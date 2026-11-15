 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του προϋπολογισμού του 2027

Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 5,7% δοκιμάζει τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου - Στέγαση, ενέργεια, μεταφορές απειλούν να ανατρέψουν την ισορροπία

Economy 15.11.2026, 08:00
Σχολιάστε
Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του προϋπολογισμού του 2027
Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Κλώσσας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μόλις 1,3% πραγματική αύξηση των αμοιβών προβλέπει για το 2027 ο κυβερνητικός σχεδιασμός, ένα περιθώριο που κινδυνεύει να εξανεμιστεί εάν η ακρίβεια δεν υποχωρήσει με τον ρυθμό που αναμένει το οικονομικό επιτελείο. Η εκτίναξη του πληθωρισμού στο 5,7% τον Οκτώβριο, με πρωταγωνιστές την ενέργεια, τη στέγαση και τις μεταφορές, επαναφέρει την αγοραστική δύναμη στο επίκεντρο της οικονομικής πολιτικής και δημιουργεί νέα ερωτήματα για την αντοχή των προβλέψεων του προϋπολογισμού του 2027.

Η δύσκολη εξίσωση

Η εξίσωση που έχει αποτυπωθεί στο προσχέδιο του προϋπολογισμού είναι συγκεκριμένη. Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9% το 2027, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 2,6%, από 3,8% για το σύνολο του 2026. Εφόσον επαληθευτούν και οι δύο παραδοχές, οι εργαζόμενοι θα δουν μια περιορισμένη αλλά θετική μεταβολή της αγοραστικής τους δύναμης.

Αρκεί, ωστόσο, ο πληθωρισμός να κινηθεί λίγο υψηλότερα για να αλλάξει η εικόνα. Με μέση αύξηση τιμών 3,5% το 2027, το πραγματικό όφελος από μια ονομαστική αύξηση αμοιβών 3,9% περιορίζεται περίπου στο 0,4%. Εάν ο πληθωρισμός διαμορφωθεί στο 4%, η αγοραστική δύναμη θα καταγράψει οριακή υποχώρηση. Πρόκειται για υποθετικά σενάρια, τα οποία αποτυπώνουν πόσο μικρά είναι τα περιθώρια απόκλισης από τις κυβερνητικές προβλέψεις.

Η τελευταία ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ καθιστά αυτή την αβεβαιότητα ιδιαίτερα επίκαιρη. Ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο, από 5% τον Σεπτέμβριο και 3,8% τον Αύγουστο. Έναν χρόνο νωρίτερα βρισκόταν στο 2%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός του τελευταίου δωδεκαμήνου έχει φτάσει στο 3,9%.

Η σύγκριση ενός μηνιαίου ετήσιου ρυθμού με την πρόβλεψη για ολόκληρο το 2027 δεν σημαίνει ότι ο προϋπολογισμός έχει ήδη πέσει έξω. Αναδεικνύει όμως το μέγεθος της αποκλιμάκωσης που απαιτείται, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές ανατιμήσεις έχουν επιστρέψει με ιδιαίτερη ένταση.

Η ακρίβεια χτυπά τις ανελαστικές δαπάνες

Το πρόβλημα για τα νοικοκυριά δεν περιορίζεται στον γενικό δείκτη. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκεντρώνονται σε δαπάνες που δύσκολα μπορούν να περιοριστούν.

Η στέγαση εμφανίζει ετήσια ανατίμηση 15,1%, ενώ οι μεταφορές ακολουθούν με 13,8%. Στο κόστος κατοικίας συσσωρεύονται οι αυξήσεις των ενοικίων, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και της θέρμανσης. Στις μεταφορές, η επιβάρυνση προέρχεται κυρίως από τα καύσιμα και τις υπηρεσίες μετακίνησης.

