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Η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, που έφερε τη Μεσσηνία στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, η ελληνική γαστρονομία και η αναζήτηση λιγότερο γνωστών τουριστικών προορισμών ενίσχυσαν τη θετική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ελληνικός τουρισμός: Η αντιφατική εικόνα

Στον αντίποδα, η επίθεση με μαχαίρι σε δύο τουρίστες κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης, η έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα με τους έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων τέσσερις Αμερικανοί επισκέπτες, οι καταστροφικές πυρκαγιές και τα προβλήματα υποδομών τροφοδότησαν την αρνητική δημοσιότητα για τη χώρα.

Αυτή η αντιφατική εικόνα καταγράφεται στην έκθεση Greece Reputation Tracker για το τρίτο τρίμηνο του 2026, που εκπονήθηκε από την TCI Research για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ, αποτυπώνοντας τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διεθνή φήμη της Ελλάδας και την αξιολόγηση της τουριστικής εμπειρίας.

Η έρευνα καλύπτει την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου 2026 και βασίζεται σε 327.100 διαδικτυακές αναφορές, οι οποίες προκάλεσαν 7,5 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις από 73.800 διαφορετικούς χρήστες σε 196 χώρες.

Η «Οδύσσεια», η γαστρονομία και οι νέοι προορισμοί

Η κινηματογραφική παραγωγή The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους θετικούς παράγοντες προβολής της χώρας, στρέφοντας το διεθνές ενδιαφέρον στη Μεσσηνία, στους αρχαιολογικούς χώρους, στους μύθους και στο παράκτιο τοπίο της περιοχής.

Παράλληλα, η ελληνική γαστρονομία διατήρησε ισχυρή παρουσία στις διεθνείς διαδικτυακές συζητήσεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδος συμπεριλήφθηκαν σε παγκόσμια κατάταξη των δέκα κορυφαίων προορισμών για street food, ενώ οι επισκέπτες ανέδειξαν τις τοπικές αγορές και τις αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μετατόπιση της προσοχής προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Η Σύρος, το Πυργί της Χίου και η Μάνη αναδείχθηκαν ως εναλλακτικές επιλογές για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα και καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Θετικά λειτούργησε και η προβολή του Σεπτεμβρίου ως κατάλληλης περιόδου διακοπών, με ζεστή θάλασσα, λιγότερο συνωστισμό και περισσότερες δυνατότητες γνωριμίας με την τοπική ζωή.

Πυρκαγιές, εγκληματικότητα και υπερτουρισμός

Στον αντίποδα, η αρνητική δημοσιότητα ήταν εντονότερη σε σύγκριση με προηγούμενα τρίμηνα, με κυρίαρχο θέμα τις δασικές πυρκαγιές.

Ιδιαίτερη προβολή έλαβαν οι πυρκαγιές στην Κρήτη, που προκάλεσαν εκκενώσεις περιοχών και απομάκρυνση χιλιάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τουρίστες, καθώς και οι φονικές πυρκαγιές στη Σαλαμίνα τον Δεκαπενταύγουστο.

Σημαντική αρνητική δημοσιότητα προκάλεσαν επίσης τα περιστατικά βίας και ασφάλειας στην Αθήνα. Η επίθεση με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες κοντά στο Μουσείο της Ακρόπολης και η έκρηξη σε διώροφο κτίριο στην Πλάκα, με έξι νεκρούς, ενίσχυσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Στους αρνητικούς παράγοντες περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση των περιστατικών του ιού του Δυτικού Νείλου, το θανατηφόρο δυστύχημα ελικοπτέρου στη Σίφνο, οι ελλείψεις νερού σε επτά νησιά του Αιγαίου, οι υπερχρεώσεις από ταξί και η συζήτηση για τον υπερτουρισμό στην Κρήτη.

Υποχώρηση της φήμης, υψηλή ικανοποίηση

Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώθηκαν στον δείκτη καθαρής θετικής διαδικτυακής φήμης, ο οποίος υποχώρησε στις 19 μονάδες, από 38 το δεύτερο τρίμηνο. Στην Αθήνα περιορίστηκε στις 17 μονάδες, από 40.

Η Ελλάδα βρέθηκε πίσω από την Κροατία (53), την Πορτογαλία (51) και την Ιταλία (27), ξεπερνώντας μόνο την Ισπανία (3). Η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε τον Αύγουστο, όταν ο δείκτης περιορίστηκε στις 2 μονάδες, πριν ανακάμψει στις 41 τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η πραγματική τουριστική εμπειρία εξακολουθεί να αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά.

Με βάση περίπου 275.100 αξιολογήσεις επισκεπτών, η Ελλάδα συγκέντρωσε βαθμολογία 9,1 στα 10, υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (8,8), την Κροατία (9,0), την Ισπανία (8,8) και την Ιταλία (8,5). Η Πορτογαλία προηγήθηκε οριακά με 9,2.

Ο πολιτισμός αναδείχθηκε στο ισχυρότερο στοιχείο της τουριστικής εμπειρίας με 9,3, ενώ ακολούθησαν η γαστρονομία (9,1) και η θαλάσσια εμπειρία (8,8). Το προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων συγκέντρωσε την υψηλότερη επιμέρους βαθμολογία, με 9,5, ενώ η υγιεινή και η βιωσιμότητα περιορίστηκαν στο 8,0.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε 9,7, αν και με μικρό αριθμό αξιολογήσεων, ενώ μεταξύ των περιοχών με μεγάλο όγκο κριτικών ξεχώρισαν η Αττική και οι Κυκλάδες με 9,2. Η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα συγκέντρωσαν 9,0.