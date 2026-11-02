Σούπερ μάρκετ: Νέα κυβερνοεπίθεση σε καταψύκτες δεκάδων καταστημάτων

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Δεκάδες σούπερ μάρκετ στο Βέλγιο και στη Σουηδία έχουν πληγεί από μια ύποπτη κυβερνοεπίθεση, η οποία επηρέασε τα ψυγεία και τους καταψύκτες τους.

Περίπου 40 καταστήματα της αλυσίδας Delhaize στο Βέλγιο και στο Λουξεμβούργο επηρεάστηκαν, ενώ αρκετά καταστήματα των αλυσίδων ICA και Coop στη Σουηδία υπέστησαν επίσης τις συνέπειες της επίθεσης. Επιπλέον, έχουν επηρεαστεί 13 καταστήματα της SuperValu στην Ιρλανδία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ χρειάστηκε να καταστραφούν, ενώ ένα κατάστημα ICA στη Σουηδία ανέφερε ότι η θερμοκρασία στους καταψύκτες του είχε ρυθμιστεί στους 50 βαθμούς Κελσίου.

Οι επιθέσεις του περασμένου μήνα στη Γαλλία διερευνώνται από τη μονάδα κυβερνοεγκλημάτων της Εισαγγελίας του Παρισιού, καθώς και από την Anssi, την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της γαλλικής κυβέρνησης.

Τη συντονισμένη κυβερνοεπίθεση παρακολουθούν οι εθνικές υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας τόσο του Βελγίου όσο και της Σουηδίας.

Η Delhaize

Η Delhaize, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Βελγίου, ανακοίνωσε στα βελγικά μέσα ενημέρωσης ότι σημειώθηκε ένα «περιστατικό στα πληροφοριακά της συστήματα» κατά τη διάρκεια της νύχτας, το οποίο επηρέασε 40 καταστήματα.

Ένα υποκατάστημα της Delhaize στην πόλη Hoeilaart, στην επαρχία της Φλαμανδικής Βραβάντης, στη Φλάνδρα, δήλωσε ότι έχασε προϊόντα αξίας 100.000 ευρώ.

Ο διευθυντής του καταστήματος ανέφερε ότι η εκτίμηση αυτή δεν περιλαμβάνει καν τις πρόσθετες οικονομικές απώλειες που θα προκύψουν από το κλείσιμο του καταστήματος.

Carrefour και ICA

Ο Mich Vergauwen, εκπρόσωπος της Carrefour στο Βέλγιο, δήλωσε ότι η επίθεση της Δευτέρας ήταν παρόμοια με εκείνη στη Γαλλία και ότι επηρεάστηκε μόνο ένας μικρός αριθμός καταστημάτων της, χάρη στα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν μετά τα γαλλικά περιστατικά, μεταξύ των οποίων η εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού και η χρήση ασφαλούς σύνδεσης.

Οι επιθέσεις του περασμένου μήνα στη Γαλλία διερευνώνται από τη μονάδα κυβερνοεγκλημάτων της Εισαγγελίας του Παρισιού, καθώς και από την Anssi, την υπηρεσία κυβερνοασφάλειας της γαλλικής κυβέρνησης.

«Η ICA υποστηρίζει αυτήν τη στιγμή τα καταστήματα που έχουν επηρεαστεί, προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση», δήλωσε.

Ένα από τα υποκαταστήματα της ICA στην πόλη Sjöbo, στη νότια Σουηδία, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Τα ψυγεία και οι καταψύκτες μας δέχθηκαν κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι δράστες ρύθμισαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς».

Το κατάστημα είχε κλείσει νωρίτερα, αλλά πλέον έχει επαναλειτουργήσει για το κοινό.

Ένας εργαζόμενος σε υποκατάστημα της αλυσίδας στην οδό Odengatan, στην πρωτεύουσα Στοκχόλμη, φωτογραφήθηκε να πετάει σακούλες με αλλοιωμένα τρόφιμα.

Και καταστήματα της Coop

Επτά από τα συνολικά 800 καταστήματα της Coop στη Σουηδία έχουν επίσης επηρεαστεί, ωστόσο η εταιρεία δήλωσε στο BBC ότι «η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό περιορισμό και τελεί υπό έλεγχο».