Οι επιμέρους αυξήσεις είναι αποκαλυπτικές. Το φυσικό αέριο καταγράφει ετήσια ανατίμηση 80%, το πετρέλαιο κίνησης 39,4% και το πετρέλαιο θέρμανσης 37,5%. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ακριβότερο κατά 17,9%, ενώ τα ενοίκια κατοικιών έχουν αυξηθεί κατά 6,8%.

Οι επιβαρύνσεις αυτές δεν περιορίζονται στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το ακριβότερο πετρέλαιο κίνησης αυξάνει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, ενώ οι υψηλότερες ενεργειακές δαπάνες πιέζουν επιχειρήσεις, παραγωγούς και επαγγελματίες. Όσο περισσότερο διαρκεί αυτή η κατάσταση, τόσο μεγαλώνει ο κίνδυνος οι ανατιμήσεις να μεταφερθούν σε ευρύτερες κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί και η εικόνα των τροφίμων. Σε ετήσια βάση, οι τιμές εμφανίζονται αυξημένες κατά 2,1%, αλλά μόνο μέσα στον Οκτώβριο καταγράφεται άνοδος 2,3%. Η έντονη μηνιαία μεταβολή, που συνδέεται μεταξύ άλλων με τις αυξήσεις σε λαχανικά, φρούτα και γαλακτοκομικά, δημιουργεί προβληματισμό για την εξέλιξη των τιμών τους επόμενους μήνες.

Η παγίδα των μέσων μισθών

Η πίεση γίνεται μεγαλύτερη εάν ληφθεί υπόψη ότι οι προβλέψεις του προϋπολογισμού για τις αμοιβές δεν αφορούν την αύξηση που θα λάβει κάθε εργαζόμενος. Το 3,9% αποτελεί μέσο μακροοικονομικό μέγεθος, γεγονός που σημαίνει ότι όλοι οι μισθωτοί δεν θα δουν αντίστοιχη αύξηση στον λογαριασμό μισθοδοσίας τους. Επιπλέον, οι ανατιμήσεις δεν επιβαρύνουν με τον ίδιο τρόπο όλα τα νοικοκυριά.

Για έναν εργαζόμενο που διαθέτει μεγάλο μέρος του εισοδήματός του στο ενοίκιο, στη θέρμανση και στη μετακίνηση, η πραγματική πίεση μπορεί να είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνει ο γενικός πληθωρισμός. Αντίθετα, ένα νοικοκυριό χωρίς στεγαστικό κόστος ή με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας μπορεί να αντιμετωπίζει διαφορετική εικόνα.

Αυτή η ανισομερής επιβάρυνση δημιουργεί πρόσθετη πρόκληση για την εισοδηματική πολιτική. Οι οριζόντιες αυξήσεις δεν εξασφαλίζουν κατ’ ανάγκην ανάλογη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ιδιαίτερα όταν η ακρίβεια συγκεντρώνεται σε βασικές ανάγκες.

Η κυβέρνηση έχει εντάξει στον σχεδιασμό της νέες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, με στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η πραγματική απόδοση αυτών των μέτρων, ωστόσο, θα εξαρτηθεί και από το πόσο θα έχει αυξηθεί στο μεταξύ το κόστος ζωής.

Ο πληθωρισμός αλλάζει και τον δημοσιονομικό λογαριασμό

Η νέα άνοδος των τιμών δεν επηρεάζει μόνο τους μισθούς, καθώς ταυτόχρονα δημιουργεί μια σύνθετη κατάσταση και για τα δημόσια οικονομικά. Από τη μία πλευρά, οι υψηλότερες ονομαστικές τιμές μπορούν να αυξήσουν τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ, εφόσον η κατανάλωση δεν υποχωρήσει αντίστοιχα. Από την άλλη, η ακρίβεια αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Δημοσίου, επιβαρύνει τις δημόσιες προμήθειες και ενδέχεται να δημιουργήσει ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτονόητα θετικό ή αρνητικό για τον προϋπολογισμό. Εξαρτάται από τη διάρκεια των ανατιμήσεων, την πορεία της κατανάλωσης και το ύψος των δαπανών που θα χρειαστεί να αναπροσαρμοστούν. Το οικονομικό επιτελείο έχει προβλέψει πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% του ΑΕΠ το 2027, από 3,6% το 2026. Οι νέες εισοδηματικές και φορολογικές παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί μέσα στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία δεν είναι απεριόριστα. Μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση θα μπορούσε να εντείνει τις πιέσεις για πρόσθετη στήριξη, χωρίς να συνεπάγεται αυτομάτως ότι υπάρχουν αντίστοιχοι πόροι για τη χρηματοδότησή της.

