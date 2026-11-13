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HELLENiQ ENERGY: Ψήνει… εξαγορές σε πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια

Τον Ιανουάριο του 2027 η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει 10ετές επιχειρηματικό σχέδιο - Τι είπε ο CEO Ανδρέας Σιάμισιης στους αναλυτές για εξαγορές

Business 13.11.2026, 07:00
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HELLENiQ ENERGY: Ψήνει… εξαγορές σε πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια
Ρεπορτάζ Χρήστος Κολώνας

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Με ισχυρά ατού σε μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας, τόσο γεωπολιτικά όσο και ενεργειακά, τις τρεις μονάδες διύλισης, την αύξηση των εξαγωγών καυσίμων, την κερδοφορία EBITDA στα 1,9 δισ. ευρώ (συγκρίσιμα 1,1 δισ. ευρώ) και μειωμένο δανεισμό κατά 39%, ο Όμιλος HELLENiQ ENERGY περνά σε μία νέα φάση ανάπτυξης.

Έχοντας ολοκληρώσει το «Vision 2025», ο Ανδρέας Σιάμισιης CEO της HELLENiQ ENERGY στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο ανήγγειλε τη διενέργεια Capital Markets Day, τον Ιανουάριο του 2027 στο Λονδίνο. Ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος επιδιώκει να πατήσει γκάζι… σε οργανική και μη οργανική ανάπτυξη με ένα νέο δεκατές στρατηγική σχέδιο. Ο ίδιος σημείωσε πώς ο νέος κύκλος ανάπτυξης θα αφορά τους τομείς των πετρελαιοειδών και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διοίκηση, όπως είπε και ο Ανδρέας Σιάμισιης έχει στο ραντάρ της πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Βαλκανικής, ενώ την ίδια στιγμή θα συνεχίσει την επέκταση του πράσινου χαρτοφυλακίου της με στόχο τα 1,5 GW, έχοντας σήμερα σε λειτουργία ΑΠΕ ισχύος 800 MW.

Τα διυλιστήρια της Ρωσίας

Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης της διοίκησης της HELLENiQ ENERGY με τους αναλυτές επικεντρώθηκε στις πληροφορίες που θέλουν τον ελληνικό Όμιλο να εξετάζει την εξαγορά διυλιστηρίου στην περιοχή των Βαλκανίων και συγκεκριμένα στη Ρουμανία.

Ο Ανδρέας Σιάμισιης δεν επιβεβαίωσε την εξαγορά ενός μεγάλου διυλιστηρίου στην περιοχή είτε ως Όμιλος είτε ως εταίρος, ωστόσο έκανε γνωστό ότι παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα που αφορούν σε ενεργειακά assets τα οποία βρίσκονται στην ιδιοκτησία ρωσικών εταιρειών.

Σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν τρία ή τέσσερα τέτοια assets και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στις πετρελαϊκές εγλαταστάσεις της Lukoil στη Βουλγαρία, στις αντίστοιχες της NIS στη Σερβία καθώς και σε διυλιστήρια της Ρουμανίας. Μίλησε επίσης και για μικρότερα δίκτυα εμπορίας πετρελαιοειδών.

«Δραστηριοποιούμαστε στις συγκεκριμένες αγορές και θέλουμε να ξέρουμε τι συμβαίνει και παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον τομέα των πετρελαιοειδών», είπε ο Σιάμισιης τονίζοντας επίσης ότι «το θέμα γύρω από τις κυρώσεις και συνολικά όσα συμβαίνουν με τις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κρατούν θολό το τοπίο».

Νέα επέκταση στην Κύπρο

Πάντως η διοίκηση αποκάλυψε στους αναλυτές ότι μετά την εξαγορά του μικρού δικτύου πρατηρίων στην Κύπρο, η εταιρεία έχει εντοπίσει δύο ακόμη μικρά δίκτυα με επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

Κατά τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY τρέχουν ήδη διεργασίες διευκρινίζοντας πώς δεν πρόκειται για μεγάλες συναλλαγές.

