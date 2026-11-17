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Δύο ημερομηνίες πρέπει να κρατήσουν οι εργαζόμενοι για τη μισθοδοσία του 2027. Την 1η Ιανουαρίου, όταν οι τρίτεκνοι μισθωτοί που πληρώνουν φόρο εισοδήματος θα δουν μικρότερη παρακράτηση, και την 1η Απριλίου, όταν αναμένονται η αύξηση του κατώτατου μισθού και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στον ιδιωτικό τομέα κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Στο σενάριο αύξησης του κατώτατου από τα 920 στα 960 ευρώ μικτά, ένας 23χρονος χωρίς τριετίες μπορεί να δει περίπου 39 ευρώ επιπλέον στην τσέπη του τον μήνα, συνυπολογίζοντας και τη μείωση των εισφορών. Το ακριβές ύψος του νέου κατώτατου θα καθοριστεί εννοείται με την προβλεπόμενη διαδικασία.

1η Ιανουαρίου: Πρώτοι κερδισμένοι οι τρίτεκνοι

Η πρώτη αλλαγή της χρονιάς αφορά τους μισθωτούς με τρία εξαρτώμενα παιδιά. Από το φορολογικό έτος 2027 μηδενίζεται ο συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος. Σε συνδυασμό με την έκπτωση φόρου των μισθωτών, το όριο μέχρι το οποίο ο φόρος είναι μηδενικός ανεβαίνει από τα 14.364 στα περίπου 25.364 ευρώ. Για όσους πληρώνουν σήμερα φόρο, η διαφορά θα περάσει στη μισθοδοσία του Ιανουαρίου μέσω της χαμηλότερης παρακράτησης.

Για έναν τρίτεκνο μισθωτό με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο φόρος μηδενίζεται και το όφελος φτάνει τα 620 ευρώ τον χρόνο. Στα 30.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος, η ετήσια ελάφρυνση φτάνει τα 1.800 ευρώ. Οι τρίτεκνοι του ιδιωτικού τομέα που κερδίζουν από τη νέα κλίμακα θα έχουν δεύτερο όφελος τον Απρίλιο, όταν θα μειωθούν και οι ασφαλιστικές κρατήσεις τους.

1η Απριλίου: Διπλό όφελος για όσους αμείβονται με τον κατώτατο

Ο κατώτατος μισθός πλήρους απασχόλησης βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ μικτά. Εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο αύξησης κατά 40 ευρώ, θα διαμορφωθεί στα 960 ευρώ μικτά, σημειώνοντας άνοδο 4,35%. Την ίδια ημερομηνία, η εισφορά του εργαζομένου του ιδιωτικού τομέα προβλέπεται να υποχωρήσει από το 13,37% στο 12,87%. Με αυτές τις δύο αλλαγές, ο καθαρός μισθός ενός 23χρονου χωρίς τριετίες θα ανέβει από περίπου 797 σήμερα στα 836 ευρώ τον μήνα.

Κερδισμένοι θα είναι και όσοι αμείβονται με τον κατώτατο και έχουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, καθώς οι τριετίες υπολογίζονται πάνω στον νέο μισθό. Με τρεις τριετίες, οι μικτές αποδοχές θα ανέβουν από τα 1.196 στα 1.248 ευρώ τον μήνα, εφόσον ο κατώτατος φτάσει τα 960 ευρώ. Στο ίδιο σενάριο, η αύξηση αυτη μεταφέρεται και στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου άρα επιπλέον 40 ευρώ μικτά τον μήνα.

Τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι από τις εισφορές

Η μείωση των εισφορών αφορά και τους όμως μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα με υψηλότερες αποδοχές. Σε μηνιαίο μισθό 1.500 ευρώ μικτά, η ασφαλιστική κράτηση μειώνεται κατά 7,50 ευρώ. Στα 2.000 ευρώ η μείωση είναι 10 ευρώ και στα 3.000 ευρώ φτάνει τα 15 ευρώ.