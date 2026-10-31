 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(7) "Careers"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(15) "Career Planning"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(19) "Careers: Job Search"
}

Μισθοί: Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα – Τι αλλάζει

Πότε ενεργοποιείται ο έλεγχος των μισθολογικών διαφορών - Τι ισχύει για τις αγγελίες και τις προσλήψεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 31.10.2026, 08:38
Σχολιάστε
Μισθοί: Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα – Τι αλλάζει
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πώς καθορίζεται ο μισθός ενός εργαζομένου και πώς μπορεί να διαπιστωθεί αν αμείβεται ισότιμα για την εργασία του; Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, τα ερωτήματα αυτά αποκτούν νέα βαρύτητα, καθώς τίθενται σε εφαρμογή οι ρυθμίσεις για τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Το νέο πλαίσιο, που θεσπίστηκε με τον ν. 5316/2026 για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2023/970, προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα και ενισχύει τη διαφάνεια τόσο κατά τη διαδικασία πρόσληψης όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Ενισχύονται η προστασία των εργαζομένων και οι δυνατότητές τους να διεκδικούν ίση μεταχείριση και δίκαιη αμοιβή

Στον πυρήνα των νέων διατάξεων βρίσκεται η αρχή ότι η αμοιβή των εργαζομένων οφείλει να καθορίζεται αποκλειστικά από την εργασία που παρέχουν και την αξία τους και όχι από το φύλο τους.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύεται η ενημέρωση των υποψηφίων πριν από την πρόσληψη και κατοχυρώνονται περισσότερα δικαιώματα πληροφόρησης για τους εργαζόμενους.

Παράλληλα, προβλέπονται έλεγχοι για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων μισθολογικών διαφορών, καθώς και η υποχρέωση των επιχειρήσεων να προχωρούν στη διόρθωσή τους, όταν διαπιστώνονται ανισότητες. Την ίδια στιγμή, ενισχύονται η προστασία των εργαζομένων και οι δυνατότητές τους να διεκδικούν ίση μεταχείριση και δίκαιη αμοιβή.

Μισθολογικές δομές με αντικειμενικά κριτήρια

Από την 1η Νοεμβρίου 2026, όλοι οι εργοδότες, ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων τους, υποχρεούνται να διαθέτουν και να εφαρμόζουν μισθολογικές δομές που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Οι δομές αυτές πρέπει να είναι τεκμηριωμένες εγγράφως, να επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των θέσεων εργασίας, να προβλέπουν διαδικασία αναθεώρησης και να προσδιορίζουν με σαφήνεια τα στοιχεία της αμοιβής ανά κατηγορία εργαζομένων.

Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, απαλλαγμένα από έμφυλες διακρίσεις, τα οποία θα διαμορφώνονται σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, εφόσον υπάρχουν. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται οι δεξιότητες, η προσπάθεια, η ευθύνη και οι συνθήκες εργασίας. Παράλληλα, μπορούν να συνεκτιμώνται και άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εργασία ή θέση, όπως η αρχαιότητα και οι σχετικές μη τεχνικές δεξιότητες.

Η διαφάνεια ξεκινά πριν ακόμη από την πρόσληψη

Όταν ο εργοδότης δεσμεύεται από Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, μπορεί να χρησιμοποιεί τις κατηγοριοποιήσεις και τα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται σε αυτή.

Επίσης, προβλέπεται εσωτερικός έλεγχος του μισθολογικού χάσματος στις επιχειρήσεις, με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό αποκλίσεων που δεν δικαιολογούνται από αντικειμενικούς παράγοντες. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών, το μισθολογικό χάσμα στα bonus, το διάμεσο μισθολογικό χάσμα και το μισθολογικό χάσμα ανά κατηγορία εργαζομένων.