Η σημασία των τελευταίων στοιχείων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη επειδή οι προβλέψεις του προσχεδίου είχαν διαμορφωθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα έως το τέλος Αυγούστου. Έκτοτε, ο ετήσιος πληθωρισμός έχει αυξηθεί κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Η επικαιροποίηση των μακροοικονομικών παραδοχών στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού αποκτά επομένως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όχι μόνο για το εάν θα διατηρηθεί η πρόβλεψη πληθωρισμού 2,6%, αλλά και για το εάν οι εκτιμήσεις σχετικά με την ιδιωτική κατανάλωση, τις αμοιβές και τα φορολογικά έσοδα εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei
Economy

Διαφορές τιμών πάνω από 10% σε ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου
Economy

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου
Επιδοτήσεις: Δημοσιονομική ευελιξία σε εκκρεμότητα
Economy

Το δημοσιονομικό «μπλόκο» και η ευελιξία που ζητά η Αθήνα
Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3
Ακίνητα

Διπλή παρέμβαση για φθηνά ακίνητα
Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του προϋπολογισμού του 2027
Economy

Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του 2027
Δημόσιο χρέος: Τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας
Economy

Τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας για το δημόσιο χρέος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης με ramen με τυρί και Jell-O υψηλής πρωτεΐνης
World

Kraft Heinz: Το στοίχημα της αναγέννησης

Μετά από χρόνια πτώσης των πωλήσεων, η Kraft Heinz επενδύει 700 εκατ. δολάρια, προσλαμβάνει προσωπικό και λανσάρει νέες εκδοχές ιστορικών προϊόντων με στόχο την επιστροφή στην ανάπτυξη έως το 2028.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ταξίδια: Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε το 2026
World

Οι πέντε ανερχόμενες πόλεις που αξίζει να ανακαλύψετε

Νέα παγκόσμια έκθεση αναδεικνύει τις ανερχόμενες πόλεις ενδιαφέροντος. Από ακμάζουσες πολιτιστικές σκηνές μέχρι γειτονιές που αλλάζουν, οι ντόπιοι αποκαλύπτουν τι είναι αυτό που καθιστά τα μέρη αυτά άξια εξερεύνησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
World

Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ο θησαυρός των Ίνκας: Η κατάληψη του Κούσκο από τον Πιζάρο, η λεηλασία και τα πλούτη του ισπανικού Στέμματος
World

Ίνκας: Η μεγαλύτερη αρπαγή χρυσού που άλλαξε την ιστορία

Στις 15 Νοεμβρίου 1533, ο Φρανθίσκο Πιζάρο εισήλθε στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ισπανική κυριαρχία στις Άνδεις με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την Ισπανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βιομηχανία: Πώς η Ελλάδα θα «κατακτήσει» τις διεθνείς αγορές – Τα «αγκάθια» και η ανάγκη για υποδομές
Business

Πώς θα «πετάξει» η ελληνική βιομηχανία στο εξωτερικό

Οι προκλήσεις της εξωστρέφειας για την ελληνική βιομηχανία - Πώς διαμορφώνεται η περιφερειακή βιομηχανική ανάπτυξη στη χώρα;

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Microsoft: Πόσο κόστισε το μπλακ άουτ στις υπηρεσίες της
Τεχνολογία

