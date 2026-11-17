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Την ανάγκη να προχωρήσει η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας με σοβαρότητα και με ασφάλεια για τα κτίρια της Κυψέλης υπογράμμισε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3. Ξεκαθάρισε ότι η αποκατάσταση των ζημιών στα διαμερίσματα βαρύνει την ανάδοχο κοινοπραξία. «Μέσα στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι να αποκαθιστά τις ζημιές με δικές του δαπάνες και με δικά του μέσα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε», είπε. Πρόσθεσε ότι ο μετροπόντικας πρέπει να επανεκκινήσει και ότι αυτό είναι επείγον, «αλλά θα ξεκινήσει μόνο αν είναι ασφαλή τα κτίρια που βρίσκονται από πάνω».

Για το ενδεχόμενο προσωρινής μετακίνησης ενοίκων, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ήταν σαφής. Το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό για το διάστημα των εργασιών αποκατάστασης μέσα στα διαμερίσματα, όπως και για κάθε περίπτωση όπου θα το επιβάλουν λόγοι ασφαλείας.

Ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε τον χαρακτηρισμό της πολυκατοικίας ως «κόκκινης». Η ένδειξη αυτή, όπως εξήγησε, ανήκει στις εσωτερικές διαδικασίες της Ελληνικό Μετρό και του έργου και δείχνει πώς θα μελετηθεί ένα κτίριο με βάση τα στοιχεία τρωτότητάς του. «Δεν έχει καμία σχέση με το κόκκινο που ξέρουμε από τους σεισμούς», τόνισε. Σε αυτή τη φάση δεν έχει προκύψει ανάγκη μετεγκατάστασης σε κανένα από τα κτίρια όπου απαιτούνται επεμβάσεις.

Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία ενισχύεται το έδαφος κάτω από τα πέδιλα των υποστυλωμάτων της στοάς, ύστερα από σύσταση των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Προηγήθηκαν διερευνητικές τομές, ώστε να εντοπιστούν τα δίκτυα που διέρχονται από το σημείο και να μην προκληθούν προβλήματα στην περιοχή.

Δύο διακριτές ζώνες

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι υπάρχουν δύο διακριτές ζώνες. Στην πρώτη, η σήραγγα έχει ήδη κατασκευαστεί και οι αποκαταστάσεις μπορούν να προχωρήσουν απευθείας. Στη δεύτερη βρίσκεται σήμερα η ασπίδα του μετροπόντικα, κάτω από έξι κτίρια, για τα οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα υποστήριξης πριν από την επανεκκίνηση. Η σχετική μελέτη εκπονείται τώρα. «Κάθε κτίριο είναι μια διαφορετική περίπτωση. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει ο Βρετανός καθηγητής Λόρδος Robert Mair, ένας από τους σπουδαιότερους μηχανικούς παγκοσμίως στο αντικείμενο, οι προτάσεις του οποίου αναμένονται σε περίπου είκοσι ημέρες. Ο κ. Ταχιάος υπενθύμισε ότι αντίστοιχα ζητήματα έχουν εμφανιστεί και σε άλλες διανοίξεις σηράγγων και αντιμετωπίζονται.

Για το ενδεχόμενο προσωρινής μετακίνησης ενοίκων, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ήταν σαφής. Το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό για το διάστημα των εργασιών αποκατάστασης μέσα στα διαμερίσματα, όπως και για κάθε περίπτωση όπου θα το επιβάλουν λόγοι ασφαλείας.

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε στον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από τις εργασίες, παρότι υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της διαχείρισης της πολυκατοικίας. Όπως είπε, οι αντιδράσεις προήλθαν από συλλογικότητα της περιοχής, η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα σαν να είναι συμμέτοχος στην κατασκευή του έργου. «Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το ότι έχουμε συμφωνήσει να ενημερώνουμε και εντελώς διαφορετικό το ποιος παίρνει τις αποφάσεις», δήλωσε.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών άφησε αιχμές και για όσους, όπως είπε, βρήκαν στην Κυψέλη ευκαιρία «να παίξουν μπάλα». Έκανε λόγο για δημοτικό σύμβουλο της Αθήνας, άσχετο με το έργο και με την περιοχή, που κυκλοφορεί με ντουντούκα μπροστά στο εργοτάξιο για να ξεσηκώνει τον κόσμο. «Και η Ελληνικό Μετρό και η κυβέρνηση αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Το Μετρό πρέπει να προχωρήσει, με σοβαρότητα και με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης», είπε.

Έχοντας ζήσει, όπως θύμισε, την υπόθεση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Ταχιάος κάλεσε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη στην Αθήνα. Ανέφερε ως παράδειγμα τον θόρυβο που ξέσπασε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν η πλημμύρα στο Υπουργείο Εξωτερικών αποδόθηκε στο Μετρό, ενώ σήμερα φαίνεται ότι τα ζητήματα σχετίζονται μάλλον με το Πεισιστράτειο Υδραγωγείο. «Μην αρχίσουμε αύριο, για κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται κάπου, να λέμε το Μετρό και το Μετρό και το Μετρό. Θα κάνουμε ανέκδοτο ένα έργο που η Αθήνα το χρειάζεται πάρα πολύ», είπε.

Η Γραμμή 4 «θα αλλάξει την Αθήνα»

Υπενθύμισε ότι η Γραμμή 4 θα εξυπηρετήσει γειτονιές της Αθήνας με μεγάλες ανάγκες μετακίνησης και ότι θα λειτουργεί χωρίς οδηγό, με την ίδια φιλοσοφία με το Μετρό Θεσσαλονίκης. «Θα αλλάξει την Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν να το μετατρέπουμε σε ανέκδοτο ή σε περιπέτεια», πρόσθεσε.

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ανάδοχο κοινοπραξία και στην Ελληνικό Μετρό, που είναι δημόσια εταιρεία. «Οι άνθρωποί της είναι μηχανικοί με πάρα πολλή εμπειρία, έχουν κάνει σήραγγες σε όλη την Αθήνα και γνωρίζουν πολύ καλά το έδαφός της. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν έχουν κανένα λόγο ούτε να αφήσουν να διακινδυνεύσει η ασφάλεια οποιουδήποτε κατοίκου ούτε να κάνουν τα στραβά μάτια σε οποιαδήποτε αβλεψία», είπε. Σημείωσε ότι οι μετακινήσεις των κτιρίων και οι καθιζήσεις του εδάφους παρακολουθούνται διαρκώς, τόσο στο μέτωπο του μετροπόντικα όσο και στα τμήματα που έχει ήδη διανύσει, και ότι η παρακολούθηση θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια.

Για το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι θα εξεταστεί μετά την επανεκκίνηση του μετροπόντικα. «Του παρόντος είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ανθρώπων, να νιώσουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Οι πολιτικοί μηχανικοί που έκαναν τις αυτοψίες λένε ότι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα για κανένα κτίριο», κατέληξε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.