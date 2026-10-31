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Binance: Κάλυψε το 90% των απωλειών από την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων

Η Binance δεσμεύτηκε να καλύψει το 100% των απωλειών από την επίθεση, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων

Kρυπτονομίσματα 31.10.2026, 19:30
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Binance: Κάλυψε το 90% των απωλειών από την κυβερνοεπίθεση των 6,3 δισ. δολαρίων
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Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι έχει καλύψει το 90% των περιουσιακών στοιχείων, συνολικής αξίας 6,3 δισ. δολαρίων, που εκλάπησαν κατά τη διάρκεια κυβερνοεπίθεσης την Πέμπτη.

Το υπόλοιπο 10% ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εξασφαλιστεί στις απαιτούμενες ποσότητες, πρόσθεσε η εταιρεία.

Η Binance έχει δεσμευτεί επανειλημμένα να καλύψει το 100% των απωλειών από την επίθεση, η οποία θεωρείται ότι ενδέχεται να είναι η μεγαλύτερη κυβερνοκλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων.

Όπως ανακοίνωσε, έχει δεσμεύσει για τον σκοπό αυτό περισσότερα από 6,34 δισ. δολάρια από τα εταιρικά της κεφάλαια.

«Η Binance θα επωμιστεί τις οικονομικές συνέπειες από την κλοπή των συγκεκριμένων κεφαλαίων και όχι οι χρήστες μας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της το Σάββατο.

Σύμφωνα με την ίδια, τα περιουσιακά στοιχεία που εκλάπησαν έχουν αναπληρωθεί μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών πόρων, καθώς και από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Η Binance διευκρίνισε ότι η κάλυψη αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που διατηρούν οι χρήστες της σε Bitcoin, Ethereum και Tether, καθώς και σε επτά ακόμη κρυπτονομίσματα με υψηλή εμπορική δραστηριότητα.

Επόμενος στόχος της εταιρείας είναι η επαναφορά των υπηρεσιών ανάληψης χρημάτων για τους χρήστες της. Όπως ανέφερε, παραμένει εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος για την επανέναρξη των αναλήψεων την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ενώ δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε νεότερη ενημέρωση μόλις οριστικοποιηθούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

Η μεγαλύτερη κλοπή

Η συγκεκριμένη κυβερνοεπίθεση θεωρείται ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη στην ιστορία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο είχε σημειωθεί το 2025 με την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit.

Η αρχική έρευνα της Binance έδειξε ότι πιθανότατα είχε παραβιαστεί ο φορητός υπολογιστής ενός μηχανικού της εταιρείας, γεγονός που επέτρεψε την πραγματοποίηση μη εξουσιοδοτημένων αναλήψεων.

Ωστόσο, σε νεότερη ενημέρωσή της, η εταιρεία ανέφερε ότι εντόπισε «επιπλέον σημεία παραβίασης» των συστημάτων της.

Ο Ρίτσαρντ Τενγκ (Richard Teng), συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance, δήλωσε ότι στην κυβερνοεπίθεση συμμετείχαν περισσότερα από ένα άτομα, ενώ οι χάκερ χρησιμοποίησαν εξελιγμένες μεθόδους για να καλύψουν τα ίχνη τους, μεταξύ των οποίων και έναν «μηχανισμό αυτοκαταστροφής».

Την Παρασκευή, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι, έπειτα από συνεργασία με τις διωκτικές αρχές, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφοριών και συνεργαζόμενους φορείς, κατάφερε να δεσμεύσει περίπου 3 δισ. δολάρια από τα κλεμμένα περιουσιακά στοιχεία.

Όπως πρόσθεσε, η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Την Παρασκευή, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (US Secret Service) ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται «σε 24ωρη βάση» με εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να «εντοπίσει, δεσμεύσει, ιχνηλατήσει και ανακτήσει τα κεφάλαια» που εκλάπησαν από την Binance.

Δύο μεγάλες εταιρείες ανάλυσης δεδομένων του blockchain υποστηρίζουν ότι διαθέτουν ισχυρά στοιχεία που υποδεικνύουν ως πιθανούς δράστες τη Lazarus Group, μια ομάδα χάκερ που υποστηρίζεται από τη  Βόρεια Κορέα και είναι επίσης γνωστή με την ονομασία TraderTraitor.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI) είχε ανακοινώσει ότι η Βόρεια Κορέα ευθυνόταν για την κλοπή κρυπτονομισμάτων αξίας 1,5 δισ. δολαρίων από το ανταλλακτήριο Bybit, το 2025.

Η Βόρεια Κορέα έχει διαψεύσει επανειλημμένα οποιαδήποτε εμπλοκή της σε τέτοιου είδους κυβερνοεπιθέσεις.

Η Binance, η οποία ιδρύθηκε στην Κίνα το 2017, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να αγοράζουν, να πωλούν και να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Εκτιμάται ότι διαθέτει εκατοντάδες εκατομμύρια χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα κρυπτονομίσματα αποτελούν μορφή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν έχουν φυσική υπόσταση, αλλά είναι προσβάσιμα μέσω ψηφιακών πορτοφολιών ή ηλεκτρονικών υπολογιστών.

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