Το -ανυπολόγιστο- κόστος από το μπλακ άουτ στη Microsoft

Η παγκόσμια διακοπή λειτουργίας της Microsoft προκάλεσε προβλήματα σε περισσότερες από 70 χώρες - Παρέλυσαν χρηματιστήρια, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Euronext Athens: Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ποιοι διεκδικούν μια θέση δίπλα στους «επτά» του MSCI

Ποιες μετοχές μπαίνουν στο ραντάρ των ξένων και η… έκπληξη στο Euronext Athens

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Black Friday: Τι περιμένει η αγορά και τι θέλουν οι καταναλωτές
Business

Η μάχη των προσφορών και η παγίδα της... Black Friday

Δύο εβδομάδες πριν τη Black Friday, η αγορά προσπαθεί να θερμανθεί ακόμη - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei
Economy

Διαφορές τιμών πάνω από 10% σε ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Στη σύγκριση των πέντε αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ

Επιδοτήσεις: Δημοσιονομική ευελιξία σε εκκρεμότητα
Economy

Το δημοσιονομικό «μπλόκο» και η ευελιξία που ζητά η Αθήνα

Το αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να διευρύνει τη στήριξη μέσα στον χειμώνα εξαρτάται από μια εκκρεμότητα στις Βρυξέλλες

Αθανασία Ακρίβου
Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3
Ακίνητα

Διπλή παρέμβαση για φθηνά ακίνητα

Τα αντίδοτα στη στεγαστική κρίση - Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για υποψήφιους ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του προϋπολογισμού του 2027
Economy

Ακρίβεια vs αυξήσεις μισθών: Η δύσκολη εξίσωση του 2027

Η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού στο 5,7% δοκιμάζει τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου - Στέγαση, ενέργεια, μεταφορές απειλούν να ανατρέψουν την ισορροπία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Δημόσιο χρέος: Τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας
Economy

Τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας για το δημόσιο χρέος

Οι πρόωρες αποπληρωμές, η συμβολή του ονομαστικού ΑΕΠ και η πορεία για το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα
Economy

Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Εκκαθαρίζεται η πληρωμή της 5ης διμηνιαίας δόσης για το Επίδομα Παιδιού Α21

Εξωδικαστικός: Ολες οι αλλαγές στην εγκύκλιο – οδηγό της ΑΑΔΕ
Economy

Ολες οι αλλαγές στον εξωδικαστικό - Εγκύκλιος - οδηγός της ΑΑΔΕ

Οσα προβλέπονται στον νέο εξωδικαστικό μηχανισμό μετά τις τελευταίες αλλαγές διευκρινίζονται με εγύκλιο της ΑΑΔΕ

Latest News
Μητσοτάκης: Νέες υποσχετικές για την ακρίβεια σε προεκλογικούς τόνους
Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέες υποσχετικές για την ακρίβεια σε προεκλογικούς τόνους

Τι αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του

Σούπερ μάρκετ: Διαφορές τιμών πάνω από 10% στα ίδια προϊόντα – Τι δείχνει το PosoKanei
Economy

Διαφορές τιμών πάνω από 10% σε ίδια προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Στη σύγκριση των πέντε αλυσίδων σούπερ μάρκετ, το οικονομικότερο καλάθι διαμορφώθηκε στα 44,24 ευρώ και το ακριβότερο στα 48,78 ευρώ

Επιτραπέζια ελιά: Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στις εξαγωγές
AGRO

Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στις εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς

Η επιτραπέζια ελιά είναι ισχυρό χαρτί των ελληνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων - Η προειδοποίηση για την υποχώρηση των εξαγωγών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου
Economy

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Νωρίτερα η πληρωμή Δεκεμβρίου

Η καταβολή αφορά αιτήσεις έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, που έχουν λάβει την έγκριση του οργανισμού