Ο δανεισμός και οι χρηματοδοτήσεις

Η HELLENiQ ENERGY προετοιμάζει το νέο στρατηγικό σχέδιο αναθεωρώντας τη χρηματοοικονομική στρατιγική με περαιτέρω μείωση του δανεισμού ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρηματοδότηση μελλοντικών επενδύσεων.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην τηλεδιάσκεψη το πολύ σε ένα χρόνο θα ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των κεφαλαίων ανάμεσα στις επενδύσεις και της ανταμοιβής των μετόχων.

Η διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις και με τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται για τη βελτίωση των όρων δανεισμού.

Πάντως, οι ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές του εννεαμήνου, ύψους 1 δισ. ευρώ, επέτρεψαν τη μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 600 εκατ.. σε σχέση με το τέλος του 2025, στα 1,5 δισ. ευρώ, παράλληλα με τη διανομή του τελικού μερίσματος χρήσης 2025 προς τους μετόχους. Στον καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται περίπου 400 εκατ.. χρηματοδότησης έργων ΑΠΕ μέσω project finance. Ο συντελεστής δανειακής μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 26%, ενώ ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθε σε 0,7x.

Υψηλότερο μέρισμα

Οι ισχυρές επιδόσεις του εννεαμήνου επέτρεψαν στο διοικητικό συμβούλιο να διπλασιάσει το προσωρινό μέρισμα από 0,20 σε 0,40 ευρώ ανά μετοχή, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αυξημένο συνολικό μέρισμα για τη χρήση, που θα ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο του 2027.

Θετική χρονιά το 2027

Σύμφωνα με τον CEO το 2027 μπορεί να αποτελέσει ακόμη μία θετική χρονιά για τη διύλιση. Αν και χαρακτήρισε πρόωρη οποιαδήποτε ασφαλή πρόβλεψη, σημείωσε ότι η συνεχιζόμενη μεταβλητότητα, τα προβλήματα στην παραγωγική δυναμικότητα και οι πρόσφατες επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια δημιουργούν συνθήκες που μπορούν να υποστηρίξουν τα περιθώρια διύλισης.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων πετρελαϊκών προϊόντων, επισημαίνοντας ότι η πλήρης αποκατάσταση της παραγωγικής δυναμικότητας και η αναπλήρωση των αποθεμάτων θα απαιτήσουν χρόνο.

Το κοινωνικό αποτύπωμα

Σημαντική για την στήριξη της αγοράς και των καταναλωτών είναι η πρωτοβουλία που ανέλαβε στα μέσα Ιουλίου η HELLENiQ ENERGY, για χορήγηση έκτακτης έκπτωσης στα καύσιμα κίνησης.

Για το τρίτο τρίμηνο του 2026, διέθεσε περίπου 50 εκατ. ευρώ για τη συγκεκριμένη δράση, καλύπτοντας περίπου 860 εκατ. λίτρα.

Από τις 15 Οκτωβρίου, η πρωτοβουλία διευρύνθηκε με έκπτωση 0,20 ευρώ/λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ παραμένει σε ισχύ η επιδότηση και για το πετρέλαιο κίνησης. Για το τέταρτο τρίμηνο μέχρι τώρα το συνολικό ποσό έκπτωσης είναι 35 εκατ., που αφορά κυρίως τη θέρμανση.

Οι εταιρίες της HELLENiQ ENERGY σε Ελλάδα και εξωτερικό εφαρμόζουν ανταγωνιστικές εμπορικές πολιτικές και προχωρούν σε τιμολογιακές παρεμβάσεις, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση για τους καταναλωτές από την ενεργειακή κρίση.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY υλοποιεί εκτεταμένες δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ, όπως τη στήριξη πυρόπληκτων περιοχών, δωρεές σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού σε δημόσια νοσοκομεία, αλλά και ειδικές εκπτώσεις για τη στήριξη των καταναλωτών στην Ελλάδα.

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