Εφόσον εντοπίζονται αποκλίσεις που δεν μπορούν να αιτιολογηθούν με αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, όπως η μεγαλύτερη εμπειρία, τα αυξημένα προσόντα ή οι απαιτήσεις της θέσης, η επιχείρηση οφείλει να προχωρά στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τι ισχύει για τις αγγελίες και τις προσλήψεις

Η διαφάνεια ξεκινά πριν ακόμη από την πρόσληψη.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι αγγελίες, οι προκηρύξεις και οι λοιπές δημοσιεύσεις για την κάλυψη θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν αναφορές στο φύλο ή στην οικογενειακή κατάσταση ούτε να χρησιμοποιούν κριτήρια που οδηγούν σε άμεση ή έμμεση διάκριση λόγω φύλου.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι για εργασία δικαιούνται να ενημερώνονται, πριν από την πρώτη συνέντευξη, για την αρχική αμοιβή ή το εύρος των αποδοχών που προβλέπονται για τη θέση. Η ενημέρωση βασίζεται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια και περιλαμβάνει τις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που εφαρμόζονται, εφόσον υπάρχουν.

Παράλληλα, οι εργοδότες δεν μπορούν να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες σχετικά με το ύψος των αποδοχών που λάμβαναν σε προηγούμενη εργασία τους. Στόχος είναι να αποτρέπεται η αναπαραγωγή υφιστάμενων μισθολογικών ανισοτήτων και να διασφαλίζεται ότι η αμοιβή για τη νέα θέση καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις της εργασίας, τα προσόντα και τα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης.

Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφιοι θα μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων το μισθολογικό πλαίσιο της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται, χωρίς οι προηγούμενες αποδοχές τους να αποτελούν σημείο αναφοράς για τον καθορισμό της νέας αμοιβής.

Μισθολογική διαφάνεια στην πράξη

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δυνατότητα των εργαζομένων να ζητούν εγγράφως πληροφορίες τόσο για το ατομικό επίπεδο αμοιβής τους όσο και για τα μέσα επίπεδα αμοιβής, ανά φύλο, στις κατηγορίες εργαζομένων που εκτελούν όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν τις πληροφορίες μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και, σε κάθε περίπτωση, εντός δύο μηνών από την υποβολή του αιτήματος.

Ταυτόχρονα, υποχρεούνται να ενημερώνουν κάθε χρόνο το προσωπικό για το συγκεκριμένο δικαίωμα και τον τρόπο άσκησής του.

Η παροχή των στοιχείων πρέπει να γίνεται με σεβασμό στους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων και εμπιστευτικότητας.

Πότε ενεργοποιείται ο έλεγχος των μισθολογικών διαφορών

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο μηχανισμός κοινής αξιολόγησης των αμοιβών, ο οποίος ενεργοποιείται, όταν συντρέχουν σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις: η μέση μισθολογική διαφορά μεταξύ γυναικών και ανδρών ανέρχεται τουλάχιστον στο 5% σε οποιαδήποτε κατηγορία εργαζομένων, η διαφορά δεν δικαιολογείται με αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια και δεν διορθώνεται μέσα σε έξι μήνες από την υποβολή των στοιχείων.

Στόχος της διαδικασίας είναι να εντοπίζονται οι αδικαιολόγητες αποκλίσεις, να λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάστασή τους και να αποτρέπεται η επανεμφάνισή τους.

Η κοινή αξιολόγηση περιλαμβάνει την καταγραφή της αναλογίας γυναικών και ανδρών σε κάθε κατηγορία εργαζομένων, την εξέταση του μέσου επιπέδου αμοιβής γυναικών και ανδρών και την ανάλυση των συμπληρωματικών ή μεταβλητών στοιχείων των αποδοχών.

οικονομία

A picture illustration shows Euro banknotes in Zenica January 26, 2015. The European Central Bank’s quantitative easing program will be enough to bring inflation back to target, a slim majority of euro zone money market traders polled by Reuters said. Eleven of 19 traders polled said the ECB’s near trillion euro QE would bring inflation close to 2 percent. Economists polled by Reuters immediately after Thursday’s announcement had narrowly said it would not. REUTERS/Dado Ruvic (BOSNIA AND HERZEGOVINA – Tags: BUSINESS POLITICS)

Επιπλέον, καταγράφονται οι μισθολογικές διαφορές και διερευνώνται οι αιτίες τους με βάση αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από κοινού από τον εργοδότη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Εξετάζεται επίσης το ποσοστό των γυναικών και των ανδρών εργαζομένων που επωφελήθηκαν από βελτίωση της αμοιβής τους μετά την επιστροφή τους από άδεια μητρότητας ή πατρότητας, γονική άδεια ή άδεια φροντίδας, εφόσον η βελτίωση αυτή σημειώθηκε στην αντίστοιχη κατηγορία των εργαζομένων κατά την περίοδο λήψης της άδειας.

