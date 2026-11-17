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Την πρώτη πιστοποίηση «Zero Waste to Landfill» στον ενεργειακό κλάδο, έπειτα από ανεξάρτητη επαλήθευση της EUROCERT σύμφωνα με το πρότυπο ZWTL-EU1, έλαβε η HELLENiQ ENERGY. Η πιστοποίηση αναγνωρίζει τις επιδόσεις του Ομίλου στην υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων και στην ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στη λειτουργία του.

HELLENiQ ENERGY: Υπέρβαση ετήσιου στόχου

Για το 2025, ο πιστοποιημένος δείκτης εκτροπής αποβλήτων από την ταφή ξεπέρασε το 90%, κατατάσσοντας τον Όμιλο στην κατηγορία “GREEN” του προτύπου. Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY υπερέβη τον ετήσιο στόχο για αξιοποίηση τουλάχιστον του 85% των παραγόμενων αποβλήτων, περιορίζοντας τις ποσότητες που οδηγούνται σε τελική διάθεση.

Στο πλαίσιο της επαλήθευσης εξετάστηκαν οι ποσότητες αποβλήτων που παράγονται, τα στοιχεία και τα παραστατικά που τεκμηριώνουν τη διαχείρισή τους, καθώς και οι τελικές μέθοδοι επεξεργασίας και διάθεσης. Η διαδικασία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις σε επιλεγμένες εγκαταστάσεις, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία των δεδομένων και την εφαρμογή των σχετικών πρακτικών.

Υπεύθυνη διαχείριση πόρων

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η υπεύθυνη διαχείριση των πόρων αποτελεί βασική προτεραιότητα της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY. Για τον σκοπό αυτό, υλοποιεί στοχευμένες δράσεις με έμφαση στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και, στη συνέχεια, στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση. Στόχος είναι η συστηματική μείωση των ποσοτήτων που καταλήγουν σε τελική διάθεση και η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης.

«Η πιστοποίηση από τη EUROCERT αποτυπώνει την πρόοδο του Ομίλου με μετρήσιμα αποτελέσματα. Η HELLENiQ ENERGY συνεχίζει να ενισχύει τις διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης αποβλήτων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, ενσωματώνοντας πρακτικές κυκλικής οικονομίας στην καθημερινή λειτουργία και επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία.