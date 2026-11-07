Τουρισμός 2027: Περισσότερες πτήσεις, λιγότερη σιγουριά για τις κρατήσεις

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Αυξημένη προσφορά αεροπορικών θέσεων, αλλά επιφυλακτικές προκρατήσεις και εντονότερη πίεση στις τιμές. Αυτή είναι η διπλή εικόνα για τον ελληνικό τουρισμό το 2027 που διαμορφώθηκε στη World Travel Market (WTM) του Λονδίνου, στις 3–5 Νοεμβρίου. Mεγάλοι ταξιδιωτικοί όμιλοι διευρύνουν τα προγράμματά τους προς την Ελλάδα, την ώρα που εκπρόσωποι δημοφιλών προορισμών μιλούν για διστακτικούς πελάτες, κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και αυξανόμενες απαιτήσεις για εκπτώσεις. Το ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό όμως η μετατροπή του σε έσοδα για τον ξενοδόχο, δεν θεωρείται δεδομένη.

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, η Jet2 σχεδιάζει για το 2027 πάνω από 1,9 εκατ. εισερχόμενες αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα, αυξημένες κατά 5%, με έως 366 εβδομαδιαίες πτήσεις. Στους προορισμούς της προστίθεται η Καβάλα, ενώ εξετάζεται η ενίσχυση των δρομολογίων την άνοιξη και το φθινόπωρο. Η easyJet προγραμματίζει νέες συνδέσεις προς Ρόδο και Θεσσαλονίκη, η TUI προς Αθήνα και Μυτιλήνη, ενώ η British Airways επιδιώκει να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα σε περισσότερους μήνες του έτους. Πρόκειται για θετικές ενδείξεις από την πλευρά της προσφοράς, αν και δεν θεωρούνται ακόμη εξασφαλισμένες αφίξεις ή πληρότητες.

Οι επιφυλάξεις των προορισμών

Την ίδια στιγμή συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί μεταξύ των παραγόντων του ελληνικού τουρισμού που βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Βρετανική πρωτεύουσα. Για την Χαλκιδική, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής διαπιστώνει ότι οι προκρατήσεις του 2027 κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα, αλλά με ελαφρά καθοδική τάση. Ο πρόεδρός του Γρηγόρης Τάσιος συνδέει την επιφυλακτικότητα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, την αβεβαιότητα για τα αεροπορικά εισιτήρια και τη μειωμένη αγοραστική δύναμη των ταξιδιωτών. Η θετική ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, επισημαίνει, δεν αρκεί για ασφαλείς προβλέψεις για την επόμενη.

Ανάλογη είναι η εικόνα από την Κρήτη. Ο εντεταλμένος σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας, Κυριάκος Κώτσογλου, περιγράφει «μουδιασμένη» αγορά, με τις προκρατήσεις να καταγράφουν μικρή υποχώρηση. Διευκρινίζει, πάντως, ότι πρόκειται για τη σημερινή εικόνα των προκρατήσεων, όχι για πρόβλεψη της τελικής κίνησης. Η τάση για αποφάσεις την τελευταία στιγμή δυσκολεύει τον προγραμματισμό, ακόμη κι όταν ο αριθμός επισκεπτών διατηρείται υψηλός. Η Κρήτη, άλλωστε, οδεύει προς το κλείσιμο του 2026 με αύξηση αφίξεων πάνω από 6%, σύμφωνα με τον ίδιο.

Στη Ζάκυνθο, η πρόεδρος του ΙΤΕΠ και του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη, παρατηρεί ότι οι Βρετανοί εξακολουθούν να θέλουν διακοπές, αλλά μεταθέτουν τις κρατήσεις αναμένοντας μεγαλύτερη σταθερότητα. Οι εκπτώσεις έγκαιρης κράτησης φθάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις το 20%, χωρίς την επιθυμητή ανταπόκριση, ενώ tour operators ζητούν πρόσθετες προσφορές ενόψει Black Friday. Ο προβληματισμός δεν αφορά μόνο τις πληρότητες, αλλά κυρίως το τίμημα με το οποίο θα εξασφαλιστούν.

Το μήνυμα της ABTA

Τη συμπεριφορά της βρετανικής αγοράς φωτίζει η έρευνα Holiday Habits 2026–27 της ABTA, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.082 ενηλίκων. Το 70% σκοπεύει να ταξιδέψει στο εξωτερικό το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ το 88% έκανε διακοπές τους προηγούμενους 12 μήνες. Η Ελλάδα παραμένει πέμπτη στις προτιμήσεις για μελλοντικά ταξίδια, με 11%. Στις διακοπές που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο δωδεκάμηνο, το 62% των ερωτηθέντων ταξίδεψε στο εξωτερικό, έναντι 59% έναν χρόνο πριν. Οι Βρετανοί δεν εγκαταλείπουν τις διακοπές, αλλά αναζητούν τρόπους να ελέγξουν τον προϋπολογισμό τους.

Η διάθεση για ταξίδια, ωστόσο, δεν συνεπάγεται άμεση κράτηση: μόνο το 46% όσων σχεδιάζουν ταξίδι στο εξωτερικό έχει ήδη κλείσει έστω ένα μέρος του, έναντι 48% πέρυσι. Παράλληλα, το 32% προβλέπει υψηλότερη δαπάνη για διακοπές, από 34%, και το 15% χαμηλότερη· από τους τελευταίους, το 52% επικαλείται την ακρίβεια. Η αναζήτηση συμφέρουσας τιμής ενισχύει τα οργανωμένα ταξίδια: το 63% των Βρετανών που ταξίδεψαν στο εξωτερικό επέλεξε πακέτο, με το 48% αυτών να προτάσσει τη σχέση ποιότητας και τιμής, από 43% πέρυσι. Επίσης, το 38% έκλεισε διακοπές στο εξωτερικό μέσω επαγγελματία του τουρισμού, έναντι 34% προηγουμένως, ένδειξη αυξημένης ανάγκης για καθοδήγηση και ασφάλεια.