Εφόσον εντοπιστούν διαφορές που δεν δικαιολογούνται, βάσει αντικειμενικών και ουδέτερων ως προς το φύλο κριτηρίων, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τα αποτελέσματα προηγούμενων κοινών αξιολογήσεων των αμοιβών.

Τέλος, ενισχύονται οι δυνατότητες των εργαζομένων να διεκδικούν την αποκατάσταση μισθολογικών ανισοτήτων. Σε περιπτώσεις άνισης μεταχείρισης, θα μπορούν να προσφεύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας και στη δικαιοσύνη, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης από τον Συνήγορο του Πολίτη και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, η μισθολογική διαφάνεια δεν περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών, αλλά συνδέεται με τη δυνατότητα εντοπισμού, τεκμηρίωσης και αποκατάστασης των αδικαιολόγητων μισθολογικών διαφορών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το ζητούμενο είναι η ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας να εφαρμόζεται στην πράξη, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, αντικειμενικά κριτήρια και ουσιαστική αντιμετώπιση των αδικαιολόγητων μισθολογικών ανισοτήτων.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025
Business

ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025
Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι
Κόσμος

Έκρυθμη η κατάσταση στην Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι
Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ
Ηλεκτρισμός

Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ
Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα όρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου - Τα νέα όρια
OpenAI: Μειώνει κατά 10 δισ. τον στόχο άντλησης κεφαλαίων
World

Η OpenAI μειώνει κατά 10 δισ. τον στόχο άντλησης κεφαλαίων
Νίκας: Τι παρέλαβε ο Υφαντής και το στοίχημα της επιστροφής στα κέρδη
Business

Υφαντής: Πώς θα επιστρέψει η Νίκας στα κέρδη – Ο πρώτος στόχος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Hotel Brain: Επέκταση σε Ελλάδα και εξωτερικό με νέες εταιρείες και επενδύσεις
Τουρισμός

Hotel Brain: Η Κύπρος και ο στόχος για 30 ξενοδοχεία στις Κυκλάδες

Η Hotel Brain παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών - Η ανάπτυξη στην Κύπρο και η νέα ετιαρεία για 30 καταλύματα στις Κυκλάδες

Λάμπρος Καραγεώργος
Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026
Τηλεπικοινωνίες

Telekom: Επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ για FTTH και 5G το 2026

Ο Όμιλος ΟΤΕ (Telekom) επανέλαβε κατά την ενημέρωση των αναλυτών τις προβλέψεις για ελεύθερες ταμειακές ροές περίπου 750 εκατ. ευρώ και CapEx άνω των 600 εκατ. ευρώ το 2026

Γιώργος Πολύζος
LC Waikiki: Η εκτόξευση των καθαρών κερδών, το «μάζεμα» του κόστους και η προειδοποίηση του ορκωτού
Business

Οι Τούρκοι της LC Waikiki και η φλέβα χρυσού στην Ελλάδα

Πολλαπλασιασμό κερδών και αύξηση του κύκλου εργασιών πέτυχε η LC Waikiki το 2025 - Τα πλάνο για το 2026

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων για την αμερικανική οικονομία
World

Halloween: Μια «τρομακτικά» μεγάλη επιχείρηση 13,5 δισ. δολαρίων

To Halloween είναι μια τεράστια παγκόσμια οικονομική βιομηχανία δισεκατομμυρίων, η οποία εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και στην Ελλάδα μέσα από θεματικές εκδηλώσεις, καταστήματα και επιχειρηματικές δράσεις

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Enron: Η κατηγορία κατά του Άντριου Φάστοου και η αποκάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα εταιρικά σκάνδαλα
World