Παπασταύρου για COP31: Τα έξι κρίσιμα μέτωπα των διαπραγματεύσεων
Κλιματική αλλαγή

Παπασταύρου για COP31: Τα έξι κρίσιμα μέτωπα των διαπραγματεύσεων

Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο του περιορισμού της αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C, τονίζει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΟΟΣΑ: Ανισότητες στη χρήση ΑΙ από τις ελληνικές επιχειρήσεις – Τι κάνουν οι νέοι;

Σε ατομικό επίπεδο οι Έλληνες χρησιμοποιούν περισσότερο την ΑΙ απ’ ό,τι κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ 15ετίας η πιστωτική επέκταση στις ελληνικές τράπεζες – Το στοίχημα των 16 δισ.
Τράπεζες

Τράπεζες: Προς νέο ρεκόρ η πιστωτική επέκταση - Το στοίχημα των 16 δισ.

Στο εννεάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες μαζί με τις τράπεζες Κύπρου, Optima Bank και Credia Bank προσέγγισε τα 14 δισ. ευρώ.

GSI: Το «προηγούμενο» της ρηματικής διακοίνωσης και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών
Πολιτική

GSI: Το «προηγούμενο» της ρηματικής διακοίνωσης και η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών

Το πλοίο Abeille Marengo συνεχίζει τις εργασίες του χωρίς εντάσεις, ενώ η Ελλάδα πέτυχε η Τουρκία να αποδεχθεί και να υιοθετήσει το κείμενο της γαλλικής ενημέρωσης, όπως και η Ελλάδα, ως ένα διπλωματικό συμβιβασμό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται

Για ποιους κλάδους η ψηφιακή κάρτα εργασίας βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία έως τις 15 Νοεμβρίου

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Δώρο Χριστουγέννων 2026: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων - Πώς υπολογίζεται

Meta: Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ από την Ιταλία
Τεχνολογία

Πρόστιμο 805 εκατ. ευρώ επέβαλε η Ιταλία στη Meta

Το πρόστιμο ισοδυναμεί με περίπου το 0,4% των ετήσιων εσόδων του ομίλου της Meta

Επιδοτήσεις: Δημοσιονομική ευελιξία σε εκκρεμότητα
Economy

Το δημοσιονομικό «μπλόκο» και η ευελιξία που ζητά η Αθήνα

Το αν η κυβέρνηση θα μπορέσει να διευρύνει τη στήριξη μέσα στον χειμώνα εξαρτάται από μια εκκρεμότητα στις Βρυξέλλες

Αθανασία Ακρίβου
Ο θησαυρός των Ίνκας: Η κατάληψη του Κούσκο από τον Πιζάρο, η λεηλασία και τα πλούτη του ισπανικού Στέμματος
World

Ίνκας: Η μεγαλύτερη αρπαγή χρυσού που άλλαξε την ιστορία

Στις 15 Νοεμβρίου 1533, ο Φρανθίσκο Πιζάρο εισήλθε στην πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Ίνκας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ισπανική κυριαρχία στις Άνδεις με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την Ισπανία

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Στεγαστική κρίση: Έρχεται κοινωνική αντιπαροχή και Σπίτι μου 3
Ακίνητα

Διπλή παρέμβαση για φθηνά ακίνητα

Τα αντίδοτα στη στεγαστική κρίση - Ποια προγράμματα θα «τρέξουν» για υποψήφιους ιδιοκτήτες

Ανδρομάχη Παύλου
Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers
World

Hugo Boss: Σε ασφυκτικό έλεγχο από τον όμιλο Frasers

Πώς έφτασε ο όμιλος Frasers να ορίζει νέο διευθύνοντα σύμβουλο στη Hugo Boss

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης;
Financial Times

Και όμως... η Ευρώπη συμμετέχει στην έκρηξη της AI

Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, αρχίζει να διακρίνεται στα οικονομικά στοιχεία

Soumaya Keynes

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies