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Ορισμένοι από τους ιστότοπους με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων εκείνοι των Zoom (ZM.O), HSBC (HSBA.L), Equifax (EFX.N), CNN, Salesforce (CRM.N) και IKEA, παραβιάστηκαν στο πλαίσιο μιας επίθεσης με στόχο την κλοπή κρυπτονομισμάτων και τη μόλυνση iPhone, σύμφωνα με δήλωση ερευνητή κυβερνοασφάλειας τη Δευτέρα.

Κακόβουλος κώδικας JavaScript στόχευε τους επισκέπτες των ιστοσελίδων 178 οργανισμών από διάφορους κλάδους, μέσω της πλατφόρμας Optimizely, η οποία χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση ιστοσελίδων, σύμφωνα με τον ερευνητή Scott Helme.

Τα κακόβουλα scripts επιχειρούσαν να αντικαταστήσουν τις διευθύνσεις πληρωμής σε κρυπτονομίσματα με τη διεύθυνση του πορτοφολιού των επιτιθέμενων, να υποκλέψουν αριθμούς πιστωτικών καρτών καθώς οι χρήστες καταχωρούσαν τα στοιχεία τους, να κλέψουν cookies και στιγμιότυπα οθόνης, καθώς και να εγκαταστήσουν κώδικα εκμετάλλευσης ευπαθειών σε συσκευές iOS.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας HudsonRock δήλωσε επίσης ότι είχε εντοπίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι ιστότοποι είχαν μεταδώσει κακόβουλο κώδικα στους επισκέπτες τους.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει άμεσα εάν ο κώδικας χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε κάθε περίπτωση ή ποια ήταν η έκταση των πιθανών παραβιάσεων.

Η Salesforce δήλωσε ότι διερευνά μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές σε scripts της Optimizely και ότι τα απενεργοποίησε προληπτικά.

Η Equifax διερεύνησε επίσης το ζήτημα. Διέκοψε τη χρήση της Optimizely και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις παραβίασης των συστημάτων της.

Η IKEA δήλωσε ότι προσπαθεί να διαπιστώσει εάν υπήρξε οποιαδήποτε πιθανή επίπτωση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ή στους πελάτες της.

Οι εταιρείες Optimizely, Apple, Zoom, HSBC και CNN δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Πηγή: in.gr