Ο Άντριου Φάστοου και ο ρόλος του στη πτώση της Enron

Στις 31 Οκτωβρίου 2002 κάθησε στο εδώλιο ο άνθρωπος πίσω από τις σύνθετες οικονομικές συναλλαγές που χρεοκόπησαν την Enron

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Σούπερ μάρκετ: Τα μερίδια των Σκλαβενίτη, ΑΒ, Metro, Μασούτη και Γαλαξία στην «πίτα» των 16 δισ.
Business

Πώς μοιράζεται η πίτα των 16 δισ. στα σούπερ μάρκετ [γραφήματα]

Το 71% του οργανωμένου λιανεμπορίου αντιπροσώπευσαν οι έξι κορυφαίοι παίκτες του κλάδου το 2025, ενώ οι τρεις πρώτοι κατέχουν το 56% της αγοράς σούπερ μάρκετ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές
Markets

Allianz Global Investors: Τι «βλέπει» για τις οικονομίες και τις αγορές

Ποια επενδυτική στρατηγική προτείνει η Allianz Global Investors για μετοχές, ομόλογα

Τάσος Μαντικίδης
Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για τα αποτελέσματα του 2027 
Τράπεζες

Μεγάλου (Πειραιώς): Ανεβάζει τον πήχη για το 2027 

Η ισχυρή επίδοση του εννεαμήνου δημιουργεί προϋποθέσεις υπέρβασης των στόχων για το 2026 και υψηλότερων αποδόσεων για την επόμενη χρονιά, είπε ο Χρήστος Μεγάλου

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα όρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου - Τα νέα όρια

Πώς θα πραγματοποιούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου

Μισθοί: Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα – Τι αλλάζει
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα - Τι αλλάζει

Πότε ενεργοποιείται ο έλεγχος των μισθολογικών διαφορών - Τι ισχύει για τις αγγελίες και τις προσλήψεις

ΑΑΔΕ: Καταβολή σε αγρότες της τρίτης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Καταβολή σε αγρότες της τρίτης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026

Καταβολή 33,9 εκατ. ευρώ σε 117.198 αγρότες για την τρίτη καταβολή επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου έτους 2026

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως 31/12
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Μετάθεση έως 31/12 των προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ

Διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των Λογιστών-Φοροτεχνικών στον έλεγχο των νέων ΚΑΔ (έκδοση 2025), οι οποίοι αποδόθηκαν αυτόματα

ΑΑΔΕ: Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu – Shein
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα εφαρμόζεται το τέλος των 2 ευρώ στα πακέτα Temu - Shein

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ εξειδικεύεται η διαδικασία επιβολής του τέλους των 2 ευρώ

ΚΑΔ: Στις 30 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΚΑΔ: Τέλος χρόνου σήμερα για έλεγχο και διορθώσεις - Τα SOS

Τελευταία ευκαιρία για την επικαιροποίηση των ΚΑΔ - Ποιους αφορά - Τα πρόστιμα

Συντάξεις: Κίνδυνος για μακροχρόνια επιβάρυνση – Το «κρυφό» χρέος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Βόμβα «κρυφού χρέους» η συνταξιοδοτική δαπάνη

Πως εκτιμά το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών την εξέλιξη της δαπάνης των συντάξεων και τους κινδύνους για την εθνική οικονομία

Κώστας Παπαδής
Latest News
ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025
Business

ΟΜΗΡΟΣ: Αύξηση κύκλου εργασιών 9,76% το 2025

Επενδύσεις άνω των 25 εκατ. ευρώ σε Ελλάδα και Κύπρο - Το μήνυμα Γιαννίτση

Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι
Κόσμος

Έκρυθμη η κατάσταση στην Πολωνία: Κλιμακώνεται η κόντρα Τουσκ – Ναβρότσκι

Η αντιπαράθεση της κυβέρνησης Τουσκ με την αντιπολίτευση και τον πρόεδρο της χώρας κλιμακώνεται με φόντο την απομάκρυνση δικαστών από το Συνταγματικό Δικαστήριο

Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ
Ηλεκτρισμός

Φωτιά στα τιμολόγια ρεύματος – Νέα παρέμβαση ετοιμάζει η ΔΕΗ

Έρχονται αυξήσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου - Ο Οκτώβριος έκλεισε με 26% ανατιμήσεις στη χονδρεμπορική - Τι ετοιμάζει η ΔΕΗ - Το σχέδιο του ΥΠΕΝ

Χρήστος Κολώνας
Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Τα νέα όρια
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου - Τα νέα όρια

Πώς θα πραγματοποιούν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για την επιστροφή ενοικίου

OpenAI: Μειώνει κατά 10 δισ. τον στόχο άντλησης κεφαλαίων
World

Η OpenAI μειώνει κατά 10 δισ. τον στόχο άντλησης κεφαλαίων

Η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT στόχευε τον περασμένο μήνα στην άντληση 30 δισ. δολαρίων,

Νίκας: Τι παρέλαβε ο Υφαντής και το στοίχημα της επιστροφής στα κέρδη
Business

Υφαντής: Πώς θα επιστρέψει η Νίκας στα κέρδη – Ο πρώτος στόχος

Τι ταμείο έκανε η Νίκας πριν περάσει στην εποχή Υφαντής – Ποιους στόχους θέτει η νέα διοίκηση και πως σχεδιάζει να αναπτυχθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό

Γιώργος Μανέττας
Climate Change Eyed as Reason for Dipping Greek Wine Harvest
English Edition

Climate Change Eyed as Reason for Dipping Greek Wine Harvest

Record-low harvests, prolonged lower-than-average precipitation and unpredictable weather are threatening Greece’s wine industry, prompting calls for emergency support, research and climate-resilient grape varieties

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού λόγω Flyover
Κοινωνία

Κλείνει για 6 ώρες τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω Flyover

Πού θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας λόγω εργασιών στο Flyover

Pizza Fan: «Εάν δεν πληρωθούμε θα κινηθούμε νομικά», λέει εργαζόμενος
Κοινωνία

Pizza Fan: «Εάν δεν πληρωθούμε θα κινηθούμε νομικά», λέει εργαζόμενος

Σε καθεστώς αβεβαιότητας παραμένουν οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στις απειλές Τραμπ κατά εκλογικών αξιωματούχων
Κόσμος

ΗΠΑ: Δικαστικό μπλόκο στις απειλές Τραμπ κατά εκλογικών αξιωματούχων

Δικαστής διατάσσει την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει να απειλεί με διώξεις εκλογικούς αξιωματούχους

Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εργαζομένων
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Κεραμέως για Pizza Fan: Ξεκίνησαν οι πληρωμές εργαζομένων

«Παρακολουθούμε πολύ στενά την υπόθεση - Ζητήσαμε συνάντηση με εκπρόσωπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, η οποία θα γίνει την Τρίτη», είπε η υπουργός

«Χωριάτικο»: Πώς 69χρονη ΑμεΑ χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος
Κοινωνία

«Χωριάτικο»: Πώς 69χρονη ΑμεΑ χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος

Η 69χρονη από τη Ζάκυνθο φέρεται να λάμβανε επίδομα αναπηρίας και να το έχασε λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση «Χωριάτικο»

Greece, Turkey Join Bloc in Push to Establish Defense Bank
English Edition

Greece, Turkey Join Bloc in Push to Establish Defense Bank

The proposed multilateral institution aims to expand access to financing for governments and defense companies as Athens and Ankara pursue competing military modernization programs

Μισθοί: Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα – Τι αλλάζει
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέοι κανόνες για τη μισθολογική ισότητα - Τι αλλάζει

Πότε ενεργοποιείται ο έλεγχος των μισθολογικών διαφορών - Τι ισχύει για τις αγγελίες και τις προσλήψεις

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία
Κόσμος

Μεγάλες διαδηλώσεις και σήμερα στη Γαλλία

Οι αρχές στη Γαλλία αναμένουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι θα συμμετάσχουν και πάλι στις διαδηλώσεις

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι – Τα βήματα
AGRO

Αγροτικό πετρέλαιο: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα βήματα

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου χωρίς ΕΦΚ στην αντλία το αγροτικό πετρέλαιο - Το QR που μειώνει την τιμή

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies