HBC και να συμμετάσχουν στη μελλοντική ανάπτυξη της Coca-Cola HBC μετά την εξαγορά της CCBA.

Ρυθμίσεις σχετικά με την oλοκλήρωση

Κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, η Coca-Cola HBC έχει λάβει εγκρίσεις ελέγχου συγκεντρώσεων σε πέντε από τις έξι δικαιοδοσίες. Η Coca-Cola HBC συμφώνησε με την The Coca-Cola Company (TCCC) και την Gutsche Family Investments Pty Ltd (GFI) να προχωρήσουν στην Ολοκλήρωση της εξαγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή δεν θα εφαρμοστεί στην Τανζανία έως ότου ληφθεί η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Τανζανία.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι η Δευτερογενής Εισαγωγή θα έχει καταστεί ενεργή και άνευ όρων πριν από την Ολοκλήρωση (κάτι που αναμένεται να συμβεί στις 23 Νοεμβρίου 2026), καθώς και ότι θα έχουν ληφθεί οι εγκρίσεις από το LSE και το JSE για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε αυτά των νέων κοινών μετοχών που θα εκδοθούν υπέρ της GFI στο πλαίσιο της εξαγοράς, εγκρίσεις οι οποίες αναμένεται να εξασφαλιστούν λίγο πριν από την Ολοκλήρωση.

Έκδοση νέων κοινών μετοχών υπέρ της GFI

Στο πλαίσιο της εξαγοράς, η Coca-Cola HBC συμφώνησε να εκδώσει 21.027.676 νέες κοινές μετοχές υπέρ της GFI κατά την Ολοκλήρωση, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 5,45% του διευρυμένου εκδοθέντος και σε κυκλοφορία μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αμέσως μετά την Ολοκλήρωση. Η Coca-Cola HBC έλαβε την έγκριση των μετόχων της κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να τροποποιήσει το καταστατικό της ώστε να εισαγάγει διάταξη περί εύρους κεφαλαίου (capital band), καθιστώντας δυνατή την έκδοση των νέων κοινών μετοχών υπέρ της GFI. Θα υποβληθούν αιτήσεις για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών σε καθένα από τα χρηματιστήρια LSE, JSE και Euronext Athens, με την έναρξη διαπραγμάτευσης να αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Εξ όσων γνωρίζει η Coca-Cola HBC, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς (υπό την παραδοχή ότι οι βασικοί μέτοχοι δεν θα έχουν διαθέσει μετοχές μεταξύ της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης και της Ολοκλήρωσης), τα ακόλουθα πρόσωπα θα είναι, άμεσα ή έμμεσα, πραγματικοί δικαιούχοι (beneficially interested) επί ποσοστού 5% ή περισσότερο των εκδοθεισών κοινών μετοχών της εταιρείας:

Χρονοδιάγραμμα

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα παραθέτει τις ημερομηνίες και τις ώρες των βασικών γεγονότων σε σχέση με τη Δευτερογενή Εισαγωγή στο JSE και την Ολοκλήρωση της εξαγοράς της CCBA: