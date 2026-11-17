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Δυνατότητες τουρισμού και τουριστικά προϊόντα για όλες τις εποχές του χρόνου παρουσίασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διεθνή τουριστική διοργάνωση Travel News Market 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Στο επίκεντρο των επαφών που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε η πολυμορφία της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έμφαση δόθηκε στον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τις οινικές διαδρομές, τις παραθαλάσσιες διακοπές, τον ορεινό τουρισμό και τις εμπειρίες στη φύση, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις

Σε δηλώσεις της, η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Βίκυ Χατζηβασιλείου επισήμανε: «Η παρουσία μας στη Στοκχόλμη είναι μια συνειδητή επιλογή να βρεθούμε εκεί όπου διαμορφώνονται οι νέες ταξιδιωτικές τάσεις και λαμβάνονται οι αποφάσεις για τους προορισμούς του αύριο. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ουσιαστικές σχέσεις με την τουριστική αγορά της Σουηδίας, να αναδείξουμε τον πλούτο και την πολυμορφία της Κεντρικής Μακεδονίας και να μετατρέψουμε το ενδιαφέρον σε συγκεκριμένες συνεργασίες. Η φιλοδοξία μας είναι η Κεντρική Μακεδονία να καθιερωθεί στη συνείδηση των Σουηδών ταξιδιωτών ως ένας προορισμός που αξίζει να ανακαλύψουν, να βιώσουν και να επισκεφθούν ξανά, όλες τις εποχές του χρόνου».

Αγορά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος

Όπως άλλωστε αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, η Σουηδία αποτελεί αγορά ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, με ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Η παρουσία της ελληνικής ομογένειας, οι πολιτιστικές ανταλλαγές και η διαχρονική προτίμηση των Σουηδών για την Ελλάδα δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάδειξη νέων μορφών τουρισμού, πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Τη διοργάνωση επισκέφθηκε ο πρέσβης της Ελλάδας στη Σουηδία, Νικόλαος Σαπουντζής, με τον οποίο υπήρξε επαφή στο πλαίσιο της ελληνικής παρουσίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία του συντονισμού για την ενίσχυση της προβολής της Κεντρικής Μακεδονίας στη συγκεκριμένη αγορά.