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Τουρισμός: Στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών προορισμών η Ελλάδα και τον χειμώνα

Σύμφωνα με έρευνα η χώρα καταλαμβάνει την έβδομη θέση, ενώ εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη βρετανική και τη γαλλική αγορά

Τουρισμός 10.11.2026, 07:00
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Τουρισμός: Στην πρώτη δεκάδα των ευρωπαϊκών προορισμών η Ελλάδα και τον χειμώνα
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Στην πρώτη δεκάδα των δημοφιλέστερων ευρωπαϊκών προορισμών παραμένει η Ελλάδα και κατά τη χειμερινή τουριστική περίοδο 2026-2027, επιβεβαιώνοντας ότι διατηρεί την ελκυστικότητά της πέρα από τους παραδοσιακούς μήνες των καλοκαιρινών διακοπών.

Τι δείχνει η έρευνα της ETC

Σύμφωνα με νέα έρευνα της European Travel Commission (ETC), η χώρα καταλαμβάνει την έβδομη θέση στις ταξιδιωτικές προτιμήσεις των Ευρωπαίων, ενώ εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τη βρετανική και τη γαλλική αγορά.

Η έκθεση «Monitoring Sentiment for Intra-European Travel – Autumn & Winter 2026/2027», που βασίζεται σε έρευνα 6.000 καταναλωτών από δέκα σημαντικές ευρωπαϊκές αγορές, καταγράφει τις ταξιδιωτικές προθέσεις για την περίοδο Οκτωβρίου 2026 – Μαρτίου 2027.

Η Ελλάδα συγκεντρώνει το 4% των προτιμήσεων για το επόμενο ταξίδι εντός Ευρώπης, ισοβαθμώντας με την Αυστρία και την Πορτογαλία. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, με ποσοστό 10% η καθεμία, ενώ ακολουθούν η Γερμανία με 8% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 5%.

Oι προτιμήσεις Βρετανών και Γάλλων

Ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό τουρισμό έχει η παρουσία της χώρας στις προτιμήσεις των Βρετανών και των Γάλλων, δύο παραδοσιακά σημαντικών αγορών εισερχόμενου τουρισμού.

Συγκεκριμένα, το 7% των Βρετανών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ελλάδα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στις προτιμήσεις τους, μετά την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.

Αντίστοιχα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση των προτιμήσεων των Γάλλων, με ποσοστό 6%, πίσω από την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η χώρα εμφανίζεται επίσης στην πρώτη πεντάδα των προτιμήσεων των Αυστριακών, με ποσοστό 4%.

Το 7% των Βρετανών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ελλάδα, η οποία καταλαμβάνει την τέταρτη θέση στις προτιμήσεις τους,

Η Μεσόγειος διατηρεί την πρωτοκαθεδρία

Ευνοϊκή για την Ελλάδα είναι και η γενικότερη εικόνα των ταξιδιωτικών προτιμήσεων στην Ευρώπη.

Η Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη παραμένει η δημοφιλέστερη γεωγραφική περιοχή, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του 53% των ταξιδιωτών, έναντι 52% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και 45% το 2024.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ευκαιρίες για την Ελλάδα, ιδιαίτερα σε προορισμούς που μπορούν να συνδυάσουν ήπιο κλίμα, πολιτισμό, γαστρονομία και δραστηριότητες στη φύση.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 25% όσων επιλέγουν τη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη ενδιαφέρεται για διακοπές ήλιου και θάλασσας, το 18% για πολιτιστικές εμπειρίες και ιστορικά αξιοθέατα και το 16% για ταξίδια πόλης.

Παράλληλα, το 42% σχεδιάζει παραμονή τεσσάρων έως έξι διανυκτερεύσεων, ενώ το 27% προϋπολογίζει δαπάνες μεταξύ 501 και 1.000 ευρώ ανά άτομο.

Αυξάνεται η ζήτηση για ταξίδια

Η ευρωπαϊκή ταξιδιωτική αγορά εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές αβεβαιότητες.

Το 76% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι κατά το επόμενο εξάμηνο, ποσοστό αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025.

Παράλληλα, το 64% σχεδιάζει ταξίδι σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ το 56% προγραμματίζει περισσότερα από ένα ταξίδια κατά τη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο.

Η ζήτηση κορυφώνεται γύρω από τα Χριστούγεννα, ενώ νέα άνοδος των ταξιδιωτικών προθέσεων καταγράφεται τον Μάρτιο, εξέλιξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά ενόψει της έναρξης της επόμενης τουριστικής περιόδου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει η μετατόπιση των Ευρωπαίων προς λιγότερο γνωστούς προορισμούς – Το 54% δηλώνει ότι προτιμά περιοχές εκτός των καθιερωμένων τουριστικών κέντρων

Οι ευκαιρίες για δωδεκάμηνο τουρισμό

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα παρουσιάζει η μετατόπιση των Ευρωπαίων προς λιγότερο γνωστούς προορισμούς. Το 54% δηλώνει ότι προτιμά περιοχές εκτός των καθιερωμένων τουριστικών κέντρων, ποσοστό αυξημένο κατά τέσσερις μονάδες σε ετήσια βάση.

Η τάση αυτή μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη τουρισμού στην ηπειρωτική Ελλάδα, σε μικρότερες πόλεις και σε ορεινούς προορισμούς, περιορίζοντας την εξάρτηση από τα μεγάλα νησιά και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα, τα ταξίδια πόλης συγκεντρώνουν το 19% των προτιμήσεων, οι πολιτιστικές διακοπές το 18% και οι διακοπές ήλιου και θάλασσας επίσης το 18%. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες ελληνικές περιοχές.

Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει και σημαντικές προκλήσεις. Το 37% των Ευρωπαίων ανησυχεί για τις οικονομικές πιέσεις, ενώ το 23% προβληματίζεται από τη γεωπολιτική αστάθεια.

Επιπλέον, το 55% δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τις κρατήσεις του, αφήνοντας περιθώρια για στοχευμένες προσφορές και ανταγωνιστικά τουριστικά πακέτα.

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